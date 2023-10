La Nouvelle-Zélande ne voulait pas basculer vers la droite ; il voulait juste du changement. Il ne sait pas à quoi ça sert | Lamia Imam

jeLe vote aurait dû être serré, compte tenu des sondages de la semaine dernière. Mais il semble que l’argent parle et des dons importants au parti Nationalcouplé à une volonté de changement, signifie que nous avons vu un parti travailliste très vaincu le soir des élections en Nouvelle-Zélande.

Les mauvais résultats du parti travailliste étaient en grande partie dus au fait qu’ils ont mené une campagne très douce jusqu’à la toute fin et qu’ils ont eu peur de leur propre bilan au sein du gouvernement. Chris Hipkins, le Premier ministre déchu, semble avoir refusé de s’appuyer sur l’héritage du Labour dans la lutte contre le Covid jusqu’aux dernières minutes de la campagne – probablement parce qu’il ne voulait pas être éclipsé par l’héritage de son prédécesseur, Jacinda Ardern.

Au lieu de vanter le succès de la réponse au coronavirus ou les impacts de politiques telles que les repas scolaires gratuits, les diverses initiatives de logement qui ont quelque peu fait baisser les prix et atténué les malheurs des locataires, les modifications de la loi sur l’avortement, la législation sur les salaires équitables, l’énergie hivernale et d’autres coûts de allocations de subsistance, augmentations du salaire minimum, médicaments sur ordonnance gratuits – la liste est longue – ils ont choisi de mener une campagne terne centrée sur la relance d’une politique rejetée en 2011 consistant à supprimer les taxes sur les fruits et légumes frais.

Dans l’esprit des électeurs, il y avait peu de différence entre les partis national et travailliste, ils ont donc opté pour un changement de personnel plutôt qu’un changement de direction. Lors des débats télévisés, les deux dirigeants ont répondu à leurs questions rapides presque exactement de la même manière. Si vous ne pensiez pas qu’il y avait de différence entre les deux partis, pourquoi ne voteriez-vous pas pour quelqu’un de nouveau ?

Il ne semble pas que le « mandat » du Labour pour 2020 – une victoire quasi historique – s’étende à des questions importantes, comme l’impôt sur la fortune ou l’impôt sur les plus-values. Sa politique de gratuité des soins dentaires pour les moins de 30 ans est arrivée trop tard et elle n’a pas réussi à convaincre les gens que la taxe sur les fruits et légumes serait effectivement répercutée sur les consommateurs par les supermarchés. En retour, les électeurs ont tourné leur attention vers d’autres partis disposés à assumer cette responsabilité.

Il est clair que la base travailliste s’est tournée vers les Verts, plus à gauche, tandis que ses nouveaux partisans de 2020 sont revenus au National alors que l’éclat de la victoire écrasante s’estompait. Les électeurs swing et les électeurs indécis veulent être du côté des vainqueurs le soir des élections, et il est devenu clair au fur et à mesure que la campagne progressait que les travaillistes n’allaient pas y arriver.

Les travaillistes s’attendaient à ce que cette élection soit serrée d’après les sondages et n’ont pas travaillé sur le terrain pour sécuriser les votes. Bien que le vote de son parti ait été faible par rapport aux sondages, ce qui est plus surprenant, ce sont les sièges sûrs qu’il a perdus pendant la nuit au profit des candidats nationaux et verts.

Les travaillistes se concentreront sur le grand nombre de législateurs qui seront exclus du parlement à cause des résultats, mais les vrais perdants de ces élections seront les bénéficiaires, les familles à faible revenu, les fonctionnaires, les jeunes souhaitant acheter leur première maison. , et ceux souffrant de maladies nécessitant des médicaments réguliers, pour lesquels les travaillistes avaient supprimé les frais cette année.

D’ici la fin du premier mandat de National, je pense que nous verrons une différence majeure dans les styles de gouvernance et les impacts politiques. Même si je ne pense pas que l’électorat veuille virer à droite, l’effet d’une coalition avec le parti Act – et potentiellement avec New Zealand First, si cela est nécessaire pour former une coalition – ne sera que cela.

L’électorat – selon les sondages d’opinion – souhaitait par exemple que mise en place d’un impôt sur la fortune, mais les travaillistes timides n’étaient pas disposés à le donner. C’est donc sans surprise que les électeurs ont choisi d’apporter du sang neuf pour apporter le changement d’une autre manière. Désormais, d’importantes réductions d’impôts seront accordées aux propriétaires, les étrangers seront à nouveau autorisés à acheter les logements les plus chers de Nouvelle-Zélande, d’importantes réductions du secteur public ont été promises et de nombreuses politiques travaillistes en matière de logement, de transport, de climat et de coût de la vie seront mises à mal. renversé.

Le pays ne se rend pas vraiment compte de ce qui l’attend. Mais on ne peut pas reprocher aux gens d’espérer quelque chose de mieux après les dernières années de fatigue pandémique, d’événements météorologiques extrêmes et d’une crise sans fin du coût de la vie.