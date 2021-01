COAL ISLAND, Nouvelle-Zélande – Si vous vouliez concevoir le prédateur parfait, la hermine serait difficile à battre. Ali King l’appelle le requin de la brousse néo-zélandaise, et c’est une description appropriée. A la fin du 19ème siècle, des hermines ont été introduites ici pour contrôler les lapins importés traversant les pâturages ovins. Au lieu de cela, ils sont rapidement devenus des tueurs en série aléatoires.

Cherchez toujours, tuez toujours. Ils ne se reposent jamais », dit King, marchant sur une plage dans le sud-ouest du pays. Centipede énergique, King poursuit les minuscules créatures sinueuses depuis qu’il a cofondé une organisation de conservation en 2004, et porte aujourd’hui un piège en bois, de la viande de lapin et un œuf de poule à utiliser comme appât – des armes pour protéger les oiseaux de mer et pour aider à restaurer d’autres espèces diverses qui remplissaient autrefois la canopée et la forêt.

L’effort fait partie d’un projet audacieux à travers la Nouvelle-Zélande pour se débarrasser des ravageurs non indigènes qui ont décimé une grande partie de sa faune unique. Rares sont les pays qui se sont livrés à une bataille comme celle-ci à une si grande échelle, et leSans prédateur 2050Plan pourrait fournir des leçons mondiales sur l’utilisation des progrès scientifiques et gagner les cœurs et les esprits pour la cause.

Après quatre ans, plus de 5000 groupes et tribus – Maori iwi – se sont enregistrés pour exercer un contrôle sur les prédateurs dans leurs communautés, et 117 îles ont été déclarées indemnes non seulement des hermines ressemblant à des belettes, mais aussi des opossums, des rats et des souris. Mais les progrès sur le continent seront beaucoup plus difficiles.

«Il est juste de dire que la plupart des gens jugeraient le projet incroyablement ambitieux d’essayer de se débarrasser de tant d’espèces à cette échelle», a déclaré Euan Ritchie, professeur agrégé d’écologie et de conservation de la faune à l’Université Deakin en Australie. « Mais je pense que si quelqu’un peut y parvenir, ce sera probablement les Néo-Zélandais. »

Même si le projet n’atteint pas son objectif ultime, il s’attend à des avantages tels que des investissements dans les nouvelles technologies. « Nous allons en apprendre beaucoup sur les moyens de mieux gérer les espèces envahissantes. »

Shannon Cunningham jette un coup d’œil dans la canopée de la forêt tropicale pour repérer un kaka, l’un des perroquets en voie de disparition de Nouvelle-Zélande, alors que lui et d’autres bénévoles surveillent et réinitialisent les pièges à prédateurs de Coal Island. (Naomi Arnold)

Le ministère de la Conservation du gouvernement dirige l’effort de plusieurs millions de dollars en partenariat avec des groupes communautaires et des organismes sans but lucratif tels que King’s South West New Zealand Endangered Species Charitable Trust, qui se concentre sur l’île de Coal, isolée et inhabitée. La dernière expédition l’a vu avec un petit groupe de volontaires naviguer le long de la côte sud-ouest du pays. Parc national du Fiordland, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ils ont passé une semaine à trimballer des pièges et des appâts sur les plages et la brousse de Coal, de plusieurs autres îles et du continent, car les hermines peuvent facilement nager dans les plaines bleues du chenal.

King a toujours une hermine dans le congélateur du bateau d’un voyage précédent, et par un matin clair et clair, il retire la chair de son museau pour révéler quatre longues dents acérées. Elle n’était pas enceinte, contrairement à la plupart des femmes, qui n’ont généralement que quelques jours lorsque les pères ou les frères et sœurs les mettent enceintes.

« Ils sont une bombe à retardement le jour de leur naissance », a déclaré King.

