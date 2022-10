La Nouvelle-Zélande impose une réduction du jargon

Le projet de loi sur le langage clair nommera des «agents en langage clair» pour le discours des politiciens de la police pour sesquipedalianism

Les représentants du gouvernement néo-zélandais seront tenus de réduire le jargon et «mots anglais compliqués» dans leurs messages destinés au public, dans le cadre du projet de loi sur le langage clair adopté par le Parlement mercredi. Elle nécessite la sanction royale pour entrer en vigueur.

La législation définit le langage simple comme «clair, concis et bien organisé« langue qui est »adapté au public visé.” Toutes les agences déclarantes seront tenues de nommer “agents en langage clair» chargé de veiller au respect et d’assurer l’interface avec le public. Ces policiers de la parole feront rapport au commissaire de la fonction publique dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la loi avec leurs conclusions et fourniront des rapports de conformité annuels.

La mesure vise à créer un «une démocratie plus inclusive» en veillant à ce que ceux qui parlent l’anglais comme langue seconde, qui sont peu alphabétisés ou qui ont des handicaps puissent participer au gouvernement. Soutenu par les partis travailliste, vert et maori, il s’est heurté à l’opposition des partis national et ACT, le député national Simeon Brown le décrivant comme «une solution à la recherche d’un problème.« La législation créera de la bureaucratie en ajoutant une couche inutile de fonctionnaires à un moment où l’État emploie un nombre record de personnes, ont déclaré les critiques, se plaignant du manque de protocoles d’application et arguant qu’une loi ne devrait pas être nécessaire pour motiver les fonctionnaires. parler franchement.

Cependant, les avantages l’emportent apparemment sur les risques pour la majorité des députés néo-zélandais. “Les personnes vivant en Nouvelle-Zélande ont le droit de comprendre ce que le gouvernement leur demande de faire et quels sont leurs droits», a déclaré la députée travailliste Rachel Boyack lors d’un débat sur la question.