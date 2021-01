La National Rifle Association a annoncé vendredi qu’elle avait déposé une demande de protection contre la faillite.

Le groupe de défense des droits des armes à feu le plus influent du pays a déclaré qu’il chercherait à se constituer en société au Texas au lieu de New York, où un procès de l’État tente de mettre l’organisation à la faillite.

L’annonce est intervenue des mois après que le procureur général de New York, Letitia James, a poursuivi la NRA, sollicitant sa dissolution pour des allégations selon lesquelles des hauts dirigeants auraient illégalement détourné des dizaines de millions de dollars pour de somptueux voyages personnels, des contrats de non-présentation pour les associés et d’autres dépenses douteuses.

La pandémie de coronavirus a également bouleversé la NRA, qui l’année dernière a licencié des dizaines d’employés, annulé sa convention nationale et sabordé la collecte de fonds.

Le dépôt de bilan de la NRA indiquait entre 100 millions de dollars (82 millions d’euros) et 500 millions de dollars (413 millions d’euros) d’actifs et entre 100 millions et 500 millions de dollars de passifs.

Pourtant, la NRA a affirmé en annonçant le déménagement que l’organisation était «dans sa meilleure situation financière depuis des années».

Le groupe a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 devant le tribunal fédéral de Dallas et a déclaré qu’il prévoyait de se constituer au Texas, où les archives montrent qu’il a formé une société à responsabilité limitée, Sea Girt LLC, en novembre 2020.

Sea Girt LLC a fait un dépôt de bilan séparé vendredi, répertoriant peu d’actifs et moins de 100 000 $ (82 796 €) de passif.

Dans son dossier, la NRA a déclaré que son dirigeant de longue date, le vice-président exécutif Wayne LaPierre, avait pris la décision de déposer une demande de protection contre la faillite en consultation avec un comité de trois responsables de la NRA formé en septembre pour superviser ses stratégies juridiques.

Le conseil d’administration de la NRA a voté le 7 janvier pour clarifier le contrat de travail de LaPierre, lui donnant le pouvoir de «réorganiser ou restructurer les affaires» de l’organisation.

« Cette décision permettra une croissance durable à long terme et assurera le succès continu de la NRA en tant que principal défenseur de la liberté constitutionnelle du pays – à l’abri de l’environnement politique toxique de New York », a déclaré la NRA dans un communiqué.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, un républicain, a rapidement accueilli la nouvelle en tweetant: «Bienvenue au Texas – un État qui protège le 2e amendement.»

La NRA a déclaré qu’elle comptait plus de 400 000 membres au Texas et qu’elle prévoyait de tenir sa convention annuelle à Houston plus tard cette année.