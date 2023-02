CNN

La Nouvelle-Zélande se prépare à son cyclone tropical le plus intense depuis les années 1990. Le cyclone tropical Gabrielle se dirige vers l’île du Nord deux semaines seulement après que la région a été frappée par des inondations record.

Le 27 janvier, 240 mm (9,44 pouces) de pluie sont tombés sur Auckland, la plus grande ville du pays. C’était la pluie la plus importante que la ville ait jamais vue en une journée, et c’était l’équivalent de la pluie de tout l’été.

Maintenant, une nouvelle menace est sur le point d’apporter des vents féroces et des pluies dévastatrices sur Auckland et l’île du Nord.

Le MetService néo-zélandais prévoit que le cyclone tropical Gabrielle touchera probablement les parties nord de la Nouvelle-Zélande dimanche et se poursuivra jusqu’à mardi.

“Ces zones qui sont déjà vulnérables à la suite des conditions météorologiques de la semaine dernière devraient voir plus de pluie, de vents forts, de fortes houles et d’inondations côtières, ce qui aggravera la situation”, a déclaré Lisa Murray, responsable des communications météorologiques chez MetService. “Si le cyclone continue sur sa trajectoire actuelle vers le nord d’Aotearoa en Nouvelle-Zélande, nous pouvons nous attendre à ce qu’il s’agisse d’un événement météorologique extrême avec des dégâts étendus.”

Gabrielle est actuellement l’équivalent d’un ouragan de catégorie 1 avec des vents de 140 km/h (85 mph) alors qu’il s’abat sur la mer de Corail, à quelques centaines de kilomètres au large de la côte australienne du Queensland. Bien qu’il s’affaiblisse probablement un peu plus avant d’atterrir, le terrain montagneux peut rapidement augmenter la vitesse du vent et les précipitations.

“Il s’agit de la tempête tropicale la plus intense que nous ayons vue menacer la partie nord de la Nouvelle-Zélande depuis les années 1990”, a déclaré à CNN Philip Duncan, prévisionniste en chef chez Weather Watch, basé en Nouvelle-Zélande.

Bien que la tempête puisse également perdre ses caractéristiques tropicales et devenir un système post-tropical, on ne s’attend pas à ce qu’elle perde son punch.

« Nous attendons 100 à 300 mm [of rainfall] pour de nombreuses parties des côtés nord et est de l’île du Nord, avec des totaux encore plus élevés si Gabrielle cale ou ralentit », a déclaré Duncan. “Cette pluie causera plus de glissades / glissements de terrain, de fermetures de routes, d’annulations de vols et peut-être endommagera plus de maisons comme nous l’avons vu en janvier.”

Des veilles de fortes pluies ont été émises pour le nord de la Nouvelle-Zélande à partir de dimanche à l’approche du cyclone tropical Gabrielle avec la menace de fortes pluies et de fortes rafales de vent.

Une autre veille de fortes pluies a également été émise pour la péninsule de Coromandel et pour Gisborne, où des précipitations totales de 200 mm à 400 mm ou plus sont possibles.

“La durée de l’événement et la quantité de pluie prévue dépendent fortement de la trajectoire du cyclone Gabrielle, et cette montre pourrait être mise à niveau vers un avertissement orange ou éventuellement rouge dans les prochains jours”, prévient le MetService néo-zélandais.

Toute pluie supérieure à 6 mm par heure est classée comme forte. Notre critère d’avertissement est de 100 mm en 24 heures sur une zone étendue. 24 heures de fortes pluies constantes donnent 144 mm. Gabrielle devrait apporter des totaux de pluie sur 24 heures de 300 mm ou plus dans certaines régions. Détails sur https://t.co/Yjbq0jgaoz pic.twitter.com/ngtyRCGjdH — MetService (@MetService) 10 février 2023

Des montres à vent fort ont également été émises pour la majeure partie de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Les vents devraient souffler à plus de 100 km/h (62 mph) et pourraient atteindre 150 km/h (93 mph) sur les terrains les plus élevés et le long de la côte immédiate. Les conditions devraient commencer à se détériorer dimanche et le pire de la tempête devrait toucher le pays de lundi à mardi, heure locale.

“N’oubliez pas qu’un cyclone apporte des vents violents ainsi que de fortes pluies et de la houle”, a déclaré Murray. “Comme le sol est déjà détrempé, les arbres sont plus susceptibles de tomber, ce qui pourrait provoquer des pannes de courant.”

En plus du vent et de la pluie, il y aura également de fortes houles le long du littoral pour les zones orientales et une onde de tempête de près d’un demi-mètre en plus de cela.

Le cyclone tropical Gita a touché l’île du Sud en 2018, ce qui était rare en raison de sa distance au sud, selon Duncan. Cependant, cette tempête n’a touché qu’environ 100 000 à 150 000 personnes tandis que Gabrielle représente une menace pour environ 2,5 millions. Duncan dit que le dernier événement cyclonique majeur à avoir affecté le nord de la Nouvelle-Zélande a eu lieu pendant la saison cyclonique 1996-97 avec les cyclones Fergus et Drena.