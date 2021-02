Au milieu des retombées des guerres commerciales prolongées et des conflits politiques entre la Chine, les États-Unis et ses alliés, il y a une valeur aberrante.

La semaine dernière, le petit pays néo-zélandais a réussi à conclure un nouvel accord commercial avec la Chine, élargissant la portée de son accord de libre-échange vieux de plus de dix ans et réduisant à zéro les droits de douane sur presque toutes ses exportations vers la Chine.

Certains ont même fait valoir que la Nouvelle-Zélande pourrait utiliser ses relations amicales avec Pékin pour servir de médiateur pour aider à apaiser les tensions entre la Chine et les quatre autres membres de la coalition d’échange de renseignements Five Eyes – les États-Unis, l’Australie, le Canada et le Royaume-Uni. D’autres préviennent qu’un tel effort serait semé d’embûches, étant donné les positions bien ancrées de toutes les parties, et pourrait facilement se retourner contre Wellington.

Obtenez les dernières informations et analyses de notre newsletter Global Impact sur les grandes histoires originaires de Chine.

En tant que seul membre de Five Eyes largement exempt de conflit avec la Chine, la Nouvelle-Zélande semble être dans une position favorable pour agir en tant qu ‘«intermédiaire honnête», a déclaré Tan See Seng, professeur de relations internationales à la S. Rajaratnam School of International Studies. à l’Université technologique Nanyang de Singapour.

Singapour elle-même a agi en tant que facilitateur tiers pour aider à désamorcer plusieurs situations politiques tendues dans le passé, notamment lors du sommet Wang-Koo entre la Chine et Taïwan en 1993 suivi de la réunion Xi-Ma, toujours entre la Chine et Taiwan, en 2015 Ces réunions pourraient servir de modèles pour la Nouvelle-Zélande si elle devenait un intermédiaire, bien que les conditions pour Singapour soient différentes de celles de la Nouvelle-Zélande.

« La question [of New Zealand’s position as a broker] est tout à fait conforme à l’offre récente de Wellington d’être la personne intermédiaire pour le désarmement nucléaire, compte tenu de [US President Joe] L’intérêt présumé de Biden à cette fin », a noté Tan.

« [New Zealand Prime Minister Jacinda] L’approche d’Ardern envers Pékin dans le cadre de l’approche « indépendante du pays » de la Nouvelle-Zélande – bien que Wellington ait interdit l’implication de Huawei Technologies dans ses réseaux 5G – met en évidence la position différente de la Nouvelle-Zélande [towards China], par rapport à l’Australie.

L’histoire continue

« Donc, oui, la Nouvelle-Zélande semble bien placée pour jouer un rôle d’intermédiaire honnête entre les grandes puissances dans certains domaines, et le commerce et le changement climatique sont probablement les plus appropriés, étant donné les forces évidentes de Wellington dans ces domaines. »

Qu’est-ce que le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires et cela fera-t-il une différence?

Les références de la Nouvelle-Zélande sont de bon augure pour que le pays serve d’intermédiaire équitable, a ajouté Tan, en particulier parce que le pays n’est pas considéré comme liant ses propres priorités politiques à celles des États-Unis.

La politique étrangère indépendante de Wellington est également étroitement liée à sa position sans nucléaire, y compris sa volonté de s’exprimer sur les essais nucléaires dans le Pacifique dans les années 1970 et 1980 et son refus d’autoriser les navires de guerre à propulsion nucléaire américains à accoster dans le pays en 1985. , qui a finalement conduit à la suspension de la Nouvelle-Zélande du traité ANZUS et à une rupture diplomatique temporaire avec les alliés traditionnels, l’Australie et les États-Unis.

En tant que membre originel de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (PTPGP) issu du Partenariat transpacifique, la Nouvelle-Zélande pourrait également aider la Chine dans ses aspirations d’adhésion.

Et la réputation mondiale d’Ardern aide, a ajouté Tan.

