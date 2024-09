La nudité de Kathryn Hahn dans « Agatha All Along » a suscité une vive réaction de la part du patron de Marvel, Kevin Feige

C’était un choix effronté de la part de Disney.

Le premier épisode de « Agatha All Along », désormais diffusé sur Disney+, contient l’un des seuls exemples de nudité dans l’univers cinématographique Marvel.

Au cours d’une scène, Agatha (Kathryn Hahn) court sans vêtements, tandis que son derrière nu est visible à l’écran – ce qui est choquant dans le monde notoirement prude et boutonné de Marvel.

C’est la seule photo de derrière prise depuis les 16 ans que le MCU a démarré avec « Iron Man » en 2008, à l’exception d’une brève vue des fesses de Chris Hemsworth dans le film « Thor : Love and Thunder » de 2022.

Jac Schaeffer, créatrice de « Agatha All Along » a déclaré à TV Line Jeudi, le patron de Marvel, Kevin Feige, n’était pas vraiment enthousiaste à l’idée de cette scène. Il a répondu à l’idée : « Vraiment ? »

Agatha Harkness (Kathryn Hahn) dans « Agatha All Along » de Marvel. Chuck Zlotnick

Kevin Feige, président de Marvel Studios, en août. Getty Images pour Disney

Schaeffer a déclaré que la scène avait été écrite à l’origine avec Agatha sortant nue d’un sort que Wanda (Elizabeth Olsen) lui avait lancé, puis enfilant une robe.

« Kathryn est venue me voir et m’a dit : « Est-ce qu’Agatha s’arrêterait pour prendre une robe ? J’ai l’impression qu’elle sortirait nue » », se souvient-elle, ajoutant que l’actrice « était tellement partante ».

Feige ne l’était pas. Cependant, le président de Marvel a finalement donné son accord.

La scène « est tellement ancrée dans le personnage. Elle n’est pas exploitante, elle n’est pas sexuelle », a déclaré Schaeffer au média.

Elle a ajouté : « Il s’agit de cette sorcière et de ses priorités. Et à ce moment-là, elle a besoin de réponses et elle se fiche d’être nue ou non. Donc oui, c’est une question de fierté pour nous. »

Kathryn Hahn sur l’affiche de « Agatha All Along ». Télévision Marvel

Teen (Joe Locke), Rio Vidal (Aubrey Plaza), Agatha Harkness (Kathryn Hahn) et Jennifer Kale (Sasheer Zamata) dans « Agatha All Along ». Chuck Zlotnick

« Agatha All Along » est un spin-off de la série MCU « WandaVision », diffusée en 2021 avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany. La série suivait Wanda et Vision (Bettany) vivant en banlieue après les événements du film « Avengers : Endgame » de 2019.

C’est dans cette série qu’Agatha Harkness est apparue pour la première fois à l’écran. C’était une sorcière qui se faisait passer pour Agnès, la voisine curieuse de Wanda.

« Agatha All Along » est la 11e série du MCU, parmi lesquelles « The Falcon and the Winter Soldier », avec Wyatt Russell et Anthony Mackie, et « Loki », avec Tom Hiddleston.

Teen (Joe Locke) et Agatha Harkness (Kathryn Hahn) dans « Agatha All Along ». Chuck Zlotnick

Kathryn Hahn assiste à la première à Los Angeles de « Agatha All Along » lundi. Getty Images pour Marvel

La série reprend après les événements de « WandaVision », lorsqu’Agatha s’échappe de la banlieue et forme un nouveau clan de sorcières. Aubrey Plaza joue également dans le film.

« J’adore les gloussements », a déclaré Hahn au Post.

« J’étais tellement contente qu’ils m’aient laissé faire. Je me suis dit : « Je dois rire, les gars, allez. Je sais que c’est trop évident, mais il faut qu’on ait une sorcière qui ricane. » »