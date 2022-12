La Nouvelle-Zélande interdit la vente de tabac pour la prochaine génération

CNN

La Nouvelle-Zélande a adopté mardi au Parlement un projet de loi anti-tabac historique, interdisant la vente de tabac à toute personne née le 1er janvier 2009 ou après.

L’interdiction vise à empêcher les générations futures de commencer à fumer et fait partie d’une campagne gouvernementale plus large visant à rendre le pays “sans fumée” d’ici 2025.

La nouvelle loi réduira également le nombre de détaillants autorisés à vendre du tabac, de 6 000 à 600 d’ici la fin de 2023.

Les violations de la nouvelle loi sont passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à 150 000 dollars néo-zélandais (environ 96 000 dollars).

“Des milliers de personnes vivront plus longtemps et en meilleure santé et le système de santé gagnera 5 milliards de dollars en n’ayant pas besoin de traiter les maladies causées par le tabagisme, telles que de nombreux types de cancer, les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les amputations”, a déclaré Ayesha, ministre associée de la Santé. Verrall a déclaré dans un communiqué.

Les taux de tabagisme en Nouvelle-Zélande – déjà parmi les plus bas au monde – sont en baisse, passant de 9,4 % à 8 % au cours des 12 derniers mois, selon Verrall.

Verrall a déclaré que la législation contribuerait à combler l’écart d’espérance de vie entre les citoyens maoris et non maoris, qui peut atteindre 25% pour les femmes.

La législation – le projet de loi modifiant le projet de loi sur les environnements sans fumée et les produits réglementés (tabac fumé) – réduira également la quantité de nicotine autorisée dans les produits du tabac, dans le but de les rendre moins addictifs.

Selon le ministère de la Santé, le taux de tabagisme de la Nouvelle-Zélande est désormais le plus bas depuis le début des relevés, avec 56 000 fumeurs qui ont arrêté l’année dernière.

Cependant, le vapotage – que la nouvelle législation ne couvre pas – reste populaire chez les jeunes Néo-Zélandais. Les données officielles montrent que 8,3 % des adultes vapotent désormais quotidiennement, contre 6,2 % l’année dernière.