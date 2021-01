WELLINGTON, Nouvelle-Zélande – La Nouvelle-Zélande a signalé son premier cas de coronavirus en dehors d’une installation de quarantaine en plus de deux mois, bien qu’il n’y ait aucune preuve immédiate que le virus se propage dans la communauté.

La directrice générale de la santé, Ashley Bloomfield, a déclaré dimanche que le cas était une femme de 56 ans récemment revenue d’Europe.

Comme d’autres voyageurs de retour, elle a passé 14 jours en quarantaine et a été testée deux fois négative avant de rentrer chez elle le 13 janvier. Elle a ensuite développé des symptômes et a été testée positive.

Il a déclaré que les responsables de la santé effectueraient des tests génomiques mais travailleraient en supposant que le cas est une variante plus transmissible du virus.

Il a déclaré qu’ils enquêtaient pour voir s’il était possible qu’elle ait attrapé la maladie d’un autre voyageur de retour qui séjournait dans le même établissement de quarantaine.

La Nouvelle-Zélande a éliminé la transmission communautaire du virus, du moins pour le moment. Bloomfield a déclaré que les responsables intensifiaient la recherche des contacts et les efforts de test et espéraient avoir plus d’informations sur l’affaire dans les prochains jours.

VOICI CE QUI SE PASSE D’AUTRE:

BEIJING – Une ville chinoise a achevé 2600 salles de soins temporaires alors que le nord du pays se bat contre de nouveaux groupes de coronavirus.

Les chambres à occupation simple de la ville de Nangong, dans la province du Hebei, juste à l’extérieur de Pékin, sont toutes équipées de leurs propres radiateurs, toilettes, douches et autres équipements, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua.

Une attention particulière a été accordée à Hebei en raison de sa proximité avec la capitale et la province a verrouillé de vastes zones pour empêcher une nouvelle propagation du virus. La capitale provinciale Shijiazhung et la ville de Xingtai, qui englobe Nangong, ont été en grande partie bouclées. L’isolement communautaire et les tests à grande échelle ont également été imposés.

La Commission nationale de la santé a signalé dimanche 19 cas supplémentaires à Hebei. La province du Heilongjiang, à l’extrême nord-est, a signalé 29 autres cas, liés en partie à une épidémie dans une usine de transformation de viande. Pékin, où environ 2 millions d’habitants ont reçu l’ordre de subir de nouveaux tests, a signalé deux nouveaux cas confirmés.

La Chine compte actuellement 1800 personnes traitées pour le COVID-19, dont 94 dans un état grave, et 1017 autres sont suivies isolément pour avoir été testées positives pour le virus sans présenter de symptômes.

SEATTLE – Washington et l’Oregon confirment maintenant des cas supplémentaires de la variante la plus contagieuse du COVID-19 dans le nord-ouest du Pacifique.

Le ministère de la Santé de Washington a annoncé samedi que la variante B.1.1.7, apparue pour la première fois au Royaume-Uni en septembre dernier, avait été confirmée par séquençage ADN dans deux cas dans le comté de Snohomish. Ce sont les premiers cas confirmés à Washington.

L’Oregon Health Authority a confirmé un deuxième cas, chez une personne du comté de Yamhill, une semaine après la détection du premier cas dans le comté de Multnomah.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, il n’y a aucune preuve concluante que c’est plus grave que les autres souches du virus.

NEW YORK – New York enverra davantage de kits de préparation à la vaccination aux complexes de logements pour personnes âgées et aux églises dans le but d’assurer l’équité dans la distribution des vaccins, a déclaré samedi le gouverneur Andrew Cuomo.

Les kits comprennent des seringues, des flacons, des cloisons, des rideaux d’intimité, des produits de nettoyage, des équipements de protection individuelle et d’autres articles. Ils comprennent également des instructions sur la mise en place d’un site de vaccination.

New York a déployé les premiers kits la semaine dernière dans cinq complexes pour personnes âgées de la New York City Housing Authority et dans huit églises et centres culturels où près de 4 200 personnes éligibles à recevoir le vaccin ont été vaccinées, a déclaré Cuomo.

Des kits sont maintenant envoyés à quatre autres complexes pour personnes âgées de la ville de New York et à huit autres églises dans tout l’État, avec des plans pour vacciner 3000 personnes supplémentaires à ces endroits d’ici mardi. Les sites de Brooklyn, du Bronx, du comté de Nassau, du comté de Suffolk, de Rochester, de Syracuse, d’Albany et de Buffalo recevront les kits.

Les kits font partie d’un effort visant à assurer les vaccinations dans les communautés noires, latines et autres où le COVID-19 a eu un impact disproportionné, a déclaré le gouverneur.

Samedi également, le bureau du gouverneur a signalé 144 décès supplémentaires dans tout l’État dus au coronavirus. Plus de 8 800 personnes ont été hospitalisées, soit une baisse de 44 par rapport aux données de vendredi.

SAN FRANCISCO – Une cour d’appel fédérale a rejeté la demande d’une église du sud de la Californie d’annuler les restrictions de l’État sur les coronavirus interdisant les services de culte à l’intérieur pendant la pandémie de coronavirus.

Le Sacramento Bee a déclaré que la décision de vendredi de la 9e Cour d’appel du circuit américain laisse la porte ouverte pour aborder les limites de la fréquentation des églises par l’administration du gouverneur Gavin Newsom si un comté de Californie se trouve dans un niveau COVID-19 moins restrictif.

Un panel de trois juges s’est prononcé contre l’église pentecôtiste unie de South Bay de Chula Vista au sujet d’ordonnances de santé publique interdisant la tenue de services religieux à l’intérieur alors que les taux de cas de virus et d’hospitalisations restent élevés.

