AUSTIN, Texas (AP) – La National Rifle Association a annoncé vendredi qu’elle avait déposé une demande de protection contre les faillites et chercherait à incorporer le groupe de défense des droits des armes à feu le plus influent du pays au Texas au lieu de New York, où un procès de l’État tente de mettre l’organisation. en faillite.

L’annonce est intervenue des mois après que le procureur général de New York, Letitia James, a poursuivi la NRA, sollicitant sa dissolution pour des allégations selon lesquelles des hauts dirigeants auraient illégalement détourné des dizaines de millions de dollars pour de somptueux voyages personnels, des contrats de non-présentation pour les associés et d’autres dépenses douteuses.

La pandémie de coronavirus a également bouleversé la NRA, qui a licencié l’année dernière des dizaines d’employés. Le groupe a annulé sa convention nationale et sabordé la collecte de fonds. Le dépôt de bilan de la NRA indiquait entre 100 et 500 millions de dollars d’actifs et entre 100 et 500 millions de dollars de passifs. Pourtant, la NRA a affirmé en annonçant le déménagement que l’organisation était «dans sa meilleure situation financière depuis des années».

La NRA a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 devant un tribunal fédéral de Dallas et a déclaré qu’elle prévoyait de se constituer en société au Texas, où les archives montrent qu’elle a formé une société à responsabilité limitée, Sea Girt LLC, en novembre 2020. Sea Girt LLC a déposé un bilan distinct vendredi, répertoriant peu d’actifs et moins de 100 000 $ de passif.

Dans son dossier, la NRA a déclaré que son dirigeant de longue date, le vice-président exécutif Wayne LaPierre, avait pris la décision de déposer une demande de protection contre les faillites en consultation avec un comité de trois responsables de la NRA formé en septembre pour superviser ses stratégies juridiques. Le conseil d’administration de la NRA a voté le 7 janvier pour clarifier le contrat de travail de LaPierre, lui donnant le pouvoir de «réorganiser ou restructurer les affaires» de l’organisation.

« Cette décision permettra une croissance durable à long terme et assurera le succès continu de la NRA en tant que principal défenseur de la liberté constitutionnelle du pays – à l’abri de l’environnement politique toxique de New York », a déclaré la NRA dans un communiqué.

L’histoire continue

Dans une interview, Charles Cotton, membre du conseil d’administration de la NRA, a clairement indiqué que le dépôt de bilan était motivé par des litiges et un examen réglementaire dans ce qu’il a appelé «New York corrompu» – et non par des préoccupations financières.

«Nous devons nous mettre dans un état où nous pouvons opérer sans ce genre de militarisation indue des agences gouvernementales, et franchement pour obtenir tous les litiges dans un endroit où nous avons une secousse égale», a déclaré Cotton à l’Associated Press.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, un républicain, a rapidement accueilli la nouvelle en tweetant: «Bienvenue au Texas – un État qui protège le 2e amendement.» La NRA a déclaré qu’elle comptait plus de 400 000 membres au Texas et qu’elle prévoyait de tenir sa convention annuelle à Houston plus tard cette année.

Peu de temps après l’annonce, James a déclaré qu’elle ne permettrait pas à la NRA de «se soustraire à la responsabilité» ou à la surveillance. Le procès du démocrate l’année dernière a mis en évidence des allégations abusives et abusives qui ont ébranlé la NRA et LaPierre ces dernières années – de la coiffure et du maquillage pour sa femme à un contrat post-emploi de 17 millions de dollars pour lui-même.

« Le statut financier revendiqué par la NRA a finalement atteint son statut moral: en faillite », a déclaré James.

Adam Skaggs, avocat en chef du Giffords Law Center to Prevent Gun Violence, a qualifié le dépôt de bilan de «tentative transparente d’échapper à la campagne (de James) pour tenir la NRA et ses dirigeants corrompus responsables».

Cotton a déclaré que les allégations dans le procès de James seraient prouvées fausses. Il a dit qu’il s’attend à ce que LaPierre reste à la tête de la NRA reconstituée, louant sa popularité auprès des membres et sa capacité à collecter des fonds pour l’organisation.

«Le départ de Wayne serait un coup dur pour l’organisation que la maladie et la mort de Charlton Heston», a déclaré Cotton.

Le groupe de défense des droits des armes à feu compte environ 5 millions de membres. Bien que basée en Virginie, la NRA a été agréée en tant qu’organisation à but non lucratif à New York en 1871 et est constituée dans l’État. À l’avenir, la NRA a déclaré qu’un comité étudierait les possibilités de délocaliser des segments de ses opérations au Texas et ailleurs.

Cotton a refusé de commenter lorsqu’on lui a demandé si Sea Girt, qui partage le nom d’un champ de tir du New Jersey où la NRA a commencé à organiser des compétitions annuelles en 1892, avait été formé dans le cadre d’un plan visant à faciliter le dépôt de bilan au Texas.

Ces dernières années, les relations de la NRA avec New York se sont de plus en plus dégradées.

En 2018, l’organisation a poursuivi le gouverneur Andrew Cuomo, affirmant qu’une «vendetta politique» était à l’origine de l’enquête d’un organisme de surveillance financier de l’État pour savoir si elle avait enfreint les lois de l’État en commercialisant un programme d’assurance auprès des propriétaires d’armes à feu. En novembre, la NRA a accepté de payer 2,5 millions de dollars et d’accepter une interdiction de cinq ans de la commercialisation de l’assurance dans l’État.

En réponse au procès de James, la NRA a contesté les affirmations que ses actions étaient motivées par l’hostilité envers son plaidoyer politique, y compris les commentaires qu’elle avait tenus lors de sa candidature au poste de procureur général en 2018 selon lesquels la NRA était une «organisation terroriste».

Le plus grand créancier de la NRA, qui devait 1,2 million de dollars, est l’ancienne agence de publicité de l’organisation, Ackerman McQueen. La NRA a poursuivi la société en 2019, alléguant une surfacturation, et a déclaré dans le dépôt de bilan de vendredi que la dette due était contestée. Le procès est en cours.

Dans le procès de New York, Ackerman McQueen a été accusé d’avoir contribué aux dépenses somptueuses de LaPierre et d’autres dirigeants de la NRA en prenant la note et en envoyant ensuite une facture forfaitaire à l’organisation pour les «menues dépenses».

« Aucun dossier financier ne peut jamais dissimuler la faillite morale de Wayne LaPierre et de sa femme et de leurs chiens de compagnie au conseil d’administration de la NRA », a déclaré Bill Powers, porte-parole d’Ackerman McQueen et ancien directeur des affaires publiques de la NRA.

Les archives judiciaires montrent également plus de 960 000 $ dus à Membership Marketing Partners LLC, une entreprise qui répertorie son siège social à la même adresse que la NRA. Un autre 200 000 $ est dû à Speedway Motorsports, la société basée en Caroline du Nord qui possède et exploite des pistes NASCAR, selon les dossiers.

Sisak a rapporté de New York. Le journaliste d’Associated Press Jake Bleiberg à Dallas a contribué à ce rapport.