WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Une femme dont le fils a été tué dans une éruption volcanique en Nouvelle-Zélande il y a un an a déclaré que, alors qu’elle pleurait, pleurait et criait son nom sur une plage peu de temps après, un inconnu s’est approché d’elle et la tenait.

«À ce jour, je ne sais pas qui était cette dame», a déclaré Avey Woods lors d’un service télévisé tenu mercredi dans la ville de Whakatane pour marquer le premier anniversaire de la tragédie. «J’espère qu’elle vous écoute, car cela vous montre à quel point nous sommes une communauté et à quel point cela a été puissant ce jour-là.

Le fils de Woods, Hayden Marshall-Inman, âgé de 40 ans, était un guide touristique et parmi les 22 personnes tuées lors de l’éruption du 9 décembre 2019 sur White Island. L’île était une destination touristique populaire et 47 personnes étaient en visite lorsque de la vapeur surchauffée a jailli du fond du cratère. La plupart de ceux qui ont survécu ont souffert d’horribles brûlures.

Woods a déclaré qu’elle continuait d’aller à la plage chaque jour pour se souvenir de son fils.

«Personne ne peut nous dire comment faire son deuil», a déclaré Woods. «Parce que nous pleurons à notre époque. Et je crois que personne ne se remet jamais de la perte d’un être cher. Vous traversez tellement d’émotions. C’est le choc, le déni, les larmes, la douleur, la colère, la dépression. «

Beaucoup de gens se demandent maintenant pourquoi les touristes ont jamais été autorisés à visiter l’île, en particulier après que des experts surveillant l’activité sismique aient élevé le niveau d’alerte du volcan deux semaines avant l’éruption.

Le mois dernier, les autorités néo-zélandaises ont déposé des accusations de violation de la sécurité contre 10 organisations et trois personnes liées à l’éruption. Les accusations portées par l’agence WorkSafe de Nouvelle-Zélande sont distinctes d’une enquête policière en cours qui pourrait entraîner d’autres accusations. Et les familles de certaines des personnes tuées et blessées ont également intenté leurs propres poursuites.

Mais le service de mercredi a été l’occasion pour ceux qui ont perdu des êtres chers ou qui ont été blessés de rendre hommage aux efforts de sauvetage héroïques d’autres touristes, qui sont retournés sur l’île en bateau pour récupérer les blessés, ainsi qu’au personnel de la police et de l’hôpital. . Les gens au service sont restés silencieux à 14 h 11, au moment où l’éruption a eu lieu.

Lauren et Matt Urey, qui ont été blessés dans l’éruption lors de leur voyage de noces en Nouvelle-Zélande, ont pris la parole dans un clip vidéo préenregistré de leur ville natale de Richmond, en Virginie.

«Il est difficile de croire qu’une année s’est déjà écoulée alors que l’on a l’impression que cela vient de se passer hier», a déclaré Matt Urey. «Bien que nous ayons été changés à jamais ce jour-là et que nous ne l’oublierons certainement jamais, nous faisons de notre mieux pour aller de l’avant.»

Lauren Urey a déclaré qu’à l’ombre de la tragédie, ils avaient rencontré des gens extraordinaires, y compris les touristes qui les ont consolé et leur ont fourni les premiers soins d’urgence lors du voyage de retour en bateau vers Whakatane, ainsi que d’autres survivants qui ont continué à faire partie d’un réseau de soutien alors qu’ils récupérer.

Un grand nombre de personnes tuées et blessées étaient des touristes qui venaient d’Australie à bord du navire de croisière Royal Caribbean Ovation of the Seas. Parmi les personnes tuées, 14 étaient australiennes, cinq américaines, deux néo-zélandaises et une allemande.

Le Premier ministre Jacinda Ardern faisait partie des dignitaires qui ont assisté au service.

«Je veux envoyer un message d’aroha (amour) et de soutien aux survivants à l’étranger, à leurs familles et à ceux qui ont perdu des êtres chers ainsi qu’à ceux qui sont ici avec nous dans la salle aujourd’hui», a déclaré Ardern. chagrin. »

White Island est la pointe d’un volcan sous-marin et est également connue sous son nom maori indigène, Whakaari.