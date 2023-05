La Nouvelle-Zélande examinera les risques et les avantages de l’exploitation minière des fonds marins

La Nouvelle-Zélande entreprendra un examen des risques et des avantages de l’exploitation minière des fonds marins et déterminera si une réglementation nationale est nécessaire, a annoncé vendredi le gouvernement.

Le ministre de l’Environnement, David Parker, a déclaré qu’il existait une gamme d’opinions bien arrêtées sur l’exploitation minière des fonds marins et qu’un examen donnerait aux Néo-Zélandais leur mot à dire sur la question.

« Les inquiétudes concernant les impacts environnementaux de l’exploitation minière des fonds marins doivent être prises en compte, ainsi que le rôle potentiel que les minéraux récupérés par l’exploitation minière des fonds marins pourraient jouer dans la transition de la Nouvelle-Zélande vers une économie décarbonée », a déclaré Parker dans un communiqué.

L’exploitation minière des fonds marins est autorisée en Nouvelle-Zélande, mais elle doit être approuvée par l’Environmental Protection Agency. Bien que trois projets aient été proposés à l’agence, aucun n’a reçu l’approbation finale.

Un débat de plus en plus controversé se déroule sur la question de savoir si les fonds marins du monde devraient être exploités pour le nickel et d’autres minéraux de transition énergétique verte.

En octobre dernier, la Nouvelle-Zélande a soutenu un moratoire conditionnel sur l’exploitation minière des fonds marins dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale.

« La position internationale de la Nouvelle-Zélande n’oblige pas le gouvernement à modifier son approche nationale de l’exploitation minière des fonds marins. Mais après avoir soutenu un moratoire conditionnel, il est temps d’examiner nos propres paramètres réglementaires », a déclaré Parker.

Les commentaires et les conclusions de l’enquête de l’examen éclaireront tout changement réglementaire, a déclaré le gouvernement.