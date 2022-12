La Nouvelle-Zélande interdit la vente de cigarettes aux personnes nées en 2009 ou après

Commentez cette histoire Commentaire

La Nouvelle-Zélande a adopté mardi une loi interdisant la vente de produits du tabac à toute personne née le 1er janvier 2009 ou après, faisant avancer un plan ambitieux visant à créer une nation sans fumée qui pourrait ouvrir la voie à des politiques similaires ailleurs dans le monde. La Nouvelle-Zélande interdit déjà la vente de produits du tabac aux moins de 18 ans, mais les nouveaux amendements à la loi fixent effectivement une limite d’âge mobile qui interdira définitivement la vente de tabac aux générations les plus jeunes et futures du pays. Les personnes nées avant 2009, âgées de 18 ans ou plus, seront toujours autorisées à acheter du tabac.

«Ce projet de loi créera un changement générationnel et laissera un héritage de meilleure santé à nos jeunes», a déclaré mardi la ministre associée de la Santé, Ayesha Verrall.

En vertu des nouvelles modifications, les détaillants qui vendent du tabac à toute personne née le 1er janvier 2009 ou après – ceux qui ont environ 13 ans ou moins aujourd’hui – seront passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à 150 000 dollars néo-zélandais, soit environ 96 000 dollars. L’interdiction entrera en vigueur le 1er janvier 2027, lorsque les personnes nées en 2009 commenceront à avoir 18 ans.

La législation révise également plusieurs lois existantes sur le tabac en réduisant à 600 le nombre de détaillants autorisés à vendre du tabac en Nouvelle-Zélande et en imposant des limites de nicotine plus strictes dans les produits du tabac fumé.

“Des milliers de personnes vivront plus longtemps et en meilleure santé et le système de santé gagnera 5 milliards de dollars en n’ayant pas besoin de traiter les maladies causées par le tabagisme, telles que de nombreux types de cancer, les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les amputations”, a déclaré Verrall dans un communiqué. communiqué de presse.

L’interdiction intervient alors que d’autres pays évaluent des propositions similaires pour réduire l’usage du tabac. L’Irlande et le Pays de Galles se sont fixé des objectifs similaires pour rendre leur pays sans fumée d’ici une décennie.

En mars, le Danemark a dévoilé une proposition visant à interdire la vente de tabac aux personnes nées après 2010, mais les lois de l’Union européenne l’ont empêché de promulguer l’interdiction. Le Bhoutan a adopté une interdiction radicale des produits du tabac en 2010, mais un marché clandestin a commencé à y prospérer et le gouvernement a temporairement levé son interdiction au cours de la première année de la pandémie.

Le projet de loi de la Nouvelle-Zélande a été adopté par son parlement 76-43 avec le soutien des partis de gauche, dont le principal parti travailliste. Des membres du parti de droite New Zealand National et d’ACT New Zealand ont voté contre l’interdiction.

Un dirigeant d’ACT a qualifié les nouvelles mesures d’« interdiction de l’État nounou » lors de la session parlementaire de mardi.

Les nouvelles lois interviennent alors que le gouvernement néo-zélandais approche d’un délai qu’il s’est lui-même imposé pour un engagement d’une décennie à éliminer le tabagisme, qui a commencé après une enquête menée en 2010 par la commission des affaires maories. Le comité, qui examine les problèmes affectant la population autochtone du pays, a fait état des effets du tabac sur la santé et de son impact disproportionnellement grave sur la population maorie. En 2011, le gouvernement s’est engagé à réduire le tabagisme à moins de 5 % de la population d’ici 2025.

Les taux de tabagisme ont régulièrement diminué en Nouvelle-Zélande depuis lors, selon un rapport publié par le ministère de la Santé. Huit pour cent des adultes du pays fument quotidiennement, selon la dernière enquête sur la santé de la Nouvelle-Zélande, bien que les taux de tabagisme au sein de la population maorie restent plus élevés, à 19,9 %.

La législation de mardi fait suite à des années de hausses annuelles des taxes sur les produits du tabac et oblige à afficher des avertissements sanitaires sur les emballages de tabac, tandis que des alternatives comme le vapotage ont gagné en popularité. Pourtant, les données ont montré que la Nouvelle-Zélande n’atteindrait pas son objectif sans des mesures plus drastiques, a déclaré Nick Wilson, qui étudie la lutte antitabac à l’Université d’Otago en Nouvelle-Zélande.

“Des progrès se produisaient, mais ce n’était pas assez rapide”, a déclaré Wilson.

Wilson a déclaré que plusieurs facteurs pourraient aider la Nouvelle-Zélande à appliquer son interdiction : Le pays manque d’une grande base nationale de culture du tabac et, en tant que nation insulaire, peut plus facilement protéger ses frontières contre les importations illicites.

L’interdiction générationnelle de la vente de tabac n’est peut-être pas non plus la partie la plus importante des nouvelles lois, a ajouté Wilson. Les essais cliniques suggèrent que la restriction des niveaux de nicotine dans les produits du tabac sera plus efficace pour réduire les taux de tabagisme, a déclaré Wilson. Moins de nicotine peut rendre le tabagisme moins satisfaisant pour certains, et cela “améliore considérablement le taux d’abandon”, a-t-il déclaré.

Si la tentative de la Nouvelle-Zélande de devenir non-fumeur est couronnée de succès, elle devra peut-être s’attaquer ensuite à l’alternative la plus populaire : le vapotage. Le vapotage des mineurs a augmenté ces dernières années et est également répandu parmi les adolescents maoris, le groupe de défense Action for Smokefree 2025 trouvé en novembre.

“Si la Nouvelle-Zélande a bien réussi à lutter contre le tabagisme en général, elle a adopté une approche assez de laisser-faire jusqu’à récemment en ce qui concerne le vapotage”, a déclaré Wilson. “Peut-être qu’il y a aussi besoin d’une fin de partie de vapotage pour la Nouvelle-Zélande.”