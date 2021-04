Dans le but de se rapprocher de son objectif de ne pas fumer d’ici 2025, la Nouvelle-Zélande a fait un ensemble de propositions visant à interdire le tabagisme pour la prochaine génération.

Selon les propositions, il pourrait y avoir une augmentation progressive de l’âge légal pour fumer, qui peut être étendu pour interdire la vente de cigarettes et de produits du tabac à toute personne née après 2004 et donc pousser à annoncer le tabagisme effectivement illégal pour cette génération.

Il est également envisagé de réduire considérablement le niveau de nicotine autorisé dans les produits du tabac. L’autre considération dans les propositions comprend l’interdiction des filtres, la fixation d’un prix minimum pour le tabac et l’imposition de restrictions sur les endroits où le tabac et les cigarettes peuvent être vendus, a rapporté le Guardian.

Tout en annonçant les nouveaux changements, la ministre néo-zélandaise de la Santé, le Dr Ayesha Verrall, a déclaré que le pays avait besoin d’une «nouvelle approche».

«Environ 4 500 Néo-Zélandais meurent chaque année du tabac, et nous devons accélérer les progrès pour pouvoir atteindre cet objectif. [of Smokefree 2025]. Le statu quo sans programme de lutte antitabac ne nous y mènera pas », a-t-elle déclaré.

Alors qu’une partie des personnes associées aux organisations de santé publique a accueilli favorablement la proposition, de nombreux politiciens ont également critiqué la même chose. Cette décision a également suscité un débat sur la mesure dans laquelle le gouvernement devrait intervenir dans la vie des gens.

El-Shadan Tautolo, professeur de santé publique à l’Université de technologie d’Auckland, a qualifié le plan de «tournant» si les propositions incluaient suffisamment de ressources et les bonnes personnes.

La directrice générale de la Société du cancer, Lucy Elwood, a déclaré dans un communiqué que cette proposition allait « au-delà d’aider les gens à arrêter de fumer » et a ajouté: « Le tabac est le produit de consommation le plus nocif de l’histoire et doit être progressivement éliminé. »

L’abaissement de la teneur en nicotine pourrait inciter les fumeurs à acheter et à fumer davantage pour obtenir leur succès, a déclaré le parti politique de droite ACT tout en s’opposant aux propositions.

Une discussion a également commencé sur Reddit où les gens pensaient qu’interdire le tabagisme ou le rendre illégal n’est pas une solution et pourrait conduire à des opérations sur le marché noir.

