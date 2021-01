Le même jour où elle a déposé une demande de protection contre les faillites au chapitre 11, la National Rifle Association s’est vantée d’être sur de solides bases financières.

«En fait, cette décision intervient à un moment où la NRA est dans sa meilleure situation financière depuis des années», a déclaré le puissant groupe de lobbying sur les armes à feu dans une période de questions-réponses en ligne après avoir déposé sa requête devant le tribunal le 15 janvier.

Donc, si tout va bien d’un point de vue financier, pourquoi l’organisation est-elle en faillite?

Les experts et les chiens de garde pointent des arrière-pensées qui vont au-delà des objectifs du code américain de la faillite, qui est conçu pour les débiteurs qui ont connu des difficultés financières et ont besoin d’une assistance juridique pour réduire leurs dettes ou rembourser leurs créanciers au fil du temps.

La NRA dit qu’elle a besoin d’un tribunal des faillites pour l’aider à échapper à ce qu’elle appelle «un environnement politique et réglementaire corrompu à New York», dont le procureur général tente de fermer l’organisation suite à des accusations de corruption.

Mais le dépôt du chapitre 11 peut ne pas être nécessaire pour que le groupe change son enregistrement à but non lucratif de New York au Texas comme il a l’intention de le faire.

Et si le groupe appartient ou non au tribunal de la faillite, cela pourrait déterminer s’il peut échapper à la culpabilité des allégations de dépenses abusives de ses dirigeants.

«La faillite est réservée aux particuliers et aux entités en difficulté financière qui ne peuvent pas payer leurs créanciers», déclare Melissa Jacoby, professeure en droit des faillites à l’Université de Caroline du Nord qui suit le dossier. «La NRA n’a fait aucun effort pour se catégoriser de cette façon. Pour ce qui est de savoir s’il paie ses factures et de toute définition de l’insolvabilité, il ne répond pas. »

Certes, la NRA a révélé dans un tribunal que ses revenus avaient chuté de 7% en 2020, la pandémie COVID-19 ayant eu un impact sur les cotisations des membres. Mais le groupe a compensé cette baisse de revenus par une réduction de 23% des dépenses, y compris des réductions de salaire.

Il a également indiqué avoir 203 millions de dollars d’actifs, dépassant ses 153 millions de dollars de passifs, dont 31 millions de dollars de créances garanties envers Atlantic Union Bank.

La NRA n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires depuis son dépôt de bilan, y compris pour cette histoire.

Il est évident que l’organisation tente d’utiliser la faillite pour retarder, consolider ou repousser des contestations judiciaires, y compris le procès intenté par le procureur général de New York, Letitia James, a déclaré John Pottow, professeur de droit des faillites à l’Université du Michigan.

Bien que son siège social se trouve à Fairfax, en Virginie, la NRA est enregistrée en tant que société à but non lucratif 501 (c) (4) à New York. Dans un procès visant à récupérer des millions de dollars et à fermer définitivement la NRA, James a accusé l’organisation de permettre aux dirigeants d’utiliser les fonds de la NRA pour des dépenses de voyage personnelles, y compris des jets privés et des repas chics.

«Ils essaient définitivement de prévenir le litige», dit Pottow.

Si tel est le plan, cela pourrait ne pas fonctionner.

Lors d’une audience sur le procès James le 21 janvier, le juge Joel Cohen de la Cour suprême du comté de New York a ordonné que l’affaire soit autorisée à se poursuivre à Manhattan. La NRA avait demandé au juge de surseoir ou de retarder indéfiniment l’affaire en raison du dépôt de bilan.

James, par l’intermédiaire d’un porte-parole, a refusé de commenter cette histoire. Mais elle a déclaré dans un communiqué que «l’ordre réaffirme ce que nous savons depuis le début: la NRA ne peut pas dicter si et où elle répondra de ses actes. Nous remercions le tribunal d’avoir permis à notre affaire d’aller de l’avant et nous sommes impatients de responsabiliser la NRA.

Faillite sans problèmes financiers

Dans le panthéon des affaires de faillite, il existe de nombreux cas dans lesquels des organisations ont déposé le bilan avant de se retrouver en détresse financière existentielle dans le but d’éviter un désastre.

