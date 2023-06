La Nouvelle-Zélande entre en récession technique après une contraction de 0,1 % de l’économie au premier trimestre

Par rapport à il y a un an, l’économie a progressé de 2,9 % au premier trimestre. Les économistes interrogés par Reuters s’attendaient à ce que la Nouvelle-Zélande marque une contraction de 0,1 % en glissement trimestriel et une croissance de 2,6 % en glissement annuel.

Le produit intérieur brut de la Nouvelle-Zélande a chuté de 0,1 % au premier trimestre, selon les données gouvernementales publiées jeudi, alors que sa banque centrale s’est lancée dans l’un des cycles de hausse des taux les plus agressifs au monde.

Lors de sa réunion de mai, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a relevé son taux directeur à un plus haut en 14 ans, la hausse de 25 points de base augmentant son taux de change officiel à 5,5 %.

« Il y a eu une gamme de résultats au niveau de l’industrie au cours du trimestre de mars 2023, avec un peu plus de la moitié des industries en baisse au cours du trimestre », a déclaré le directeur général des perspectives économiques et environnementales de la Nouvelle-Zélande, Jason Attewell.

La contraction a été alimentée par des baisses de production dans les services aux entreprises, qui ont chuté de 3,5 %, et dans les transports, les portails et l’entreposage, qui ont diminué de 2,2 %.

Au cours du trimestre, la Nouvelle-Zélande a également connu les « impacts initiaux » des cyclones Hale et Gabrielle ainsi que des grèves d’enseignants, a indiqué l’agence de données.

« Les événements météorologiques défavorables causés par les cyclones ont contribué à la chute des services d’appui à l’horticulture et aux transports, ainsi qu’à la perturbation des services d’éducation », a déclaré Attewell.

La production des secteurs des médias de l’information et des télécommunications et de l’immobilier a augmenté respectivement de 2,7% et 0,7%.

La Nouvelle-Zélande a également connu une contraction de ses échanges : les prix des exportations ont chuté de 6,9 % et les prix des importations ont chuté de 5,4 %.