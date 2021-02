Un avis sur les activités liées au tsunami a été émis en Nouvelle-Zélande après un séisme de magnitude 7,7 qui a frappé près des îles Loyauté, a annoncé mercredi l’Agence nationale de gestion des urgences du pays.

«Nous nous attendons à ce que les zones côtières néo-zélandaises connaissent des courants forts et inhabituels et des surtensions imprévisibles sur le rivage,» l’agence a déclaré dans un communiqué.

Plusieurs zones du nord de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande ont été jugées menacées et le public a reçu l’ordre de rester à l’écart des plages et des zones côtières.

Les gens n’ont pas besoin d’évacuer d’autres zones, à moins d’avis contraire des autorités locales, et des inondations de terres près de la côte ne sont pas attendues, a ajouté l’Agence nationale de gestion des urgences.

Cette carte montre les zones touchées. Les courants forts et les surtensions peuvent blesser et noyer les gens. Les gens dans ou près de la mer dans ces zones devraient sortir de l’eau, hors des plages et des zones côtières et loin des ports, des rivières et des estuaires. Plus d’informations sur https://t.co/ccVFYQQoBr pic.twitter.com/P5mDRG490q