« C’est comme les morts-vivants, n’est-ce pas? » dit un bénévole. « Des hordes viennent juste à votre rencontre. »

Ali King, qui dirige le South West New Zealand Endangered Species Charitable Trust, porte un piège à hermine sur une plage de Preservation Inlet. (Naomi Arnold)

La nuit, sur les falaises de Coal Island – ou Te Puka-Hereka en maori, qui se traduit par « The Tied Anchor » – trois ensembles de haut-parleurs solaires émettent l’appel cacophonique des pétrels de suie et des pétrels tachetés. Les oiseaux de mer sont absents depuis plus d’un siècle. La fiducie veut les ramener comme une étape vers la relance de la biodiversité qui prospérait autrefois en Nouvelle-Zélande.

Créer une zone de sécurité sur les îles au large peut être décourageant sur le plan logistique, mais le charbon est particulièrement difficile en raison de son isolement. Ce voyage, comme d’autres que la fiducie coordonne plusieurs fois par an, dépend d’un navire de recherche du ministère de la Conservation appelé Southern Winds. Au départ du port de Bluff sur la côte sud du continent, il navigue pendant six heures à travers l’océan Pacifique ondulant, et pénètre enfin dans Preservation Inlet, où la radio maritime est le seul moyen de communiquer avec la civilisation.

En 2008, l’île de 4,5 miles carrés est devenue la première plus grande île du monde où des souris ont été exterminées après que des hélicoptères ont bombardé le site avec de la laitue de grain empoisonnée. Les souris ne sont pas revenues et le pilote Peter Garden a continué d’aider à éliminer les rongeurs dans d’autres îles vulnérables, notamment les Seychelles et les îles Aléoutiennes.

Un abattage agressif des cerfs s’est également bien terminé sur le charbon; bien que les cerfs amoureux nagent parfois à terre, ils partent s’ils ne trouvent pas de femelles. Pourtant, les hermines ont fait trois retours au cours de la dernière décennie, dont l’une des plus grosses gouttes de graines de hêtre et de fruits rimu en 40 ans en 2019.

CI-DESSUS: Des pièges à ravageurs sont entassés dans l’installation de quarantaine du Département de la conservation à Te Anau, en Nouvelle-Zélande, en attente de déploiement dans la brousse. EN BAS À GAUCHE: Ali King attire un piège avec un œuf de poule et un morceau de viande de lapin. Les rangées de chutes le long de la côte continentale forment une dernière ligne de défense pour le refuge d’oiseaux de Coal Island. EN BAS À DROITE: À bord du Southern Winds, Ali King révèle les dents acérées d’une hermine femelle morte. (Photos par Naomi Arnold)

Lorsque les arbres se reproduisent si fortement, la fête est bonne pour les oiseaux, mais elle attire aussi les hermines. Plus d’une douzaine ont été capturés ces derniers mois. Les autopsies ont montré des ventres pleins de plumes, indiquant le danger permanent pour les oiseaux tels que le kakapo, un gros perroquet volant trouvé uniquement en Nouvelle-Zélande et considéré comme l’un de ses «trésors uniques».

«Ce qui me frappe vraiment, c’est à quel point les hermines sont mauvaises», a déclaré Amber Bill, directeur des menaces à la biodiversité au ministère de la Conservation. Tant que les îles ne seront pas sécurisées, « nous ne pourrons jamais ramener des oiseaux comme le kakapo ».

Ailleurs en Nouvelle-Zélande, d’autres problèmes se profilent pour Predator Free 2050. Les zones alpines qui étaient autrefois juste hors de portée d’une hermine peuvent chauffer suffisamment pour que les mammifères survivent en raison du changement climatique.

La collaboration est essentielle au succès ultime du projet, reconnaît Bill. Le ministère travaille avec des organismes de bienfaisance, des entreprises, des groupes communautaires et des particuliers pour déployer des appâts et des pièges, des clôtures et détecter, détecter et éliminer les ravageurs.

Certains sont nouvelles approches, comme un appareil qui détecte un prédateur grâce à des tampons spéciaux, puis vaporise un poison sur sa fourrure, que l’animal ingère en se toilettant. Mais d’autres stratégies dans les parcs urbains et les arrière-cours sont plus banales, les Néo-Zélandais ordinaires plantant simplement plus d’arbres, installant des pièges communs et enregistrant leurs prises. Selon le Predator Free New Zealand Trust, «Avoir un piège dans chaque 5e cour urbaine est suffisant pour créer un environnement sûr pour que notre flore et notre faune indigènes prospèrent.

