La Nouvelle-Zélande prévoit des sauvetages finaux peu de temps après que le cyclone a tué 2 personnes

Le cyclone Gabrielle a frappé le nord du pays lundi et a causé plus de destructions dans ce pays de 5 millions d’habitants que n’importe quel événement météorologique depuis des années.

Une station météorologique de la région de Hawke’s Bay et de Napier a enregistré trois fois plus de pluie lundi soir que ce qui tombe habituellement pendant tout le mois de février, ont annoncé les autorités.

Plus de 300 personnes ont été secourues mardi dans cette baie inondée sur la côte est de l’île du Nord, dont 60 bloquées sur un seul toit, a déclaré McAnulty. Des hélicoptères aideraient à effectuer les 25 derniers sauvetages d’individus et de groupes familiaux mercredi.

“Nos services d’urgence effectuent toujours des sauvetages et des recherches terrestres dans un certain nombre d’endroits”, a déclaré McAnulty aux journalistes.

“Tout le monde sait que nous avons un long chemin devant nous alors que nous faisons face à des dommages importants aux maisons, aux entreprises, aux routes et aux ponts et à d’autres éléments fondamentaux de notre infrastructure”, a déclaré McAnulty. “Il s’agit d’une catastrophe importante et il faudra plusieurs semaines pour que les zones les plus touchées se rétablissent.”