La Nouvelle-Zélande prête à se battre malgré l’horreur des JO

Imaginez essayer de préparer une équipe à affronter les meilleurs au monde lors d’un tournoi international de football, après avoir joué un seul match de compétition ensemble au cours des 498 jours précédents.

Ce n’est pas une situation idéale à aucun niveau du jeu, mais c’est précisément celle dans laquelle se trouve l’équipe nationale féminine de Nouvelle-Zélande, disputant un seul match amical en 16 mois avant son match d’ouverture aux Jeux Olympiques contre l’Australie le Mercredi.

Avant le match amical à huis clos contre la Grande-Bretagne au stade Todoriki de Tokyo la semaine dernière, la dernière sortie collective des Football Ferns – compétitive ou non – était à la Coupe de l’Algarve le 10 mars 2020.

La troisième place des éliminatoires de la Nouvelle-Zélande à ce tournoi était en fait le dernier match joué là-bas.

L'Allemagne a été déclarée vainqueur après l'annulation de la finale lorsque l'Italie s'est retirée en raison de la pandémie de COVID-19 qui se déroule dans son pays d'origine – avec le recul, c'était un précurseur inquiétant d'une crise mondiale en développement.





Les Ferns ont terminé quatrièmes après une défaite 2-1 contre la Norvège et, tandis que l’entraîneur-chef Tom Sermanni se souvient du match avec une clarté parfaite, il se souvient également n’avoir aucune idée à ce moment-là que ce serait leur dernière fois ensemble depuis plus d’un an.

Au lieu de planifier une série de camps et de matches amicaux internationaux pour la préparation de Tokyo, Sermanni a passé le reste de l’année bloqué en Australie alors que le coronavirus se propageait dans le monde en fermant les frontières. Il a voyagé à travers le pays dans la mesure du possible, pour regarder les quatre joueurs néo-zélandais exercer leur métier dans la W-League, mais a dû s’appuyer sur des émissions télévisées, des matchs en streaming et des rapports écrits pour garder un œil sur l’équilibre d’une équipe dispersée dans sept différents pays sur trois continents distincts.

Alors que 17 membres de cette équipe qui ont participé à la Coupe de l’Algarve 2020 enfileront à nouveau un maillot néo-zélandais à Tokyo ce mois-ci, des problèmes de santé ont entraîné l’absence de deux noms importants de la feuille d’équipe.

Rebekah Stott prévoyait de participer à sa troisième campagne olympique pour les Fougères au Japon avant de recevoir un diagnostic de lymphome de Hodgkin de stade 3 en février 2021.

Le jour où ses coéquipières se présenteront sur le terrain à Tokyo pour affronter l’Australie lors de leur match d’ouverture du Groupe G, Stott sera à Melbourne en attendant les résultats d’un PET Scan qui lui dira si elle est en rémission complète.

La défenseuse populaire, qui a fait un retour réconfortant sur le terrain de football avec les Bulleen Lions du NPLW à Melbourne la semaine dernière, est un élément important de la culture des fougères et même si elle sait que sa santé est la priorité en ce moment, elle a admis dans son blog que ne pas être avec l’équipe est difficile à accepter.

« J’ai la chance d’avoir déjà représenté mon pays à deux Jeux Olympiques, mais cela ne me rend pas plus facile le chagrin de rater cette année, dans l’un de mes pays préférés », Stott a écrit.

La joueuse de 28 ans a peut-être joué pour l’Australie au niveau des moins de 17 ans et des moins de 20 ans, mais sa loyauté va beaucoup à son pays de naissance.

« Ayant représenté à la fois la Nouvelle-Zélande et l’Australie, c’est toujours un match spécial pour moi, et même si j’espère que mes amis australiens auront de bons matchs, je n’espère que le succès de Kiwi », a-t-elle déclaré.

L’attaquante Rosie White, qui compte elle-même 100 sélections internationales, encouragera également son équipe depuis son domicile après avoir été écartée d’une maladie chronique.

« J’ai le cœur brisé de ne pas pouvoir rivaliser avec cette équipe incroyable à Tokyo », White annoncé sur Instagram, exprimant sa déception.

« Malheureusement, j’ai eu un gros problème de santé et je dois ralentir pour le moment.

« La vie est mystérieuse et imprévisible, mais je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour tout le soutien que j’ai reçu.

« Je suis tellement fière de toutes les femmes nommées dans cette équipe et j’ai hâte d’être leur plus grande supporter. »

Alors que l’expérience combinée de Stott et White manquera énormément au parc, les Ferns ont déclaré qu’ils utilisaient l’esprit combatif de leurs coéquipiers comme source d’inspiration.