Actuellement en Californie, les services de culte en salle sont interdits dans tous les comtés à niveaux violets – ceux qui sont considérés comme présentant un risque généralisé de transmission de coronavirus. Ce niveau représente la grande majorité de l’État. Seuls quatre comtés sont dans des niveaux moins restrictifs.

SANTA FE, NM – Le Nouveau-Mexique a signalé samedi 859 cas supplémentaires de COVID-19 et 38 décès supplémentaires.

Cela augmente les totaux de pandémie de l’État à 168 579 cas et 3 115 décès.

Le comté de Bernalillo comptait le plus de cas supplémentaires avec 184, suivis de 83 dans le comté de San Juan, 74 dans le comté de Dona Ana et 53 dans le comté de McKinley.

La plupart des décès supplémentaires concernaient des Néo-Mexicains plus âgés, mais ils incluaient également plusieurs personnes dans la vingtaine et la trentaine.

On pense que le nombre d’infections est beaucoup plus élevé que ce qui a été rapporté car de nombreuses personnes n’ont pas été testées et des études suggèrent que les personnes peuvent être infectées par le virus sans se sentir mal.

RIO DE JANEIRO – Le gouverneur de l’État brésilien d’Amazonas a annoncé de nouvelles mesures de verrouillage sévères pour lutter contre une augmentation des cas de COVID-19 qui a submergé les hôpitaux locaux.

Le gouverneur Wilson Lima a déclaré samedi qu’à partir de lundi, les 4 millions d’habitants de l’État ne peuvent sortir que pour des activités essentielles telles que l’achat de nourriture ou la recherche de soins médicaux.

Les hôpitaux de la capitale de l’État de Manaus ont été mis à rude épreuve au milieu des informations selon lesquelles une nouvelle variante du nouveau coronavirus est plus contagieuse et l’État a constaté une pénurie d’approvisionnement en oxygène. Selon le secrétaire d’État à la Santé, 584 personnes sont sur une liste d’attente pour des lits d’hôpital, dont 101 nécessitent une thérapie intensive.

«Les gens doivent comprendre que nous devons prendre des mesures sévères pour sauver autant de vies que possible», a déclaré Lima dans une annonce publiée sur les réseaux sociaux.

HELSINKI – La Norvège affirme que sa capitale, Oslo, et neuf municipalités ont été soumises à des restrictions strictes pour contenir la propagation de la nouvelle variante du coronavirus détectée pour la première fois en Grande-Bretagne.

Le gouvernement norvégien a déclaré que les centres commerciaux et autres magasins non essentiels de ces régions étaient fermés samedi à midi et le resteraient au moins jusqu’au 31 janvier.

En outre, les activités sportives organisées ont été interrompues, les écoles ont reçu l’ordre de recourir de plus en plus à l’enseignement à distance et les ménages ont été priés de ne pas inviter de visiteurs chez eux dans ces zones spécifiées.

Les responsables de la santé norvégiens affirment que le pays scandinave de 5,4 millions d’habitants a jusqu’à présent identifié quelque 55 cas de la variante du virus qui s’est largement répandue en Grande-Bretagne.

La Suède voisine, où la situation pandémique globale est nettement pire qu’en Norvège, a déclaré samedi soir qu’elle prévoyait de lancer une interdiction temporaire d’entrée en Norvège en raison de la nouvelle forme mutée de COVID-19.

LAS VEGAS – Les procureurs fédéraux ont accusé un homme du Nevada d’avoir obtenu frauduleusement environ 2 millions de dollars d’aide fédérale contre les coronavirus, destinés aux petites entreprises, pour acheter des véhicules de luxe et des condominiums à Las Vegas.

Le Las Vegas Review-Journal a rapporté que le bureau du procureur américain du Nevada a accusé Jorge Abramovs de fraude bancaire après avoir prétendument demandé un financement à au moins sept banques entre avril et juin 2020.

La plainte indiquait qu’une analyse financière avait déterminé qu’Abramovs avait dépensé l’argent pour des articles de luxe personnels, y compris une Bentley Continental GT Convertible 2020 pour plus de 260000 $ et une Tesla Model 3 2020 pour environ 55000 $.

Abramovs a été placé en détention provisoire vendredi lors d’une audience de détention.

Un avocat de la défense chargé de représenter Abramovs n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par courrier électronique par l’Associated Press.

CHICAGO – Des restaurants et certains bars de Chicago et de la banlieue du comté de Cook ont ​​ouvert leurs portes aux clients pour la première fois depuis fin octobre après avoir obtenu l’approbation samedi des responsables de la santé de l’Illinois.

Avec le passage de la ville et du comté au niveau I du plan d’atténuation des coronavirus de l’État, les restaurants et les bars qui servent de la nourriture peuvent accueillir les clients à l’intérieur à une capacité de 25% ou 25 personnes par chambre, selon le moindre des deux.

Les tables seront limitées à pas plus de quatre personnes à l’intérieur ou six personnes à l’extérieur, et les tables doivent être espacées de 6 pieds. Le service intérieur sera limité à un maximum de deux heures et les bars et restaurants doivent fermer à 23 h

WASHINGTON – Le président Joe Biden s’est engagé dans son discours inaugural à se mettre au niveau du peuple américain, et le message de ses trois premiers jours au pouvoir n’a été rien sinon sombre et sinistre.

Il a brossé un tableau sombre de l’avenir immédiat du pays face au coronavirus, avertissant les Américains qu’il faudra des mois, pas des semaines, pour réorienter une nation confrontée à une convergence historique de crises.

Le langage désastreux se veut un appel à l’action, mais c’est aussi un effort délibéré pour tempérer les attentes. Les États-Unis tentent de déployer leur programme de vaccination, avec des problèmes de production et de distribution lentes.

Les États-Unis sont en tête du monde avec 24,8 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 415000 décès.