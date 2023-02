La Nouvelle-Zélande et l’Australie, hôtes de la Coupe du monde féminine, veulent des réponses “urgentes” sur le parrainage saoudien

Les co-organisateurs de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie ont déclaré jeudi qu’ils voulaient “d’urgence” des réponses de la FIFA sur les informations selon lesquelles l’office du tourisme saoudien parrainerait la Coupe du monde féminine 2023.

Visit Saudi serait sur le point d’être nommé parmi les sponsors du tournoi de football à 32 équipes qui se tiendra en Nouvelle-Zélande et en Australie à partir du 20 juillet.

L’accord de parrainage semble sur le point d’aller de l’avant malgré le piètre bilan du royaume du Golfe en matière de droits des femmes.

Des responsables de Football Australia et de New Zealand Football ont déclaré qu’ils n’avaient pas été informés de l’accord prévu et “ont écrit conjointement à la FIFA pour clarifier la situation de toute urgence”.

Dans un communiqué, Football Australia s’est dit “très déçu” qu’ils “n’aient pas été consultés sur cette question avant qu’une décision ne soit prise”.

Leurs homologues néo-zélandais se sont dits “choqués et déçus” que la FIFA ne les ait pas consultés.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré qu’il s’attendait à ce que deux milliards de téléspectateurs assistent à la neuvième édition de la Coupe du monde féminine.

L’instance dirigeante du football mondial espère que cela accélérera la croissance du football féminin, le tournoi étant divisé pour la première fois entre deux nations.

L’accord de parrainage prévu a suscité de vives critiques.

L’ancienne internationale australienne Kathryn Gill a déclaré que la FIFA est “obligée de respecter tous les droits de l’homme internationalement reconnus et d’exercer son influence considérable lorsqu’ils ne sont pas respectés ou protégés”.

“L’objectif des joueuses est de faire de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 une véritable force pour le bien et elles continueront à demander des comptes à la FIFA lorsqu’elles saperont cela”, a ajouté Gill, co-directeur général du syndicat australien des footballeurs professionnels.

La militante australienne d’Amnesty International, Nikita White, a demandé comment l’organisme saoudien du tourisme pouvait parrainer une Coupe du monde féminine alors qu'”en tant que femme en Arabie saoudite, vous ne pouvez même pas avoir un emploi sans l’autorisation de votre tuteur masculin”.

Elle a également souligné “l’horrible bilan des violations des droits de l’homme” de l’Arabie saoudite.

“Le parrainage de la Coupe du monde féminine par les autorités saoudiennes serait un cas d’école de lavage sportif”, a-t-elle ajouté.

Le groupe de défense des droits a également exhorté le ministre néo-zélandais des Sports, Grant Robertson, “à s’exprimer sur le bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits de l’homme, à demander une véritable réforme et à faire pression sur la FIFA pour qu’elle fasse de même”.

Robertson a déclaré qu’il ne ferait aucun commentaire car aucune annonce officielle n’avait été faite.

Après que le Qatar, voisin du Golfe, ait accueilli la Coupe du monde de football masculine l’année dernière, l’Arabie saoudite dépense également beaucoup d’argent pour le football dans le but d’améliorer son image.

Mercredi, la nation riche en pétrole a été confirmée comme hôte de la Coupe d’Asie de football 2027 et réfléchit à une candidature conjointe pour accueillir la Coupe du monde masculine 2030 avec l’Égypte et la Grèce.

