La Nouvelle-Zélande prend la garde d’un bébé malade de parents anti-vax

Les parents d’un bébé malade en Nouvelle-Zélande ont bloqué la chirurgie cardiaque qui a sauvé la vie du nourrisson.

Les parents ont bloqué l’opération au motif que le sang transfusé pouvait provenir d’un donneur vacciné contre le Covid-19.

Un tribunal néo-zélandais a pris temporairement la garde de l’enfant.

Un tribunal néo-zélandais a pris mercredi la garde temporaire d’un nourrisson malade dont les parents ont bloqué une opération cardiaque vitale car des donneurs de sang potentiels pourraient être vaccinés contre le Covid-19.

La Haute Cour d’Auckland a ordonné que “Baby W”, âgé de six mois, soit placé sous tutelle partielle – permettant à une opération urgente de corriger un trouble cardiaque connu sous le nom de sténose de la valve pulmonaire.

Les parents du bébé avaient bloqué la procédure au motif que tout sang transfusé pouvait provenir d’un donneur piqué avec un vaccin à ARNm.

“La question primordiale est de savoir si le traitement proposé est dans l’intérêt supérieur (du bébé)”, a déclaré le tribunal dans un communiqué.

L’enfant est désormais sous la “tutelle médicale du Tribunal” jusqu’à “la fin de son intervention chirurgicale” et son rétablissement, fin janvier au plus tard.

Les parents resteront les gardiens “à toutes autres fins” et seront “informés à tout moment raisonnable de la nature et de l’évolution de l’état et du traitement de Baby W”, indique la décision.

L’affaire a saisi la Nouvelle-Zélande et a souligné la puissance de la désinformation sur les vaccins.

Le porte-parole de Health New Zealand, Mike Shepherd, a déclaré que c’était “une situation difficile pour toutes les personnes impliquées”.

Il a dit:

La décision de présenter une telle demande au tribunal est toujours prise en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le bébé est soigné au Starship Children’s Hospital d’Auckland.

“Un cas vraiment inhabituel”

Après le verdict, la militante anti-vaccin Liz Gunn a demandé à une petite foule de partisans de faire pression sur la Première ministre Jacinda Ardern pour qu’elle annule d’une manière ou d’une autre la décision.

“Jacinda, ceci est à tes pieds,” dit-elle, paraissant au bord des larmes.

Dit-elle:

Priez-les de faire preuve d’humanité dans ce pays dont nous étions autrefois si fiers et dont j’ai maintenant si honte.

Les autorités sanitaires avaient rejeté la demande des parents pour du sang non vacciné, arguant que c’était peu pratique et inutile.

La famille prétend avoir des dizaines de donneurs non vaccinés alignés.

Le service du sang néo-zélandais ne fait pas de distinction entre les dons de personnes vaccinées ou non contre Covid, car il n’y a pas de risque supplémentaire à utiliser du sang vacciné.

“Il s’agit d’un cas vraiment inhabituel où les parents veulent un meilleur traitement pour leur enfant que celui offert par l’État”, a déclaré le mois dernier Sue Grey, avocate des parents.

“C’est parti dans cette voie parce que nous avons un gouvernement et une banque de sang… [who] ne sont pas disposés à rendre ces services disponibles.

“Non seulement ils n’offrent pas ces services, mais ils disent : ‘Nous savons mieux ce qui est bon pour votre bébé et nous voulons que vous le fassiez à notre façon.'”