La Nouvelle-Zélande fait face à un exercice d’équilibre entre les États-Unis et la Chine au sujet d’AUKUS

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande – Le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins a reçu le traitement du tapis rouge à Pékin la semaine dernière, lorsque le dirigeant chinois Xi Jinping a qualifié le petit pays d ‘«ami et partenaire». L’économie de la Nouvelle-Zélande représente peut-être un soixante-dix-septième de celle de la Chine, mais la relation est importante pour Pékin, a déclaré Xi à Hipkins. « Il est nécessaire de continuer à se considérer comme des partenaires plutôt que des adversaires, des opportunités plutôt que des menaces », a-t-il déclaré dans le somptueux Grand Palais du Peuple.

Cela ressemblait à un effort clair de Xi pour s’assurer que la Nouvelle-Zélande, souvent considérée comme le « ventre mou » du partenariat de partage de renseignements Five Eyes, se souvienne de quel côté son pain est beurré.

L’économie d’exportation de produits laitiers et de viande dépend massivement du marché chinois – mais a jusqu’à présent échappé au type de représailles économiques infligées aux autres nations Five Eyes en guise de punition pour des actes politiques.

Mais les efforts de la Nouvelle-Zélande pour marcher sur la corde raide entre ses partenariats de sécurité à l’ouest et sa dépendance économique vis-à-vis de la Chine deviendront de plus en plus difficiles à maintenir.

C’est particulièrement le cas alors que les efforts s’intensifient pour le convaincre de signer la prochaine phase de l’alliance AUKUS, qui a commencé comme un accord sur les sous-marins à propulsion nucléaire entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, conçu pour garder la Chine sous contrôle.

Pékin s’y est opposé avec véhémence, affirmant que les États-Unis tentaient de forger de nouvelles alliances « de type OTAN » en Asie.

Les deux principes de la politique étrangère de la Nouvelle-Zélande — « bon citoyen du monde ; petite nation commerçante » – sont une « boussole inadéquate, moralement et stratégiquement » car les règles de l’ordre international sont remises en question par les puissances dominantes, a déclaré Van Jackson, un ancien responsable du Pentagone qui enseigne maintenant les relations internationales à l’Université Victoria de Wellington.

Pour compliquer davantage les calculs de la Nouvelle-Zélande : elle reste une nation résolument dénucléarisée, et il y a une bouffée d’uranium autour de l’arrangement AUKUS – même si la deuxième phase, le « pilier deux », concerne le partage de technologies avancées non nucléaires, y compris l’intelligence artificielle, l’informatique quantique , cybercapacités et guerre électronique.

Biden, dans un défi à la Chine, annonce un accord majeur sur les sous-marins

La question AUKUS deviendra de plus en plus urgente alors que les autres partenaires intensifient leurs efforts pour embarquer des pays partageant les mêmes idées dans leurs efforts pour limiter l’expansion de la Chine dans le Pacifique, et la Nouvelle-Zélande se dirige vers des élections générales serrées en octobre.

Kurt Campbell, le coordinateur indo-pacifique de la Maison Blanche, a encouragé la Nouvelle-Zélande à signer le « pilier deux » de l’accord lors de sa visite en mars, un message que le Premier ministre australien Anthony Albanese a réitéré lors d’une réunion avec Hipkins le mois suivant. Ils se sont efforcés de souligner à la Nouvelle-Zélande que les sous-marins n’avaient pas de capacité d’armes nucléaires.

La Nouvelle-Zélande était « disposée à explorer » l’idée de signer le deuxième pilier, avait déclaré à l’époque le ministre de la Défense Andrew Little.

Tout changement important de politique étrangère est peu probable avant les élections nationales d’octobre.

Le principal parti d’opposition de centre-droit, le Parti national, n’a pas commenté publiquement le pacte, et le dirigeant Christopher Luxon n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Mais la perspective de signer une partie d’AUKUS sème la consternation à Wellington quant à savoir si l’approche de longue date de la Nouvelle-Zélande consistant à faire cavalier seul en matière de politique étrangère, qui trouve ses origines dans le mouvement antinucléaire des années 1980, est suffisamment bonne à la fois de tensions mondiales croissantes.

« La Nouvelle-Zélande fait partie du [Indo-Pacific] architecture. Mais c’est différent d’avoir une stratégie », a déclaré Jackson.

« Ce choix de politique étrangère renforce-t-il les forces de la rivalité ? Cela intensifie-t-il une nouvelle guerre froide ou atténue-t-il ces choses ? Cela augmente-t-il l’autonomie des petits États? Ce genre de questions ne se pose pas. »

Plusieurs anciens dirigeants politiques néo-zélandais se sont prononcés fermement contre toute implication locale dans AUKUS, inquiets des conséquences d’être empêtrés dans une compétition entre les deux superpuissances. Et, ils ont exprimé des inquiétudes quant à savoir si les nouveaux sous-marins à propulsion nucléaire pourraient ajouter à l’instabilité et au risque nucléaire dans l’Indo-Pacifique.

