La Nouvelle-Zélande refuse d’accuser la Chine de génocide contre les Ouïghours en rupture avec les alliés occidentaux

Le fossé entre la Nouvelle-Zélande et ses partenaires occidentaux a été souligné lors d’une session parlementaire mercredi, alors que les politiciens soutenaient à l’unanimité une motion exprimant «Grave préoccupation» sur les allégations de violations des droits de l’homme contre les musulmans ouïghours.

La déclaration n’a réussi à obtenir le soutien des députés qu’après que le Parti travailliste de gauche du Premier ministre Jacinda Ardern s’est assuré que la motion ne contenait aucune référence aux allégations d’un acte de génocide de Pékin contre le groupe minoritaire, affirmations acceptées par certains des plus proches alliés de la Nouvelle-Zélande. .

Trois membres de l’alliance du renseignement Five Eyes, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont directement affirmé que le comportement de la Chine envers les Ouïghours dans la province du Xinjiang constituait un génocide, mais, jusqu’à présent, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont prudemment refusé d’aller aussi loin.

Le chef adjoint du parti de droite ACT Nouvelle-Zélande, Brooke van Velden, a critiqué le gouvernement d’Ardern pour ne pas avoir suivi les autres pays en affirmant qu’un génocide était en cours, affirmant qu’il « intolérable » que le parlement a refusé d’utiliser l’étiquette.

Le monde se tourne maintenant vers nous pour voir quelle norme nous allons établir. Le PCC (Parti communiste chinois) peut-il nous faire passer pour le maillon le plus faible de l’Alliance occidentale?

L’ambassade de Chine en Nouvelle-Zélande n’a pas commenté la motion adoptée par le parlement mais, auparavant, Pékin a fermement réfuté les allégations de génocide ou même de mauvais traitements à l’encontre des Ouïghours.

S’exprimant en mars, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que les allégations de génocide contre les Ouïghours «Ridiculement absurde» et un « Mensonge complet. »

Le soi-disant «génocide» au Xinjiang est ridiculement absurde. C’est une rumeur avec des arrière-pensées et un mensonge complet.

Le gouvernement chinois a offert d’accueillir des responsables de l’ONU qui ont exprimé des inquiétudes sur ce qui se passe au Xinjiang mais, jusqu’à présent, cette visite proposée n’a pas eu lieu, au milieu des négociations sur les restrictions potentielles sur ce que les individus seraient autorisés à voir et à visiter.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!