« Bien que la Nouvelle-Zélande se soit jointe à l’appel international pour une enquête indépendante sur Covid, et soutienne la candidature de Taiwan pour une [World Health Organization] siège d’observateur, Ardern a apparemment attendu que beaucoup d’autres soutiennent d’abord une enquête, avant de la soutenir », a-t-il dit.

Cependant, la Nouvelle-Zélande doit encore gagner la confiance de la nouvelle administration Biden.

« Rien n’empêche la NZ d’offrir ses services de courtage, et elle le devrait. Mais elle doit y entrer les yeux grands ouverts », a déclaré Tan.

En Nouvelle-Zélande, les opinions étaient partagées. Une préoccupation globale, similaire à celle de Tan, existe sur la nature diplomatiquement précaire d’un rôle de courtier.

Alexander Gillespie, maître de conférences à l’Université de Waikato en droit international, soutient que la Nouvelle-Zélande occupe une position unique pour négocier la paix, mais a déclaré qu’il était essentiel que le pays n’agisse pas tant en tant que médiateur que comme facilitateur d’événements qui attireront les pays. dirigeants « dans une pièce ensemble dans un lieu neutre ».

« Il ne s’agit pas d’un grand objectif, comme quoi faire avec Taiwan, il s’agit d’un processus, d’un lieu neutre, et de commencer à se parler, plutôt que de se parler », a-t-il déclaré. « Fondamentalement, je ne vois pas la Chine et le groupe Five Eyes comme des ennemis. Je vois les désaccords et la nécessité de trouver un terrain neutre, de réinitialiser la relation et de remettre le tout sur une voie positive. »

Des problèmes plus «bénins» tels que le changement climatique et la reconstruction post-coronavirus pourraient favoriser une certaine cohésion. Même un rassemblement international sur la conservation d’un oiseau néo-zélandais, la barge à queue barrée, pourrait lancer le bal, a ajouté Gillespie.

La Nouvelle-Zélande prête à arbitrer dans le différend Australie-Chine: Nanaia Mahuta

Mais d’autres étaient moins optimistes.

Stephen Jacobi, ancien directeur exécutif du New Zealand China Council et fondateur du New Zealand International Business Forum, a dit simplement: « Nous devons gérer très soigneusement nos relations avec les grands partis ».

« Je ne pense pas que la Nouvelle-Zélande soit en mesure de servir de médiateur de quelque manière que ce soit entre la Chine et les autres partenaires de Five Eyes, du moins pas de manière formelle », a-t-il déclaré. «La Nouvelle-Zélande accueille, bien entendu, le forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec) cette année, ce qui pourrait offrir des occasions de dialogue.

« Mais la Nouvelle-Zélande est un petit pays qui a ses propres intérêts à faire progresser et à protéger. »

Les dangers d’être un courtier ont été mis à nu jeudi lorsque le ministre néo-zélandais du Commerce, Damien O’Connor, a suggéré à l’Australie de montrer du respect à la Chine et d’agir avec plus de diplomatie, en ébouriffant les plumes à Canberra.

Lors d’un appel téléphonique avec son homologue australien, Dan Tehan, O’Connor a déclaré que « la relation Australie-Chine serait toujours une question pour la Chine et l’Australie ».

« La Nouvelle-Zélande a une politique étrangère indépendante, ce qui nous permet de maintenir à la fois notre partenariat le plus étroit avec l’Australie et une relation mature avec la Chine », a déclaré O’Connor.

Grant Duncan, spécialiste de la théorie politique et des politiques publiques de l’Université Massey de Nouvelle-Zélande, a déclaré que les commentaires publics d’O’Connor à l’Australie étaient probablement inutiles, d’autant plus que la Nouvelle-Zélande aime se considérer comme un intermédiaire honnête dans la région.

« Si la Chine fait de la Nouvelle-Zélande le bon partenaire pour faire honte à l’Australie, alors cela divise et ne sert à rien », a-t-il déclaré.

En Australie, cependant, l’ancien diplomate Bruce Haigh a déclaré que la Nouvelle-Zélande avait montré qu’elle pouvait prendre les devants dans la résolution des conflits, avec le courage d’exercer ses vues de manière indépendante, contrairement à l’Australie semblant parfois suivre les instructions de Washington.

