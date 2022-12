La Nouvelle-Zélande impose une interdiction à vie aux jeunes d’acheter des cigarettes

La nouvelle loi réduit également le nombre de détaillants autorisés à vendre du tabac d’environ 6 000 à 600 et diminue la quantité de nicotine autorisée dans le tabac fumé.

“Il n’y a aucune bonne raison d’autoriser la vente d’un produit qui tue la moitié des personnes qui l’utilisent”, a déclaré la ministre associée de la Santé, le Dr Ayesha Verrall, aux législateurs du Parlement. “Et je peux vous dire que nous mettrons fin à cela à l’avenir, au fur et à mesure que nous adopterons cette législation.”

Elle a déclaré que le système de santé économiserait des milliards de dollars en n’ayant pas besoin de traiter les maladies causées par le tabagisme, telles que le cancer, les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les amputations. Elle a déclaré que le projet de loi créerait un changement générationnel et laisserait un héritage de meilleure santé pour les jeunes.

Le parti libertaire ACT, qui s’est opposé au projet de loi, a déclaré que de nombreux petits magasins du coin, connus en Nouvelle-Zélande sous le nom de laiteries, feraient faillite car ils ne pourraient plus vendre de cigarettes.

“Nous nous opposons à ce projet de loi parce que c’est un mauvais projet de loi et sa mauvaise politique, c’est aussi simple que cela”, a déclaré Brooke van Velden, chef adjoint de l’ACT. “Il n’y aura pas de meilleurs résultats pour les Néo-Zélandais.”

Elle a déclaré que l’interdiction progressive équivalait à une «interdiction de l’État nounou» qui finirait par créer un grand marché noir. Elle a dit que la prohibition n’a jamais fonctionné et s’est toujours terminée par des conséquences imprévues.

La loi n’affecte pas le vapotage, qui est déjà devenu plus populaire que le tabagisme en Nouvelle-Zélande.

Statistics New Zealand a rapporté le mois dernier que 8% des adultes néo-zélandais fumaient quotidiennement, contre 16% il y a dix ans. Pendant ce temps, 8,3 % des adultes vapotaient quotidiennement, contre moins de 1 % il y a six ans.

Les taux de tabagisme restent plus élevés chez les Maoris autochtones, environ 20 % déclarant fumer.

La Nouvelle-Zélande limite déjà les ventes de cigarettes aux personnes âgées de 18 ans et plus, exige que les paquets de tabac soient accompagnés d’avertissements sanitaires graphiques et que les cigarettes soient vendues dans des paquets standardisés.