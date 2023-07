La Nouvelle-Zélande entre dans l’histoire avec la première victoire de son pays en Coupe du monde

Doug McIntyre Journaliste de football

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Dans un pays où règnent le rugby et le cricket, le football était reine ce jour-là.

Le premier match de Coupe du Monde de la FIFA, masculin ou féminin, jamais organisé dans la région de l’Océanie – la Nouvelle-Zélande a ouvert le tournoi contre la Norvège ici quelques heures avant le coup d’envoi de son co-organisateur, l’Australie contre la République d’Irlande à Sydney – a suscité une excitation à la mesure du moment historique.

Malgré une bruine intermittente et des températures hivernales dans les années 50 lorsque le match à Eden Park a commencé, il y avait un air d’attente autour de la plus grande ville du pays toute la journée – même après une fusillade mortelle à proximité qui a secoué le pays et conduit à un moment de silence avant le match.

Dans les rues résidentielles entourant le stade national, les maisons étaient ornées des drapeaux des 32 participants à la Coupe du monde.

La Nouvelle-Zélande et la Norvège partagent une minute de silence d’avant-match

Ensemble, les deux matchs d’ouverture de la Coupe du monde 2023 à Auckland et à Sydney devaient attirer plus de 100 000 spectateurs. Pourtant, la foule record de 42 137 dans le premier a éclipsé positivement la fréquentation élevée précédente de seulement 12 700 personnes établie par les Football Ferns lors d’un match amical contre les États-Unis plus tôt cette année.

Les supporters locaux ont été pleinement investis dans le résultat du début à la fin. Ils ont entonné l’hymne national au préalable. Ils ont fait la vague. Ils rugissaient à chaque fois que les hôtes faisaient un tacle ou gagnaient un corner. Le niveau de décibels augmentait chaque fois que leur équipe pénétrait dans le tiers défensif norvégien du terrain. Ces ventilateurs étaient prêts à exploser.

Ils ont finalement eu l’occasion moins de trois minutes après le début de la seconde période. La gardienne Victoria Esson a commencé le jeu sur un coup de pied de but, une deuxième passe habile a libéré Jacqui Hand sur l’aile droite, et Hand a battu sa marque et a envoyé une passe parfaite sur le visage du but à l’attaquante Hannah Wilkinson, qui a passé le ballon devant la gardienne norvégienne Aurora Mikalsen et dans le filet.

La Néo-zélandaise Hannah Wilkinson marque le seul but du match

L’endroit se balançait après cela, et Indiah-Paige Riley a presque utilisé l’élan pour doubler l’avantage avec un tir à distance qu’un Mikalsen complètement étendu a à peine passé au-dessus de la barre transversale.

Sans le but d’assurance, la tension à la fin de la seconde mi-temps était viscérale. La Norvège a mis la pression. La défenseure Tuva Hansen a presque égalisé, son tir de 20 mètres battant Esson mais pas la barre transversale.

Cela n’a fait que s’aggraver lorsque la Néo-zélandaise Ria Percival n’a pas réussi à convertir un penalty à la 90e minute accordé après examen vidéo.

La Néo-zélandaise Ria Percival rate un penalty à la 90e minute

Peu importait finalement.

Lors de ce qui était déjà le jour le plus important de l’histoire du football néo-zélandais, l’équipe locale a tenu bon pour offrir au pays sa toute première victoire en Coupe du monde, masculine ou féminine, avec une victoire 1-0 sur la Norvège.

C’était plus que long à venir et tout le monde le savait ; c’était le 22e match de Coupe du monde de la Nouvelle-Zélande de tous les temps.

Les hommes néo-zélandais ont fait leurs débuts dans la compétition phare de ce sport en 1982, neuf ans avant l’événement inaugural pour les femmes. Les Football Ferns ont participé à cette Coupe du monde féminine et à chacune des quatre dernières sans jamais goûter à la victoire. Leur séquence de 15 matchs sans victoire a été la plus longue de l’histoire de la Coupe du monde féminine.

L’attente en valait-elle la peine ? Pour tous ceux qui ont été témoins de ce qui s’est passé au froid Eden Park jeudi, lors du premier match de la Nouvelle-Zélande à domicile, il est difficile d’affirmer que ce n’était pas le cas.

Faits saillants de la Nouvelle-Zélande contre la Norvège

Avant ce tournoi, le capitaine de longue date des Ferns, Ali Riley, a déclaré à FOX Sports que gagner un match de Coupe du monde à domicile « en ferait mon plus grand match de ma carrière ».

« Nous nous battons pour cela depuis si longtemps ! – Ali Riley sur la victoire

C’est ce que signifiait ce moment, et qui sait ce qui se passe à partir d’ici ? L’histoire est faite, le voyage de la Nouvelle-Zélande vers cette Coupe du monde ne fait que commencer.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

