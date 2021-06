La NSA dément la surveillance électronique de l’animateur de Fox News Tucker Carlson

L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a accusé lundi la NSA de surveiller électroniquement son émission télévisée.

La NSA a publié mardi une déclaration niant les affirmations de Carlson.

Il est interdit à la NSA de cibler les citoyens américains sans ordonnance du tribunal, selon une déclaration officielle.

WASHINGTON – La National Security Agency a publié mardi une déclaration démentant les affirmations d’un animateur de télévision conservateur selon lesquelles il serait une cible des services de renseignement de l’agence.

Tucker Carlson, commentateur politique et animateur de l’émission « Tucker Carlson Tonight » de Fox News Channel, a déclaré lundi que la NSA « l’espionnait » avec l’intention de divulguer certaines informations pour faire annuler son émission – une allégation que la NSA a fermement démentie.

« Cette allégation est fausse. Tucker Carlson n’a jamais été une cible du renseignement de l’Agence et la NSA n’a jamais eu l’intention d’essayer de retirer son programme de l’antenne », indique le communiqué.

Carlson a déclaré qu’un dénonciateur avait informé son émission des actions de la NSA. L’animateur de télévision a accusé l’administration Biden d’implication.

« La NSA a capturé ces informations à notre insu et l’a fait pour des raisons politiques. L’administration Biden nous espionne. Nous l’avons confirmé », a déclaré Carlson.

Le camp de Carlson a déposé lundi une demande de FOIA, ou Freedom of Information Act, pour des informations présumées collectées par la NSA et d’autres agences. Il a également appelé le Congrès à immédiatement « imposer la transparence » aux agences de renseignement.

« Espionner les journalistes de l’opposition est incompatible avec la démocratie », a déclaré Carlson. « S’ils nous le font, et encore une fois, ils nous le font certainement, ils le font presque certainement à d’autres. C’est effrayant et nous devons l’arrêter tout de suite. »

Dans sa déclaration, la NSA a expliqué que les citoyens américains ne peuvent pas être ciblés sans une décision de justice.

« La NSA a une mission de renseignement étranger. Nous ciblons les puissances étrangères pour générer des informations sur les activités étrangères qui pourraient nuire aux États-Unis », a déclaré l’agence. « A quelques exceptions près (par exemple en cas d’urgence), la NSA ne peut pas cibler un citoyen américain sans une ordonnance du tribunal qui autorise explicitement le ciblage. »

Le ministère de la Justice a lancé une enquête ce mois-ci pour savoir si l’administration Trump et les procureurs généraux Jeff Sessions et William Barr ont incorrectement acquis les relevés téléphoniques des représentants démocrates Adam Schiff, Eric Swalwell et d’au moins 10 autres membres du House Intelligence Committee et de leurs proches.

L’administration a également recherché et obtenu des enregistrements téléphoniques de journalistes du New York Times, du Washington Post et de CNN lors d’enquêtes sur les fuites, une pratique suspendue sous l’administration Biden.