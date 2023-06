La Nouvelle-Zélande tombe en récession, alors que l’impact des cyclones fait des ravages

La Nouvelle-Zélande est officiellement entrée en récession, son économie ayant reculé de 0,1 % au dernier trimestre.

Le ralentissement économique a été exacerbé par les effets des conditions météorologiques extrêmes qui ont frappé le pays en février et mars, dévastant certaines des principales régions productrices de fruits et légumes de Nouvelle-Zélande et causant d’importants dommages au réseau routier, ont déclaré des analystes.

Au cours de la dernière année, les prix alimentaires ont fortement augmenté, maintenant les dépenses des ménages à un niveau élevé. Mais les dépenses en biens, y compris les produits d’épicerie, ont diminué au dernier trimestre, les ménages ayant régné sur les coûts en réponse à la hausse des taux d’intérêt.

Un pays n’entre en récession technique que lorsque le produit intérieur brut (PIB) se contracte pendant deux trimestres consécutifs : la Nouvelle-Zélande n’a rempli que de justesse ce critère, avec un PIB en baisse de 0,1 % au trimestre de mars 2023, après une baisse de 0,7 % au trimestre de décembre 2022.

Selon Statistics New Zealand, le trimestre de mars 2023 comprenait les premiers impacts des cyclones Hale et Gabrielle, ainsi que les grèves des enseignants.

« Les événements météorologiques défavorables causés par les cyclones ont contribué à la chute des services de soutien à l’horticulture et au transport », a déclaré Jason Attewell, directeur général des analyses économiques et environnementales.

Les grèves continues des enseignants ont également contribué au ralentissement, car « moins de jours d’enseignement ont entraîné des baisses dans les services d’enseignement primaire et secondaire », a déclaré Attewell.

Au cours du trimestre, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 2,4 %, tirées par les dépenses accrues des Néo-Zélandais en voyages internationaux.

En revanche, les ménages ont moins dépensé en biens, en particulier en nourriture, même si le coût de ces aliments a encore augmenté. Selon les données de l’indice des prix publiées mercredi, les prix des aliments d’épicerie ont augmenté de 12,7 % par rapport à la même période l’année précédente, les prix des fruits et légumes ayant augmenté de 18,4 %.

La contraction économique a dépassé ce que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande avait prévu plus tôt dans l’année. La banque avait prévu une croissance du PIB de 0,3 % pour le trimestre de mars et une légère contraction de l’économie par la suite. La banque avait précédemment déclaré qu’elle espérait organiser une récession peu profonde « d’atterrissage en douceur » alors qu’elle augmentait à plusieurs reprises le taux de change officiel dans le but de ralentir l’inflation.

Plus tôt cette semaine, le Fonds monétaire international (FMI) a publié sa dernière évaluation de la santé financière de la Nouvelle-Zélande, affirmant qu’il était « au milieu d’un ralentissement nécessaire induit par les politiques après la forte reprise post-pandémique ».

Le FMI a déclaré que la Nouvelle-Zélande s’était rétablie plus rapidement que la plupart des autres économies avancées grâce à « une gestion exemplaire de la pandémie », mais a déclaré que le soutien et les investissements « généreux » du gouvernement « se sont faits au prix d’une surchauffe ». Il a prédit que l’économie continuerait de ralentir dans un proche avenir.