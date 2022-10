La Nouvelle-Zélande envisage de taxer les émissions des rots et des excréments du bétail

L’idée d’introduire un tel système d’ici le milieu de cette décennie était contenue dans un plan de réduction des émissions publié en mai 2022, ainsi qu’un recommandation publiée en juin par le He Waka Eke Noa – Partenariat pour l’action climatique du secteur primaire.

Le gouvernement a déclaré que les revenus de la taxe seraient “recyclés dans [the] secteur agricole grâce aux nouvelles technologies, à la recherche et aux paiements incitatifs aux agriculteurs.

L’objectif est que le “système de tarification des émissions agricoles” entre en vigueur en 2025. Une consultation examinant comment les prélèvements sont fixés, l’aide à la transition et la séquestration – que le document définit comme “le processus d’élimination du dioxyde de carbone de l’atmosphère” – ont été lancées cette semaine et se poursuivront jusqu’au 18 novembre.

La Nouvelle-Zélande prévoit de taxer les émissions agricoles – y compris celles liées aux rots, à l’urine et aux excréments du bétail comme les vaches et les moutons – dans un geste que son gouvernement espère aider le pays à atteindre les objectifs en matière de changement climatique.

Selon le document, le dioxyde de carbone provient de l’urée, tandis que le protoxyde d’azote provient des déjections animales et de l’urine. Le méthane est émis par roter et, dans une moindre mesure, du gaz.

Dans le document de consultation, les autorités ont déclaré que les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture – dioxyde de carbone, oxyde nitreux et méthane – étaient responsables de plus de la moitié des émissions brutes de la Nouvelle-Zélande.

“Aucun autre pays au monde n’a encore développé de système de tarification et de réduction des émissions agricoles, nos agriculteurs devraient donc bénéficier du fait d’être les premiers à agir”, a poursuivi Ardern.

Dans un communiqué mardi, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a soutenu les plans. “Il s’agit d’une étape importante dans la transition de la Nouvelle-Zélande vers un avenir à faibles émissions et tient notre promesse de tarifer les émissions agricoles à partir de 2025”, a-t-elle déclaré.

Bien que les plans aient le soutien de personnalités telles qu’Ardern, ils n’ont pas été universellement bien accueillis. Mardi, les Fermiers fédérés de Nouvelle-Zélande ont réagi avec fureur aux propositions du gouvernement, déclarant qu’ils allaient « arracher les tripes d’une petite ville de Nouvelle-Zélande ».

Andrew Morrison, le président de Beef+Lamb New Zealand, qui s’est concentré sur la question de la séquestration, a également réagi à la nouvelle.

“Nous devons analyser plus en détail ces changements avec soin, mais un domaine de préoccupation immédiate concerne les changements proposés à la séquestration, qui sont d’une importance réelle pour les éleveurs de moutons et de bovins”, a-t-il déclaré.

“Nous savons que nous avons un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique et nos agriculteurs sont parmi les premiers à en ressentir les effets”, a ajouté Morrison.

“Cependant, si les agriculteurs doivent faire face à un prix pour leurs émissions agricoles à partir de 2025, il est essentiel qu’ils obtiennent une reconnaissance appropriée pour la véritable séquestration qui se produit dans leurs exploitations.”

Dans un e-mail aux agriculteurs, Morrison et Sam McIvor, le PDG de l’organisation, ont donné plus d’informations sur leur point de vue sur les plans. “La Nouvelle-Zélande est le premier pays au monde à chercher à mettre un prix sur les émissions agricoles”, ont-ils déclaré.

“Bien que nous reconnaissions notre rôle dans la réduction des émissions, nous sommes l’un des producteurs les plus efficaces en carbone au monde et nous n’accepterons pas un système qui met nos agriculteurs et nos communautés en danger de manière disproportionnée”, ont-ils ajouté.