Le projet représente «la plus grande opportunité du pays de voir un changement dans la conservation», a déclaré Bill. Mais la collaboration est «le seul moyen d’y parvenir».

King montre aux volontaires une carte de Coal Island et ses lignes de piège. Chaque point sur la carte est un piège à poissons prédateurs qui est régulièrement vérifié, nettoyé et réutilisé. (Naomi Arnold)

Les volontaires, qui ont tous payé pour voyager, se réveillent dans leurs cages sur les vents du sud tous les matins, prennent le petit déjeuner et reçoivent les instructions du jour. Ils ont mis des vêtements de pluie, qui ont dû prendre des mesures de quarantaine strictes avant le départ, et ont grimpé dans des dériveurs gonflables. Ensuite, c’est un court trajet en voiture à travers les eaux calmes des fjords, en évitant les phoques du rivage et en regardant attentivement les vagues voyous pour chronométrer un saut des rochers.

Sur Coal Island, ils marchent dans la forêt tropicale dégoulinante. Ils s’enfoncent dans le sol avec des renforts pour sécuriser complètement toute chute, car même une hermine affamée sera dissuadée par des mouvements inattendus.

Pendant tout ce temps, les oiseaux, maintenant largement perdus du continent, volent et crient au-dessus d’eux: le toit à pignon avec ses marques marrons distinctives et une voix comme une voiture refusant de démarrer; le kaka, le perroquet cru et bavard aux ailes rouges flashy; et le kakariki, la petite perruche lumineuse nommée d’après le mot maori pour le vert.

Un après-midi un hélicoptère atterrit sur la plage de l’île avec une surprise pour les volontaires: deux Presque kiwis tokukaaccroupi sur des serviettes dans des caisses en bois. Ce sont les espèces les plus rares d’icônes nocturnes et volantes néo-zélandaises, répertoriées comme «critiques au niveau national» – un niveau sous éteint. Seuls 400 survivent aujourd’hui.

«C’est pour cela que nous travaillons», déclare King. « Ce n’est pas tout de tristesse et d’hermine. »

Le groupe marche un peu dans la brousse pour libérer les oiseaux. Lorsqu’ils ont un an, ils sont suffisamment gros et lourds pour combattre les prédateurs.

Kahurangi Mahuika berce un kiwi Haast tokoeka âgé d’un an qui est sur le point d’être relâché dans la brousse de Coal Island. (Naomi Arnold)

Dee Wainui a eu l’opportunité de représenter le Kai Tahu iwi. Cette journée lui est personnelle. Son père a été battu dans son enfance pour avoir parlé maori à l’école, alors elle ne l’a jamais appris à la maison quand il grandissait. Son implication dans les efforts de conservation sur l’île voisine de Stewart-Rakiura et dans sa communauté de Riverton est sa façon d’inverser certains des dommages causés par la colonisation.

«Cela change la donne», dit-elle. « C’est mahi [work] pour lequel je suis béni. Vous pouvez revenir avec votre mokopuna [grandchildren] et dites: ‘J’ai planté cet arbre. Notre manu [birds] sont donc ici. ‘ »

« Et si nous ne le faisons pas? » elle demande. « Nous n’aurons rien. »

Après une prière maorie, les kiwis sont relâchés pour gratter des trous qui leur sont grattés sous des hêtres. Ils commencent à explorer au crépuscule et rejoignent une quarantaine d’autres personnes de leur espèce sur l’île. Même avec une gestion très active, il faudra des générations pour augmenter leur nombre.

The Southern Winds jette enfin l’ancre et continue son voyage. En cours de route, il y aura des pièges dans d’autres îles pour contrôler et attirer à nouveau – des endroits où des forêts autrefois calmes, où le sol et les arbres grouillaient de rats, reviennent maintenant à la vie.

«C’est une passion», dit King. « Une fois que vous êtes accro … vous aurez du mal à le quitter. »

Un chemin de fer piège à ravageurs traverse un ruisseau dans la forêt tropicale de Coal Island. (Naomi Arnold)