« Nous le retournons et l’utilisons comme quelque chose pour entrer dans ce tournoi, pour vraiment nous pousser dans le tournoi », a déclaré Ria Percival. But.

Percival sera la joueuse la plus expérimentée de l’équipe Ferns à Tokyo, la défenseure de Tottenham Hotspur ayant inscrit 152 apparitions en équipe nationale lors de sa dernière sortie.

Aux côtés des vétérans Ali Riley, Abby Erceg et CJ Bott, basé en Islande, Percival constituera une ligne de fond chargée de repousser les incursions de certains des meilleurs attaquants du monde.

Le capitaine des fougères Riley, qui joue pour Orlando Pride dans la NWSL et Erceg de North Carolina Courage ont été les deux derniers joueurs au camp la semaine dernière après que leurs clubs les aient maintenus aux États-Unis pour la ronde 8 de la NWSL, attirant la colère de leur équipe nationale. entraîneur.

Alors que Sermanni a réitéré que la raison de son indignation était uniquement basée sur ce qu’il a qualifié de « comportement non professionnel et discriminatoire » des deux clubs en libérant leurs joueurs brésiliens plus tôt et en ne faisant pas preuve de la même courtoisie envers les Néo-Zélandais, il a été naturellement soulagé lorsque Riley et Erceg – qui sont à mi-chemin d’une saison NWSL – sont arrivés en forme.

« C’était le traitement injuste des deux clubs qui était ma seule plainte », a déclaré Sermanni à ESPN.

« Cependant, le fait qu’ils [Riley and Erceg] ont joué, est si important. Nous n’avons que cinq joueurs de champ qui ont pratiqué le football de manière compétitive au cours des deux derniers mois et ils sont à un niveau de préparation différent par rapport aux 14 autres joueurs de champ que nous avons. »

L’attaquante Hannah Wilkinson est l’une de celles qui ont eu une pause de six semaines loin du football régulier, après avoir terminé sa saison de club avec le MSV Duisburg en Frauen Bundesliga début juin, retournant en Nouvelle-Zélande puis terminant les 14 jours requis. de quarantaine.

Auteur du dernier but de la Nouvelle-Zélande en compétition internationale, Wilkinson, 29 ans, mènera l’attaque, soutenu par Betsy Hassett, Katie Bowen et Olivia Chance.

Bien que la force de frappe des Ferns n’ait pas réussi à trouver le fond des filets et que l’équipe ait encaissé trois buts lors de son seul et unique match de préparation, cela n’inquiète pas trop Sermanni.

« La performance, en ce qui concerne où nous en étions par rapport à l’équipe GB est ce à quoi je m’attendais », a-t-il déclaré. « Beaucoup de leurs équipes jouent ensemble dans les meilleurs clubs d’Europe et ont joué ensemble au cours des 12 derniers mois.

« Je pense que la valeur pour nous est que nous avons eu 90 minutes ensemble pour la première fois en 16 mois.

« J’ai dit avant le match que le résultat n’était pas critique. Le match nous a donné l’occasion d’évaluer ce que nous devons faire avant le tournoi, il permet maintenant au staff et aux joueurs de se concentrer sur ce que nous devons corriger de manière très période de temps courte et inhabituellement intense.

Avec une tâche menaçante à venir, Sermanni est réaliste quant à la disparité des préparatifs entre les Néo-Zélandais et leurs rivaux du Groupe G, l’Australie, la Suède et les États-Unis.

« L’USWNT a joué 15 matchs cette année. Nous n’avons joué que autant de matchs au cours des deux dernières années et demie – et cela comprenait une année de Coupe du monde. Même l’Australie a réussi à rester ensemble depuis le mois de juin fenêtre », a-t-il déclaré.

« Je pense que le temps de préparation sera la plus grande différence, cela amplifie le gouffre maintenant que le jeu est plus professionnel mais vous entrez dans le tournoi avec la main qui vous est distribuée et ensuite vous y allez avec la meilleure préparation possible dans les circonstances, pour obtenir les meilleurs résultats. »

Les Jeux olympiques de Tokyo seront le dernier tournoi de Sermanni en charge de la Nouvelle-Zélande, l’Écossais démissionnant après sa conclusion. Mais jusque-là, il se concentre uniquement sur ce qu’il peut contrôler et, malgré les inconvénients rencontrés lors de l’introduction, il pense que personne ne devrait éliminer les fougères pour l’instant.

« Pour la Nouvelle-Zélande, nous devons mettre en place notre tactique, notre préparation et notre sélection », a-t-il déclaré.

« Évidemment, tout le monde doit se présenter le jour même, mais nous pensons que si nous pouvons réussir ces trois choses, nous avons toujours une chance et c’est ce que nous cherchons à faire dans ce tournoi. »