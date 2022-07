La Nouvelle-Zélande lance un nouveau visa d’investisseur migrant

Le gouvernement néo-zélandais a déclaré mercredi qu’il avait créé un nouveau visa d’investisseur migrant pour attirer des investisseurs expérimentés et de grande valeur à investir dans des entreprises nationales.

Le nouveau visa Active Investor Plus remplacera les anciennes catégories de visas d’investissement et obligerait les migrants à investir dans des entreprises néo-zélandaises, a déclaré le ministre du Développement économique et régional Stuart Nash dans un communiqué.

Il a déclaré que les anciens visas avaient souvent conduit les migrants à investir dans des actions et des obligations plutôt que directement dans des entreprises néo-zélandaises.

“Nous voulons encourager les investissements actifs en Nouvelle-Zélande, qui génèrent plus d’emplois hautement qualifiés et de croissance économique par rapport aux investissements passifs”, a déclaré Nash.

Les critères d’éligibilité pour le nouveau visa incluent un investissement minimum de 5 millions de dollars néo-zélandais (près de 53 millions de rands) et seulement 50% de ce montant peut être investi dans des actions cotées. La catégorie des visas ouvrira le 19 septembre 2022.