La Nouvelle-Zélande lance une enquête sur sa réponse au coronavirus

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – La Nouvelle-Zélande lance une vaste enquête pour savoir si elle a pris les bonnes décisions dans la lutte contre le COVID-19 et comment elle peut mieux se préparer aux futures pandémies.

Le Premier ministre Jacinda Ardern a déclaré lundi que le coronavirus avait constitué la plus grande menace pour la santé et l’économie du pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle a déclaré que le moment était venu d’examiner la réponse du gouvernement avec le plus haut niveau d’enquête indépendante.

Parmi les questions seront de savoir si la Nouvelle-Zélande a initialement adopté la bonne approche en imposant des verrouillages stricts et des restrictions de quarantaine aux frontières afin d’essayer d’éliminer complètement le virus.

Cette stratégie de tolérance zéro a d’abord été saluée internationalement comme un succès car le taux de mortalité en Nouvelle-Zélande est resté bien inférieur à celui de la plupart des autres pays et les gens ont pu continuer à vivre normalement.

Mais au fil du temps, les inconvénients de l’approche d’élimination sont devenus plus clairs à mesure que les coûts économiques et sociaux augmentaient. Certains citoyens ont dû faire face à de gros retards pour rentrer chez eux en raison d’un goulot d’étranglement dans les installations de quarantaine frontalières.

Le gouvernement a finalement abandonné son approche d’élimination en octobre 2021 après que de nouvelles variantes plus contagieuses se sont avérées impossibles à contenir et que les gens ont eu la possibilité de se faire vacciner.

La Chine est l’un des seuls pays à poursuivre une politique de tolérance zéro. Les experts disent que l’approche n’est pas viable à long terme et que la Chine n’a pas de stratégie de sortie.

La Commission royale d’enquête de Nouvelle-Zélande sera dirigée par Tony Blakely, un épidémiologiste et professeur basé en Australie. Dès le début de l’année prochaine, il dispose de 17 mois pour effectuer des recherches et préparer un rapport exhaustif.

Ardern a déclaré qu’il était essentiel de détailler ce qui a fonctionné dans sa réponse pour aider le pays à faire face aux futures pandémies.

“Nous n’avions pas de livre de jeu pour gérer le COVID mais, en tant que pays, nous nous sommes unis d’une manière extraordinaire, et nous avons sauvé des vies et des moyens de subsistance”, a-t-elle déclaré.

La ministre de la Réponse au COVID-19, le Dr Ayesha Verrall, a déclaré que l’une des leçons était que le fait d’avoir un plan pandémique normatif, comme le plan néo-zélandais basé sur la grippe avant que le COVID-19 ne frappe, n’était pas très utile.

“J’imagine que la leçon a été apprise que le simple fait de regarder les caractéristiques d’un bogue ne va pas le couper”, a déclaré Verrall. “Il faut regarder beaucoup plus largement.”

Nick Perry, l’Associated Press