La NTHSSA encourage les vaccins saisonniers à l’approche de la saison de la grippe

Alors que la saison continue de changer aux TNO, l’Autorité de la santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest profite de cette occasion pour encourager les résidents à s’assurer qu’ils sont à jour dans leurs vaccins contre la grippe.

Il a été annoncé en septembre que la NTHSSA ouvrirait des cliniques de vaccination dans certaines régions du territoire. Le déploiement de ces cliniques se déroule en grande partie fin octobre et tout au long du mois de novembre.

Pour aider à discuter de l’importance des vaccinations, la Dre Meaghan McLaren et l’infirmière praticienne Janie Neudorf ont partagé leur point de vue sur le sujet. Le Dr McLaren est médecin de famille et responsable clinique de la santé publique à la NTHSSA. Pendant ce temps, l’infirmière Neudorf aide à coordonner les cliniques de vaccination de masse à Yellowknife.

L’infirmière Neudorf a expliqué la principale raison pour laquelle les vaccins réguliers contre la grippe sont aussi importants qu’ils le sont.

« Les vaccins contre la grippe nous donnent une longueur d’avance contre la grippe. Cela nous aide à atteindre une certaine résilience face aux mauvais résultats. Ainsi, plus nous arrivons à vacciner de personnes, meilleurs sont les résultats obtenus. Nous commençons à voir moins d’impacts sur les personnes qui auraient de mauvais résultats, comme nos très jeunes et nos personnes âgées en particulier.

En parlant des cliniques de vaccination, le Dr McLaren rappelle aux habitants du Nord que les rappels COVID sont également disponibles pour ceux qui le souhaitent.

« Il est important de recevoir votre rappel COVID pour deux raisons. La première consiste à renforcer votre immunité, car l’immunité peut diminuer avec le temps. La deuxième raison est que le virus COVID présente une dérive génétique, ce qui signifie qu’il évolue avec le temps. Les vaccins sont donc développés à la fois contre la grippe et contre le COVID pour anticiper les virus qui circuleront cette année et pour garantir que vous êtes protégé contre eux.

Le Dr McLaren a ajouté que certains groupes bénéficieraient beaucoup plus de la vaccination que la plupart des gens. Elle a déclaré que les personnes les plus à risque de contracter la grippe comprennent toute personne présentant un risque élevé de complications de santé, comme les enfants âgés de six mois à cinq ans, toute personne souffrant d’un problème de santé chronique, les personnes enceintes, celles qui vivent dans les établissements de soins pour malades chroniques et tout adulte de plus de soixante ans. En ce qui concerne la COVID, les personnes qui bénéficieraient le plus de la vaccination sont les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, les personnes ayant des problèmes médicaux préexistants, les personnes enceintes et toute personne vivant au sein d’une communauté autochtone ou méritant l’équité. Les travailleurs de la santé peuvent également avoir un impact important en se faisant vacciner en raison de leur proximité régulière avec des personnes à haut risque.

Un calendrier complet des emplacements des cliniques et des dates d’ouverture peut être trouvé sur en cliquant ici.