« La participation à AUKUS risquerait [New Zealand’s] une politique étrangère indépendante et potentiellement sa composante dénucléarisée aussi », a déclaré Helen Clark, une ancienne Premier ministre qui a été l’une des principales personnalités politiques impliquées dans l’élaboration de l’interdiction par la Nouvelle-Zélande des navires de guerre dotés d’armes nucléaires dans les années 1980. « Cela pourrait également avoir des implications économiques négatives », a-t-elle déclaré.

La question nucléaire a été minimisée par les responsables américains et australiens, qui affirment que l’uranium hautement enrichi qui alimente les sous-marins sera enfermé et ne pourra pas être converti en armes.

Même ainsi, Wellington a confirmé que son interdiction des navires à propulsion nucléaire empêcherait les visites au port par les sous-marins. L’Australie est le seul allié militaire officiel de la Nouvelle-Zélande.

L’histoire de la Nouvelle-Zélande en matière de désarmement nucléaire remonte aux années 1970, lorsque le gouvernement a envoyé une frégate dans le Pacifique pour protester contre les essais nucléaires français. (Le Premier ministre de l’époque, Norman Kirk, a déclaré à l’équipage que son rôle était de « faire revivre la conscience du monde ».)

Le refus de Wellington d’autoriser les escales de navires de guerre dotés d’armes nucléaires a conduit Washington à retirer ses garanties de sécurité en vertu d’un traité d’après-Seconde Guerre mondiale connu sous le nom d’ANZUS en 1986 ; une rupture qui a duré 30 ans. (À l’époque, Clark a déclaré: « Ça fait du bien que vous contrôliez vos propres affaires et qu’elles ne soient pas prescrites par une capitale étrangère. »)

L’héritage de cette décision est un anti-américanisme latent qui sous-tend le scepticisme de Wellington à l’égard de la conclusion de tout nouvel accord militaire avec les États-Unis, bien que les pays restent relativement proches.

« Il y a un peu du » fantôme des différends passés avec l’ANZUS « qui hante cela », a déclaré David Capie, directeur du Centre d’études stratégiques de l’Université Victoria. « Les gens pensent qu’un approfondissement potentiel d’une relation militaire avec les États-Unis saperait la soi-disant politique étrangère indépendante. »

Il y a des signes que Wellington est conscient des risques géopolitiques croissants et recalcule son propre rôle stratégique dans le Pacifique.

Little a dit le mois dernier que les petites démocraties libérales « n’échappent pas aux effets réels de la concurrence géostratégique ».

« Les Néo-Zélandais doivent être prêts à se doter de personnel, d’actifs et de matériel de défense formés, et de relations internationales appropriées pour protéger notre sécurité nationale », a déclaré le ministre de la Défense dans un discours prononcé au Shangri-La Dialogue, un sommet asiatique sur la sécurité à Singapour.

Mais économiquement, la Nouvelle-Zélande reste extrêmement dépendante de la Chine. Depuis qu’il est devenu le premier pays occidental à signer un accord de libre-échange avec la Chine en 2008, le commerce a explosé alors que les classes moyennes en plein essor de la Chine se nourrissaient des produits agricoles néo-zélandais et affluaient vers ses sites touristiques et ses universités.

Ses exportations vers la Chine ont été multipliées par environ huit entre 2008 et 2022, la Chine dépassant l’Australie en tant que principale destination des exportations de la Nouvelle-Zélande en 2013.

Mais ce moment en 2008 était « atypique » et « certainement pas un moment sur lequel baser la politique étrangère d’un pays », a déclaré Nicholas Khoo, expert des relations Nouvelle-Zélande-Chine à l’Université d’Otago.

« Malheureusement pour nous, cette ère d’avoir votre gâteau et de le manger est terminée, et nous devons donc prendre des décisions très difficiles », a déclaré Khoo.

Même au milieu d’une reconnaissance croissante des risques de trop dépendre de la Chine et de la perspective que son leadership autoritaire utilisera le commerce comme un outil politique si la Nouvelle-Zélande fait quelque chose qu’elle n’aime pas (comme rejoindre AUKUS), le petit pays a n’ont fait aucun progrès vers la diversification.

En effet, la première visite de Hipkins à Pékin en tant que Premier ministre ressemblait à une mission commerciale, avec des chefs d’entreprise représentant des secteurs allant des produits laitiers et de la pêche à l’éducation et aux gymnases, essayant tous de développer leur commerce avec la Chine.

L’orientation commerciale de la visite et la caractérisation par Xi de la Nouvelle-Zélande en tant qu' »ami et partenaire » soulignent que « le commerce se produit dans un contexte stratégique », a déclaré Khoo.

Rejoindre AUKUS pourrait donner à Wellington une « assurance politique étrangère », a-t-il déclaré, à un moment où les relations stratégiques de Pékin à l’échelle mondiale sont mises à rude épreuve.