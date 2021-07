La NSA a espionné l’animateur de Fox News Tucker Carlson parce qu’il avait demandé une entrevue avec POUTINE — RT USA News

L’histoire du gouvernement américain espionnant l’hôte du câble Tucker Carlson vient de tourner une ombre au Russiagate, car Axios a révélé que la surveillance était liée à des e-mails cherchant à organiser une interview avec le président russe Vladimir Poutine.

Carlson parlait à « intermédiaires du Kremlin basés aux États-Unis » à propos d’une interview avec Poutine, a rapporté mercredi soir le journal de potins politiques basé à Washington, DC, citant des « des sources familières avec les conversations ».

Plus tôt dans la journée, Carlson est apparu dans une émission de Fox Business et a révélé qu’un journaliste à Washington lui avait cité le contenu d’un de ses e-mails, car la NSA l’avait divulgué à la presse.





« Vous ne pouvez pas avoir une presse libre si les agences de renseignement vous espionnent secrètement et utilisent ces informations pour vous menacer et vous contrôler » Carlson a dit à Maria Bartiromo et a dénoncé le « système du tiers-monde totalement dysfonctionnel et incontrôlable » il a déclaré que l’administration Biden utilisait pour cibler l’opposition politique.

Lorsque Axios a contacté la NSA pour commentaires, l’agence a souligné sa déclaration antérieure selon laquelle Carlson n’était pas un « cible » de leur surveillance, et que leur mandat était d’espionner les étrangers, pas les Américains. Carlson avait rejeté leur réponse car « une déclaration formelle exaspérante et malhonnête, un paragraphe entier de mensonges » écrit au profit de la NSA « laquais » sur les réseaux concurrents CNN et MSNBC.

Les critiques de l’hôte du câble américain le plus regardé ont d’abord rejeté ses allégations concernant la surveillance de la NSA, affirmant qu’il les inventait ou tentait de se soustraire à la couverture médiatique négative entrante.

Au cours du week-end du 4 juillet, CNN a ouvertement comparé Carlson à Alex Jones, un commentateur qui a réussi à faire pression sur la Silicon Valley pour qu’elle déplateforme en 2018.

Sur la base de ces nouvelles révélations, cependant, son cas pourrait ressembler à celui du général à la retraite Michael Flynn. Le premier conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump a été contraint de démissionner après seulement deux semaines de travail, après que le contenu de ses conversations tout à fait appropriées avec l’ambassadeur de Russie a été divulgué au Washington Post et présenté comme potentiellement trahison.

Le public américain n’a jamais su qui, dans l’administration Obama, avait ordonné à Flynn « démasqué » – révélant son nom, normalement anonymisé selon les protocoles de surveillance étrangers de la NSA. Après avoir été traîné devant les tribunaux pendant des années pour de fausses accusations, Flynn a été gracié en novembre 2020.

Nous apprenons maintenant que Tucker Carlson a été démasqué de la même manière que le général Flynn — Jack Posobiec (@JackPosobiec) 7 juillet 2021

Comme l’a expliqué Axios, la NSA aurait pu légitimement espionner « intermédiaires du Kremlin » Carlson parlait avec, s’ils étaient des ressortissants étrangers sur un sol étranger à l’époque, mais son nom aurait été « masqué » dans ce cas.

La révélation a incité l’ancien directeur par intérim du renseignement national Richard Grenell à accuser les démocrates de « armement » Les agences de renseignement américaines, pointant spécifiquement du doigt le président du House Intelligence Committee, Adam Schiff (D-Californie).

D’autres ont souligné que le récit officiel était sur le point de passer de « il n’y avait pas d’espionnage » à « bien puisque la Russie était impliquée, il l’avait fait venir ».

Regarder les libs aller de Tucker n’a pas été espionné à eh bien, il voulait interviewer Poutine, donc il aurait dû être espionné. – Cernovich (@Cernovich) 7 juillet 2021

Le prochain cycle de rotation est sur le point d’être « Eh bien, Tucker voulait interviewer Poutine, donc l’espionner était justifié » La gauche est extrêmement prévisible. Préparez-vous pour la Russie, la Russie, la Russie à nouveau.https://t.co/kls7rel3Ow – Charlie Kirk (@charliekirk11) 7 juillet 2021

Le journaliste Glenn Greenwald a littéralement reçu une telle affirmation sur Twitter – qualifiant Carlson de « personnalité télévisuelle nocive » qui était « mouiller dans les contacts à l’étranger » et « s’est heurté à une surveillance légitime » – peu de temps avant qu’il ne doive apparaître dans l’émission de Carlson pour commenter l’affaire.

Imaginez si cette histoire se produisait pendant les années Trump et que quelqu’un divulguait le contenu des conversations de Jim Acosta ou de Rachel Maddow à Fox News qui les rendait ensuite compte. – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 7 juillet 2021

L’implication potentielle de la Russie ou de Poutine ne rend pas l’espionnage des journalistes américains et la divulgation de leurs noms aux médias plus acceptables ou légaux. Le président russe a déjà accordé des interviews à Fox – en 2018 – et la NSA n’a jamais démasqué Chris Wallace. Il n’a pas non plus été question d’espionner NBC News, dont l’interview de Poutine a été diffusée avant le sommet avec le président américain Joe Biden à Genève le mois dernier.

NBC News d’extrême gauche a obtenu une interview avec Poutine. L’administration Biden a-t-elle espionné NBC News lorsqu’elle a tenté d’organiser une interview ? Sinon, il est assez clair qu’ils militarisaient la communauté du renseignement pour s’en prendre à Tucker à des fins politiques. https://t.co/ihSKfAYO2o – Ryan Saavedra (@RealSaavedra) 7 juillet 2021

En effet, ont déclaré certains commentateurs conservateurs, l’espionnage et le démasquage de Carlson lui-même constituent la preuve que l’hôte de Fox News – un critique virulent de l’administration actuelle – a peut-être été ciblé à des fins politiques.





