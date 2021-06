L’Agence de sécurité nationale a rejeté les allégations de l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, selon lesquelles des agents l’espionnaient et tentaient de retirer son spectacle de l’antenne.

Dans une déclaration publiée sur Twitter, la NSA a déclaré que l’hôte controversé n’avait « jamais été une cible du renseignement de l’Agence et que la NSA n’avait jamais eu l’intention d’essayer de retirer son programme de l’antenne ».

Carlson a fait ces affirmations dans une émission sur son émission Fox News lundi

« La NSA a une mission de renseignement étranger. Nous ciblons les puissances étrangères pour générer des informations sur les activités étrangères qui pourraient nuire aux États-Unis », a poursuivi l’agence.

« A quelques exceptions près (par exemple en cas d’urgence), la NSA ne peut pas cibler un citoyen américain sans une ordonnance du tribunal qui autorise explicitement le ciblage. »

La déclaration est venue en réponse aux affirmations de Carlson dans son émission, Tucker Carlson Tonight, lors d’une émission le lundi soir.

Le présentateur a affirmé que l’administration Biden l’avait « espionné » dans le but de l’évincer des ondes.

Il a également allégué que son équipe avait « confirmé » l’espionnage avec un dénonciateur de la NSA, qualifiant la révélation d' »effrayante ».

La NSA a déclaré que ni Carlson ni son émission n’avaient jamais fait l’objet d’une enquête de la NSA

« Ce ne sont pas seulement les manifestations politiques que le gouvernement espionne », a déclaré Carson lors d’un segment sur les émeutes du 6 janvier à Washington DC.

« Hier, nous avons entendu un lanceur d’alerte au sein du gouvernement américain qui nous a contactés pour nous avertir que la NSA, la National Security Agency, surveille nos communications électroniques et envisage de les divulguer pour tenter de faire cesser cette émission. »

Carlson a insisté sur le fait qu’il serait généralement « sceptique » à l’égard d’une « affirmation aussi choquante », car il s’agit d’un « crime » et parce que les États-Unis « ne sont pas un pays du tiers monde ».

Mais il a dit qu’il n’avait aucun doute sur la véracité des informations partagées par le dénonciateur présumé.

« Le lanceur d’alerte qui est en mesure de savoir nous a répété des informations sur une histoire sur laquelle nous travaillons et qui ne pouvaient provenir que directement de mes textes et e-mails », a-t-il déclaré.

« Il n’y a pas d’autre source possible pour cette information. Période. Ils l’ont fait pour des raisons politiques. L’administration Biden nous espionne. Nous l’avons confirmé.

Le présentateur a affirmé que l’administration Biden l’avait « espionné » dans le but de l’évincer des ondes. Crédit : Fox News

Carlson a affirmé qu’il avait déposé une demande en vertu de la Freedom of Information Act exigeant toutes les informations que la NSA et d’autres agences gouvernementales ont recueillies sur lui et son émission.

Il a ensuite semblé appeler le Congrès à intervenir, car « espionner les journalistes de l’opposition est incompatible avec la démocratie.

« Ils nous le font et encore une fois, ils nous le font certainement, ils le font presque certainement aux autres », a-t-il ajouté. « C’est effrayant et nous devons l’arrêter tout de suite. »

Malgré la nature explosive des affirmations de Carlson, aucun de ses collègues de Fox n’a couvert l’affaire mardi matin, a rapporté CNN.

Le secrétaire de presse de la Maison Blanche a également cherché à rejeter les allégations, déclarant aux journalistes que l’agence se concentre sur les « menaces étrangères » et non sur les individus sur le sol américain.

« La NSA a, je pense que vous le savez bien, tout le monde est au courant, tout le monde dans cet avion est conscient, devrais-je dire, est une entité qui se concentre sur les menaces étrangères et les individus qui tentent de nous faire du mal sur un sol étranger », a déclaré Psaki. .

« C’est donc leur domaine de compétence, mais au-delà de cela, je vous dirigerais vers la communauté du renseignement. »

Le secrétaire de presse de la Maison Blanche a également cherché à rejeter les allégations mardi

Carlson a maintenu sa déclaration lors de son émission mardi soir, qualifiant les commentaires de la NSA de « déclaration officielle malhonnête et exaspérante ».

Il a ajouté que le rare reproche de l’agence était un « paragraphe entier de mensonges écrit uniquement au profit des laquais de la communauté du renseignement à CNN et MSNBC ».

Carlson a ajouté que la NSA « a lu mes e-mails privés sans ma permission, point final. C’est ce que nous avons dit. La déclaration d’aujourd’hui de la NSA ne le nie pas. »

« Le message était clair, nous pouvons faire ce que nous voulons », a fulminé Carson, ajoutant que la NSA n’a toujours pas répondu aux questions de son personnel.

« Orwellian ne commence pas à décrire l’expérience, c’était comme vivre en Chine », a-t-il ajouté.

« Maintenant que l’administration Biden a classé des dizaines de millions de patriotes américains, du genre qui ont servi dans l’armée et arborent des drapeaux devant leurs maisons, comme terroristes nationaux potentiels, saboteurs de la suprématie blanche, nous allons en voir beaucoup plus de ce genre de chose. »

Carlson a également insisté sur le fait que Psaki n’avait pas carrément « nié l’histoire » car « ils ne peuvent pas, ils savent que c’est vrai ».

Il a également diffusé l’audio des remarques de Psaki aux journalistes à bord d’Air Force One, ajoutant : « C’est comme si elle lisait Wikipédia… pas de déni. »

