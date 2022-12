La Nouvelle-Zélande prend la garde d’un bébé dont les parents ont refusé le “sang vacciné”

Commentez cette histoire Commentaire

La Haute Cour de Nouvelle-Zélande a pris mercredi la garde d’un nourrisson dont les parents ont insisté pour qu’il ne reçoive que du sang de donneurs qui n’avaient pas été vaccinés contre le coronavirus, une demande qui, selon le tribunal, a empêché les médecins de pratiquer une intervention chirurgicale vitale. Le bébé de 6 mois garçon, appelé “Baby W” dans les dossiers judiciaires, a reçu un diagnostic de malformation cardiaque congénitale et a besoin d’une intervention chirurgicale pour survivre, selon le tribunal ordre.

“Il a toujours besoin d’une opération urgente, et chaque jour où l’opération est retardée, son cœur est mis à rude épreuve”, a déclaré l’ordre, citant l’un de ses médecins.

Les parents de Baby W, Cole Reeves et Samantha Savage, avaient insisté sur le fait qu’il ne pouvait être opéré que si le sang utilisé lors de l’opération venait provenant de donneurs non vaccinés. Les médecins ont déclaré que l’utilisation de sang provenant de l’extérieur des canaux normaux n’était «pas pratique» pour la situation et que faire l’opération sans don de sang n’était «pas une option disponible».

Le temps presse et les les parents s’y opposant toujours, le juge Ian Gault a statué qu’il était « dans l’intérêt de Baby W » que le tribunal le garde temporairement jusqu’à ce que l’opération puisse être terminée.

Baby W a été placé sous la tutelle du tribunal à partir de mercredi jusqu’à ce qu’il se remette de l’opération, mais au plus tard fin janvier. L’opération, prévue pour cette semaine, devrait durer 48 heures. Deux médecins ont été nommés représentants légaux de Baby W dans le but de consentir à la chirurgie, et Reeves et Savage ont été nommés ses représentants à « toutes autres fins ». Les médecins ont déclaré qu’ils “tiendraient compte de l’opinion des parents” dans la mesure du possible – tant que cela ne compromettrait pas “les intérêts de Baby W”.

La décision fait suite à une période tendue de plusieurs semaines pleine de revendications sans fondement, selon l’ordonnance.

Après que Baby W ait subi une intervention fin octobre, ses parents « ont été bouleversés » lorsqu’ils ont appris qu’il avait dû recevoir un « complément » de sang. Ils ont demandé qu’à l’avenir, une alternative soit trouvée, car ils ne voulaient pas que leur enfant reçoive “du sang autre que du sang ne contenant pas le vaccin Pfizer, l’ARNm, la protéine de pointe ou tout autre contaminant associé”, indique l’ordonnance. .

Reeves et Savage ont déclaré plus tard aux travailleurs de la santé de l’hôpital Starship d’Auckland qu’ils pensaient que les protéines de pointe dans le sang des personnes qui avaient reçu des vaccins à ARNm – tels que les vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna – «provoquaient des décès inattendus liés aux transfusions.

Une réunion entre les parents et les médecins de Baby W en novembre a été « détournée par la personne de soutien des parents » qui a craché « sa théorie sur les complots », selon l’ordre. La personne prétendait que les nourrissons qui avaient reçu transfusions étaient morts à l’hôpital Starship.

Deux jours plus tôt, les médecins avaient rencontré Savage pour lui expliquer “qu’ils ne pouvaient pas passer plus de temps à examiner” leurs demandes que Baby W reçoive du sang de donneurs spéciaux et que les parents devra prendre une décision quant à son consentement à l’opération. Savage “est devenu extrêmement bouleversé”, selon l’ordre, et a accusé les médecins de “l’avoir coincée sans aucun soutien présent”.

Reeves et Savage sont apparus mercredi sur Infowars, le podcast hébergé par le théoricien du complot Alex Jones, qui a déposé son bilan vendredi après avoir été tenu responsable des mensonges qu’il a répandus sur les victimes du massacre de 2012 à l’école élémentaire Sandy Hook à Newtown, Connecticut.

« C’est tellement plus grand que nous. C’est tellement plus gros que le bébé. Dieu ne veut pas que cela soit perpétré sur l’humanité. Il ne veut pas que cela soit perpétré sur le bébé », a déclaré Reeves alors que un bébé babillait en arrière-plan.

“Nous sommes d’un point de vue pieux que ce n’est pas juste”, a-t-il ajouté.

Sue Grey, représentante des parents et experte autoproclamée du cannabis médical et des «dommages biologiques des rayonnements électromagnétiques», n’a pas répondu à une demande de commentaire. Gray est connu pour répandre des allégations sans fondement, en particulier concernant les vaccins contre les coronavirus. Elle a déclaré à CNN dans un communiqué qu’après “de nombreuses heures” de réflexion, Reeves et Savage avaient conclu qu’il n’y avait “pas le temps de faire appel”, ajoutant que “la priorité pour la famille est de passer un moment paisible avec leur bébé jusqu’à l’opération”. , et de le soutenir tout au long de l’opération.

Nikki Turner, directrice médicale du Centre consultatif d’immunisation de l’Université d’Auckland, a déclaré dans un affidavit déposé dans l’affaire qu’il était peu probable que des composants du vaccin soient présents dans le sang donné et que, quoi qu’il en soit, ils ne seraient pas nocifs.