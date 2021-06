La Nouvelle-Zélande et l’Inde frustrées par l’élimination du quatrième jour en finale du Championnat du monde d’essai Nouvelles de cricket

Les couvertures sont restées en place à l’Ageas Bowl tout au long de la quatrième journée de la finale du Championnat du monde de test entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande

La pluie persistante a contrecarré les espoirs de la Nouvelle-Zélande de prendre l’avantage contre l’Inde alors que la quatrième journée de la première finale du Championnat du monde d’essais était abandonnée.

Les Black Caps avaient terminé la troisième journée sur 101-2, à seulement 116 du total de 217 premières manches de l’Inde, mais le mauvais temps les a empêchés de faire de nouvelles percées à l’Ageas Bowl.

Le terrain est resté couvert tout au long de lundi, les arbitres Michael Gough et Richard Illingworth ont finalement annulé le match juste avant 15 heures.

Cela signifie que deux jours complets de la finale ont maintenant été perdus à cause de la pluie – mais, avec une prévision météorologique améliorée pour mardi et mercredi également disponible comme jour de réserve, un résultat est toujours possible.

Si le concours se termine par un match nul, cependant, la Nouvelle-Zélande et l’Inde seront couronnées championnes conjointes du test.