Par exemple, Purdue Pharma, qui a récemment plaidé coupable à des accusations criminelles pour son rôle dans la distribution de l’opioïde addictif OxyContin, ne faisait pas face à une crise de liquidités lorsqu’elle a déposé son bilan en 2019. Mais elle fixait un déluge de poursuites qui menaçaient de mener à sa chute.

De même, les Boy Scouts of America n’étaient pas confrontés à une grave pénurie de trésorerie opérationnelle lorsqu’ils ont demandé la protection de la faillite au début de 2020. Mais le groupe faisait également face à une tempête de poursuites judiciaires pour des allégations d’agression sexuelle.

En revanche, la NRA n’a «rien fait» pour fournir des preuves de ses défis financiers, dit Jacoby de l’Université de Caroline du Nord. En effet, il a déclaré dans des documents judiciaires qu’il prévoyait de payer ses créanciers «en totalité», ce qui est extrêmement inhabituel devant les tribunaux de faillite, où les personnes qui doivent de l’argent par le débiteur reçoivent souvent moins que ce qu’elles étaient.

«L’idée qu’une entreprise fait faillite en annonçant qu’elle va payer tous les créanciers en totalité va à l’encontre de l’idée même de la raison pour laquelle nous avons un système fédéral de faillite», dit Jacoby.

Le groupe a cependant envoyé des signaux indiquant qu’il envisage d’utiliser les avantages du tribunal des faillites pour restructurer des éléments de ses opérations.

La NRA a déclaré sur son site Web qu’elle utiliserait la faillite pour « rationaliser les coûts et les dépenses » et « traiter les litiges en cours de manière coordonnée et structurée » à la recherche de « nombreux avantages financiers et stratégiques ».

Parmi ses plans, il y a un transfert potentiel de son siège social de la Virginie au Texas ou ailleurs. L’organisation a salué la gentillesse du Texas envers les droits des armes à feu.

«La NRA a institué cette procédure de réorganisation du chapitre 11 pour établir un forum centralisé et neutre dans lequel elle peut rationaliser, résoudre et traiter toutes les réclamations en suspens et préserver sa capacité à poursuivre sa mission protégée par la Constitution en tant qu’entreprise en cours», a déclaré le groupe dans un communiqué. dépôt au tribunal.

Les tribunaux fédéraux devraient-ils être impliqués?

Il y a certainement des cas où les tribunaux fédéraux des faillites ont aidé à résoudre les litiges devant les tribunaux d’État comme un mécanisme permettant d’offrir au débiteur une seconde chance dans la vie.

Mais s’il n’y a pas de raison financière à la faillite, le système fédéraliste américain empêcherait généralement un tribunal fédéral d’intervenir dans un différend juridique dans un État, dit Jacoby.

«Nous avons ce pouvoir de faillite de la Constitution», dit-elle. «Il n’est pas censé annuler toutes les lois de l’État. Sauf en cas de difficultés financières, il est inapproprié pour un tribunal fédéral d’intervenir dans une affaire qui ne relève pas vraiment de ce pouvoir.

Jacoby dit qu’il est important de noter que ses objections à la faillite de la NRA ne sont pas liées à la mission du deuxième amendement du groupe.

«Ils n’ont rien à voir avec le droit de porter des armes», dit-elle. «Tout dépend de leur situation financière.»

La faillite présente des risques

Bien que le dépôt de bilan puisse être avantageux pour le programme de la NRA de fuir New York, il présente également des risques. Par exemple, les créanciers pourraient utiliser l’affaire pour poursuivre l’éviction de fonctionnaires accusés de dépenser mal, y compris le PDG Wayne LaPierre, qui a nié les actes répréhensibles.

«S’il y a de sérieuses allégations de mauvaise gestion, vous pourriez voir un créancier chercher à expulser la direction», déclare Pottow de l’Université du Michigan. «C’est un risque parce que maintenant tout est à découvert.»

Suivez Nathan Bomey, journaliste de USA TODAY, sur Twitter @NathanBomey.