Mais c’est là que les choses pourraient devenir délicates pour la Nouvelle-Zélande, ou tout autre pays dans une situation similaire, car cela pourrait entraîner une modification de sa position dans l’alliance Five Eyes et avec la Chine, a déclaré Wang Gungwu, un historien respecté depuis longtemps sur le sino- Relations avec l’Asie du Sud-Est.

L’Australie s’est « peinte dans un coin géopolitique » avec la Chine

« Les bonnes intentions de la Nouvelle-Zélande seraient appréciées pour commencer, mais en fin de compte, je ne suis pas sûr que cela ferait une différence dans l’approche de confrontation qui nous a traqués pendant trop longtemps », a-t-il déclaré. « Le maillon faible est qu’il est l’un des cinq yeux et peut ne pas être considéré comme vraiment neutre. »

La perception de Wang selon laquelle les relations obstinément rigides entre la Chine et les États-Unis pourraient gaspiller les efforts de la Nouvelle-Zélande a été reprise par Zhu Zhiqun, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l’Université Bucknell aux États-Unis.

Il a déclaré que les récents commentaires de l’équipe de politique étrangère de Biden suggèrent que la nouvelle administration poursuivra la politique intransigeante de Trump envers la Chine.

Le nouveau secrétaire d’État américain Antony Blinken a largement souscrit à la politique de Trump et a explicitement exprimé le ferme soutien de l’Amérique au Japon et aux Philippines dans leurs différends respectifs avec la Chine, a noté Zhu.

De plus, il n’est pas prévu que Biden et le président chinois Xi Jinping parlent par téléphone, même si Biden avait déjà parlé à un certain nombre de dirigeants mondiaux, y compris le président russe Vladimir Poutine, a-t-il ajouté.

« La Nouvelle-Zélande ou Singapour ou tout autre pays, aussi bien intentionné soit-il, ne changera pas le style de pensée rigide de la guerre froide de certains pays. »

L’approche intransigeante, maintenant bien en marche, signifie que la Nouvelle-Zélande, malgré ses références, serait mieux avisée d’éviter d’être un intermédiaire de conflit, a déclaré Huang Kwei-Bo, professeur agrégé de diplomatie à l’Université nationale Chengchi de Taiwan qui a analysé les médiations de tiers, y compris les pourparlers Wang-Koo auxquels Singapour a contribué.

La Chine estime que la démocratie américaine est en train d’imploser, mais Pékin pourrait passer à côté

Il vaudrait mieux, a déclaré Huang, que la Nouvelle-Zélande adopte une approche plus subtile consistant à montrer par l’exemple les avantages d’une bonne relation avec la Chine, tels que l’augmentation des échanges de personne à personne et de la migration chinoise qualifiée.

« Il a juste besoin de démontrer l’avantage mutuel résultant de ses efforts », a-t-il déclaré.

Zhu de Bucknell a déclaré que, le discours américain sur la Chine étant dominé par les faucons chinois à Washington, une approche ascendante des deux côtés, impliquant des groupes modérés de base, plutôt qu’une approche descendante, pourrait être meilleure pour améliorer les relations entre les deux superpuissances.

En fin de compte, si la Nouvelle-Zélande ou tout autre pays voulait contribuer à atténuer les tensions, il serait préférable de poursuivre une diplomatie discrète, a ajouté Wang.

« Quelque chose de dramatique est attrayant, mais à moins que cela n’obtienne des résultats tangibles rapides, cela ne mènerait nulle part », a-t-il déclaré.

Cet article a été initialement publié dans le South China Morning Post (SCMP), le reportage vocal le plus fiable sur la Chine et l’Asie depuis plus d’un siècle. Pour plus d’histoires SCMP, veuillez explorer l’application SCMP ou visiter le Facebook et Twitter pages. Copyright © 2021 South China Morning Post Publishers Ltd. Tous droits réservés.

Copyright (c) 2021. South China Morning Post Publishers Ltd. Tous droits réservés.