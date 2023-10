Joe Biden a chuchoté de manière effrayante à l’oreille d’un jeune garçon alors que la Première Dame s’est déguisée en chat lorsqu’elle a accueilli des enfants pour la fête annuelle d’Halloween à la Maison Blanche.

Le président a déposé un baiser sur la joue du garçon alors qu’il était porté par sa mère, puis lui a remis un paquet de bonbons sur la pelouse sud lundi.

Le commandant en chef, 80 ans, a opté pour une tenue non effrayante – enfilant une casquette et un costume – tandis que sa femme Jill était maquillée comme Willow le « premier chat », arborant des oreilles et des poignets en fourrure sur sa robe grise.

Biden a théâtralement feint d’être effrayé par un défilé de dinosaures, des squelettes, des sorcières et des super héros trompés ou traités.

La Première Dame a enfilé sa casquette de professeur pour organiser un « Hallo-READ ! » avec la Maison Blanche décorée de personnages littéraires célèbres, comme Dorothy du Magicien d’Oz. Les pantoufles géantes en rubis de Dorothy étaient posées sur un côté du portique de la Maison Blanche.

Le président américain Joe Biden embrasse un bébé tout en distribuant des bonbons aux friandises sur la pelouse sud de la Maison Blanche à Washington.

Le président Joe Biden réagit à un bébé dinosaure bleu

Jill Biden lit « 10 citrouilles effrayantes » aux enfants de la Maison Blanche

Jill Biden a créé un thème littéraire en organisant un « Hallo-READ ! »

Jill a également organisé un coin lecture où elle a lu « 10 citrouilles effrayantes » aux enfants. Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison Blanche, habillée en ange, lisait “Premier balai”.

« J’avais le choix : être un angle ou un diable. J’ai choisi un ange”, a-t-elle déclaré.

Environ 8 000 invités ont parcouru cet événement effrayant, notamment des étudiants des écoles publiques locales et des enfants liés à l’armée.

La météo a contribué à l’atmosphère. C’était un ciel effrayant au-dessus de la Maison Blanche avec des nuages ​​​​au début de l’événement.

La pluie est tombée mais n’a pas empêché la fête. Le président et la Première dame ont tous deux posé pour des selfies en saluant les parents et les enfants.

Mais la soirée est devenue si froide que Jill Biden a enfilé un manteau par-dessus sa robe.

Certains visages familiers se sont frayés un chemin dans la file d’attente.

Le secrétaire d’État Anthony Blinken est venu avec ses deux enfants. La conseillère de la Maison Blanche, Anita Dunn, a amené sa famille, tout comme la directrice de l’OMB, Sholanda Young.

L’ancien président intérimaire de la Chambre, Patrick McHenry, a franchi la ligne.

Le président Joe Biden embrasse une petite fille habillée en citrouille

Jill Biden déguisée en Willow, son chat qui vit à la Maison Blanche

Le président Joe Biden prend un livre et distribue des bonbons aux enfants

Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison Blanche, habillée en ange

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden avec un trick-or-treater déguisé en Batman

Le président américain Joe Biden distribue des bonbons aux enfants

Le président Biden salue un garçon vêtu d’un treillis militaire

Le président Biden salue un trick-or-treater

Le président Biden avec deux joueurs de baseball

Le président et une tête de citrouille

Le président Biden n’a pas seulement feint la peur à la vue d’un bébé dinosaure bleu et d’un squelette, il a également salué un jeune garçon vêtu d’un treillis militaire et a pris un cornet de glace en jouet à un enfant qui lui en a offert un.

Il secouait des boîtes de M&M’s pour les faire vibrer pendant qu’il faisait signe aux enfants d’aller chercher leurs friandises. Il a également distribué des Hershey Kisses dans une boîte portant la signature présidentielle.

Citrouilles, courges, balles de foin et tiges de maïs étaient les décorations de choix. Des mamans jaunes et orange parsemaient la pelouse sud.

La fontaine contenait de fausses bulles pour ressembler au chaudron d’une sorcière.

Sur la Maison Blanche elle-même, une grande pleine lune avec une sorcière volant devant elle était accrochée au balcon Truman.

Des découpes en carton de Willow et du Commandant se trouvaient sur le portique sud. Des piles de livres en carton complétaient le look.

Diverses agences du Cabinet ont participé à l’événement, en installant des stands pour distribuer des bonbons.

Le ministère de l’Éducation a distribué des smarties. Les services secrets avaient un de leurs véhicules de patrouille dans lequel les enfants pouvaient s’asseoir. Le Département d’État a distribué des oursons gommeux.

Des biscuits en forme de carottes et des ronds avec une tête de monstre vert étaient disponibles pour le goûter. Il y avait du cidre de pomme chaud à boire.

La célébration glaciale de la Maison Blanche était un marqueur du temps officiel des vacances à venir.

Une vague de froid s’étend aux États-Unis et Selon les prévisions, cela affectera de larges pans du Midwest, du Sud et de l’Est, y compris presque tous les 48 États du Lower.

Le phénomène d’air froid a commencé lundi et devrait atteindre son apogée plus tard cette semaine. En conséquence, quelque 60 millions d’Américains – depuis les plaines du Lone Star State jusqu’aux Grands Lacs et à la vallée de l’Ohio – sont soumis à des alertes de gel ou de gel.

Selon les experts, 200 millions de personnes supplémentaires sont sur le point de connaître une forme de temps inhabituellement froid dans un sens ou dans l’autre.

Le président Biden a distribué des M&Ms avec le sceau présidentiel

Un groupe de squelettes avec le président

Le président Biden fait semblant de manger un cornet de glace

Le président Biden avec le secrétaire d’État Tony Blinken et ses enfants

Le président Biden avec la conseillère de la Maison Blanche Anita Dunn

Les décorations de la Maison Blanche comprenaient des éléments du Magicien d’Oz

Une sorcière vole sur le balcon de Trump

Il y avait des découpes en carton de Willow et Commander

Il a également plu en 2022 pour l’événement d’Halloween des Bidens. Cette année-là, c’était la première fois que les Bidens organisaient des friandises à la Maison Blanche pour Halloween. En 2021, ils étaient en voyage officiel en Europe pour les vacances et, à la place, ont fait éclairer la Maison Blanche en orange.

Halloween est célébrée à la Maison Blanche depuis le milieu du 20e siècle, selon la White House Historical Association.

Mamie Eisenhower a décoré la Maison Blanche pour Halloween pour la première fois en 1958.

Depuis lors, une sorte de célébration d’Halloween a généralement lieu à la Maison Blanche.