WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – La Nouvelle-Zélande a supprimé la plupart de ses restrictions COVID-19 restantes lundi alors que le gouvernement a signalé un retour à la normale pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Les gens ne seront plus tenus de porter des masques dans les supermarchés, les magasins, les bus ou les avions. Les derniers mandats de vaccination restants – sur les travailleurs de la santé – prendront fin. Et les touristes n’auront plus besoin d’être vaccinés pour visiter le pays.

Le gouvernement a annoncé qu’il abandonnait complètement son soi-disant cadre de feux de circulation COVID et ne laissait en place que deux restrictions principales – que ceux qui sont testés positifs pour le virus s’isolent pendant sept jours et que les gens portent des masques lorsqu’ils visitent des établissements de soins de santé comme les hôpitaux et maisons de retraite.

Les changements surviennent alors qu’une épidémie de variante omicron diminue et que l’hiver de l’hémisphère sud se termine. Le nombre de cas en Nouvelle-Zélande est au plus bas depuis février.

« Les changements que nous avons apportés aujourd’hui sont importants. Ils marquent une étape importante dans notre réponse », a déclaré la Première ministre Jacinda Ardern. “C’est un moment où finalement – plutôt que de sentir que COVID dicte ce qui nous arrive, nos vies et notre avenir – nous reprenons le contrôle.”

Elle a déclaré que les changements contribueront à stimuler l’activité commerciale, qui est vitale pour la reprise économique du pays.

“Ce sera le premier été en trois ans où la question ne se posera pas : et si ?” dit Arden.

La fin des restrictions gouvernementales n’empêchera pas les lieux de travail ou les magasins individuels d’imposer leurs propres règles, bien que la plupart des gens s’attendent à ce que l’utilisation des masques chute dès que les restrictions gouvernementales prendront fin juste avant minuit lundi.

Ces mesures ont été bien accueillies par les chefs d’entreprise.

Le directeur général de BusinessNZ, Kirk Hope, a déclaré qu’il était encourageant de voir le gouvernement faire à nouveau confiance aux entreprises individuelles.

“Il n’y a pas deux sites identiques et chaque entreprise peut décider de ce qui fonctionne pour son propre environnement lorsqu’il s’agit de minimiser la propagation du COVID-19”, a-t-il déclaré.

La Nouvelle-Zélande a connu un succès initial dans la lutte contre la pandémie, réussissant à éliminer complètement le virus après avoir fermé ses frontières et recherché soigneusement les cas de contact. Mais son approche a changé car des variantes plus transmissibles se sont avérées impossibles à éliminer.

Pas plus tard qu’en mars, le pays de 5 millions d’habitants n’avait signalé que 65 décès par virus. Depuis qu’une onde omicron s’est installée, ce nombre est passé à près de 2 000. Mais cela reste encore faible par rapport aux taux de mortalité dans de nombreux autres pays.

Nick Perry, l’Associated Press