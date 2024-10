La Nuit Blanche 2024 se concentrera sur le dépassement de la distance les uns par rapport aux autres

Pour sa 18e édition, la Nuit Blanche de cette année se concentrera sur le thème Bridging Distance, avec plus de 80 installations dans des espaces publics à travers la ville, montrant la façon dont nous vivons et surmontons notre distance les uns par rapport aux autres.

La célébration qui durera toute la nuit aura lieu les 5 et 6 octobre, de 19 h jusqu’au lever du soleil à 7 h.

Nathan Phillips Square, qui attire souvent de grandes foules lors du festival, n’aura pas d’exposition cette année. La majorité des installations seront plutôt placées le long du secteur riverain et au sud d’Etobicoke.

Il s’agit d’un changement qui, selon Jeanne Holmes, responsable de la programmation des événements culturels de Toronto, encouragera, espérons-le, les spectateurs à voir cette partie de la ville d’une manière entièrement nouvelle.

« Parce que cela se produit la nuit, parce que cela se produit dans le domaine public et que cela transforme en quelque sorte l’espace public, on a presque l’impression que c’est un rêve. Est-ce vraiment arrivé ? Cette chose a-t-elle été si magiquement transformée hier et aujourd’hui, ce n’est qu’un trottoir? »

Holmes dit que le meilleur moment pour assister au festival est 4 heures du matin, lorsque les choses ralentissent. Mais au cas où vous manqueriez certaines des expositions de cette année, une douzaine d’entre elles resteront visibles jusqu’au 13 octobre.

CBC est un partenaire média du festival de cette année. Voici quelques-unes des installations auxquelles vous pouvez vous attendre pour illuminer les rues de Toronto ce week-end :

LUMIÈRE

Un fil de balles gonflées et éclairées de différentes couleurs bouclera le long du Simcoe Wavedeck sur Queens Quay.

Contrairement aux œuvres d’art typiques étiquetées « Ne touchez pas », les gens sont encouragés à s’asseoir sur les balles de yoga bien éclairées et à les déplacer pour former de nouvelles formes.

Réalisé par Ye Sul E. Cho, Sara Ibrahim et Heather Noble du collectif dirigé par des femmes 65 SQM, vous pouvez trouver LUMI le long du Simcoe Wavedeck sur Queens Quay. (65 m²)

65 SQM, le collectif dirigé par des femmes à l’origine de l’installation, la décrit comme une « intervention urbaine » destinée à stimuler le rassemblement et à inciter les spectateurs à interagir avec des personnes qu’ils n’ont jamais rencontrées auparavant.

« Si vous déplacez une pièce, cela finit par affecter l’autre pièce. Ainsi, même si vous êtes des étrangers et qu’une personne est assise et que quelqu’un veut bouger [the balls around]vous devez interagir avec l’étranger à côté de vous », a déclaré Ye Sul E. Cho, l’un des artistes du collectif.

Organisée par Syrus Marcus Ware, LUMI fera partie de l’exposition centrale au bord de l’eau intitulée And the Spaces Between Us Smiled, inspirée du poème Stay on the Battlefield de Sonia Sanchez.

« J’espère que lorsque les gens s’éloigneront [the exhibition]ils sont poussés à vouloir se connecter avec les gens dans leur vie. Ils sont poussés à vouloir parler à la personne qui rentre chez eux avec eux sur la TTC de ce qui se passe dans leur communauté », a déclaré Ware.

Le Web brillant

Ceux qui se dirigent vers la place Yonge-Dundas seront accueillis par une toile d’araignée de neuf mètres, avec des sculptures textiles et des ombres qui forment la forme d’une grande araignée.

Dans une métaphore vivante, l’araignée danse au son des sonneries et des notifications de chat tout en présentant le Web comme une source simultanée de connexion et de distraction.

Dans une métaphore vivante, une araignée danse au son des sonneries et des notifications de chat tout en présentant le World Wide Web comme une source simultanée de connexion et de distraction dans The Bright Web de Roxanne Ignatius. (Roxanne Ignace)

Roxanne Ignatius, l’artiste textile à l’origine du projet, dit que le but est de taquiner nos instincts animaux.

« Je veux que les gens regardent leur téléphone d’une manière différente et réinterprètent de manière ludique ce sentiment d’être si liés au son d’une notification », dit-elle.

Noir dans le temps

À Regent Park, vous verrez le résultat du voyage de Donna Marie Paris et David Ofori Zapparoli à travers le pays, au cours duquel les collaborateurs ont rassemblé des histoires et des portraits de Canadiens noirs, dont un agriculteur de l’Alberta et un ancien olympien.

Les histoires s’étendront sur une grande carte placée au centre Daniels Spectrum, où les spectateurs pourront entendre l’histoire de chaque personne au moyen d’écouteurs ou la lire à travers une transcription.

Les deux hommes disent que tout au long du processus, ils ont appris à connaître les communautés noires ayant des racines canadiennes dont ils n’avaient jamais entendu parler.

« Je trouve tout simplement ahurissant la quantité d’histoire de ce pays dont nous ne savons rien », a déclaré Paris, un Afro-Canadien de 7e génération.

« L’histoire est beaucoup plus nuancée que ce que l’on lit dans les livres d’histoire », a ajouté Zapparoli.

Ceux qui viendront à l’installation auront également l’occasion d’enregistrer les histoires sur la façon dont ils se sont retrouvés au Canada.

Dim Sum sans distance

Dans le cadre d’une collaboration transfrontalière, l’artiste de renom Hung Keung a choisi l’artiste torontoise Lauren Runions pour s’envoler pour Hong Kong, où elle a appris à préparer des dim sum, un plat qui signifie « toucher le cœur » en chinois.

Runions a ensuite proposé une danse interprétative inspirée du processus.

Cinq moniteurs LED à grande échelle seront répartis dans le Love Park en forme de cœur au bord de l’eau, montrant des vidéos de sa chorégraphie.

« J’espère que les gens se sentent concernés par la façon dont ils consomment la nourriture, avec qui ils la mangent et avec qui ils la partagent », a déclaré Runions.

Planifiez votre voyage

Pour ceux qui conduisent, les routes fermées suivantes seront en vigueur samedi :

Queens Quay Ouest (voies en direction est), de la rue Bathurst jusqu’à l’avenue Lower Spadina.

Queens Quay E. (voies en direction est), de la rue Yonge à la rue Lower Sherbourne.

Dockside Drive, de l’ouest de Knapp Lane vers l’ouest jusqu’à Queens Quay E. (Richardson Street).

Boucle de la promenade Colonel Samuel Smith Park, entre le chemin Colonel Sam Smith Park et la promenade Colonel Samuel Smith Park.

Toutes les routes devraient être ouvertes dimanche à midi.

La TTC détournera également plusieurs itinéraires dans la région.