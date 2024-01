La NRA remet en question les dépenses de Wayne LaPierre lors du procès pour corruption à New York

“C’était mal, et cela n’aurait pas dû arriver ?” Mme Rogers a demandé à plusieurs reprises à M. LaPierre. Et M. LaPierre répondait généralement « Oui ».

Mais M. LaPierre dirige la NRA depuis plus de trois décennies et a embauché l’équipe juridique représentant l’organisation. Les questions de Mme Rogers ont rapidement porté sur les changements de gouvernance apportés sous la direction de M. LaPierre, sur les conseils de son cabinet. M. LaPierre a déclaré que « mon processus de gestion des dépenses professionnelles a changé ». Il a également déclaré qu’il avait apporté des modifications financières et qu’en avril 2021, il avait remboursé environ 300 000 $ à la NRA.

“En parcourant les notes de frais, les grands livres de la NRA, en parcourant tous les autres documents que je peux trouver, je les ai tous remboursés à la NRA avec intérêts”, a-t-il déclaré.

Le bureau du procureur général a estimé que ces efforts étaient trop peu, trop tard. La NRA n’a commencé ses efforts de réforme qu’après qu’il soit devenu évident qu’elle risquait de faire l’objet de mesures réglementaires. New York a une juridiction unique sur la NRA, qui y a été fondée en tant qu’organisation à but non lucratif en 1871. Mme James demande des sanctions financières et une interdiction contre les accusés travaillant pour une organisation à but non lucratif opérant à New York.

Une grande partie du témoignage de M. LaPierre, interrogé par l’État, concernait les détails de ses pratiques en matière de dépenses. Il a tenté de justifier certaines dépenses, notamment lorsqu’il a été interrogé par son avocat personnel, P. Kent Correll, affirmant par exemple qu’il avait fait payer à la NRA le traitement anti-moustique de son jardin au profit de son équipe de sécurité.