La Nouvelle-Zélande élit le conservateur Christopher Luxon comme Premier ministre après 6 ans de régime libéral

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande — L’ancien homme d’affaires conservateur Christopher Luxon sera le prochain Premier ministre de Nouvelle-Zélande après avoir remporté une victoire électorale décisive samedi.

Les gens ont voté pour le changement après six ans d’un gouvernement libéral dirigé pendant la majeure partie par Jacinda Ardern.

La composition exacte du gouvernement de Luxon reste à déterminer alors que les bulletins de vote continuent d’être comptés.

Luxon est arrivé sous des applaudissements enthousiastes lors d’un événement à Auckland. Il a été rejoint sur scène par sa femme, Amanda, et leurs enfants, William et Olivia. Il s’est dit touché par cette victoire et avait hâte de se consacrer à son nouveau travail. Il a remercié les gens de partout au pays.

« Vous avez trouvé l’espoir et vous avez voté pour le changement », a-t-il déclaré.

Ses partisans ont scandé son slogan de campagne qui promettait de remettre le pays sur les rails.

PHOTOS : l’ancien homme d’affaires Christopher Luxon remporte les élections néo-zélandaises alors que les électeurs recherchent un changement conservateur

Le Premier ministre sortant Chris Hipkins, qui n’a passé que neuf mois à ce poste après avoir succédé à Ardern en janvier, a déclaré samedi soir à ses partisans qu’il avait appelé Luxon à céder.

Hipkins a déclaré que ce n’était pas le résultat qu’il souhaitait.

« Mais je veux que vous soyez fiers de ce que nous avons accompli au cours des six dernières années », a-t-il déclaré à ses partisans lors d’un événement à Wellington.

Ardern a démissionné de manière inattendue de son poste de Premier ministre en janvier, affirmant qu’elle n’avait plus « assez dans le réservoir » pour rendre justice à son travail. Elle a remporté les dernières élections avec une écrasante majorité, mais sa popularité a décliné à mesure que les gens se lassaient des restrictions liées au COVID-19 et que l’inflation menaçait l’économie.

Son départ a laissé Hipkins, 45 ans, prendre la direction du groupe. Il avait auparavant été ministre de l’Éducation et dirigé la réponse à la pandémie de coronavirus.

Une fois la majeure partie des voix comptées, le Parti national de Luxon a obtenu environ 40 % des voix. Dans le cadre du système de vote proportionnel néo-zélandais, Luxon, 53 ans, devrait former une alliance avec le parti libertaire ACT.

Pendant ce temps, le parti travailliste dirigé par Hipkins n’obtenait qu’un peu plus de 25 % des voix, soit environ la moitié de la proportion qu’il avait obtenue lors des dernières élections sous Ardern.

Et dans un résultat qui serait particulièrement cuisant pour le parti travailliste s’il perdait le siège, National se retrouvait dans une course serrée pour l’ancien siège électoral d’Ardern, Mount Albert. Le siège a longtemps été un bastion travailliste et était également détenu par une autre ancienne première ministre travailliste, Helen Clark.

La candidate du Parti national pour ce siège, Melissa Lee, a déclaré à l’Associated Press qu’elle se sentait excitée mais aussi nerveuse à propos du résultat final à Mount Albert.

« C’est le parti travailliste depuis 1946. C’est depuis toujours le siège travailliste le plus grand et le plus sûr », a-t-elle déclaré. « Ce serait fantastique si nous gagnions. »

Lee a déclaré que lorsqu’elle faisait du porte-à-porte, les gens lui avaient dit qu’ils étaient fatigués du gouvernement actuel et préoccupés par l’état de l’économie et la montée en flèche du coût de la vie.

David Farrar, un sondeur conservateur de longue date, a déclaré qu’il y avait encore de bonnes chances que les travaillistes finissent par détenir le siège une fois que tous les votes auront été comptés. Cependant, a-t-il déclaré, sa première impression du vote dans tout le pays était que cela se révélait être un « bain de sang » pour la gauche.

Luxon a promis des réductions d’impôts pour les revenus moyens et une répression de la criminalité. Hipkins avait promis des soins dentaires gratuits pour les personnes de moins de 30 ans et la suppression des taxes de vente sur les fruits et légumes.

Les relations du gouvernement avec les autochtones maoris sont également en jeu lors des élections. Luxon a promis de supprimer la Māori Health Authority, qui, selon lui, crée deux systèmes de santé distincts. Hipkins se dit fier de ces efforts de co-gouvernance et a accusé Luxon de cautionner le racisme.

Quelques jours après avoir pris les rênes en janvier, Hipkins s’est retrouvé confronté à une crise après des inondations meurtrières puis un cyclone qui a frappé la Nouvelle-Zélande. Il a rapidement abandonné certaines des politiques les plus controversées d’Ardern et a promis un « retour à l’essentiel » axé sur la lutte contre la hausse vertigineuse du coût de la vie.

Le temps chaud du printemps dans la plus grande ville, Auckland, a semblé encourager les électeurs, avec des files d’attente se formant devant certains bureaux de vote. Le vote anticipé avant le jour du scrutin était moins nombreux que lors des élections récentes.

Au cours d’une campagne électorale de six semaines, Hipkins et Luxon ont parcouru le pays et l’ont préparé pour les caméras.

Plus tôt dans la semaine, Luxon, qui a été directeur général d’Unilever Canada et d’Air New Zealand, a déclaré à une foule enthousiaste à Wellington qu’il allait sévir contre les gangs.

« Je dois vous le dire, la criminalité est hors de contrôle dans ce pays », a déclaré Luxon. « Et nous allons restaurer la loi et l’ordre, et nous allons restaurer la responsabilité personnelle. »

Luxon a également été applaudi lorsqu’il a promis de remédier aux embouteillages de la capitale avec un nouveau projet de tunnel.

Luxon est relativement nouveau en politique mais a tenu tête à Hipkins, plus expérimenté, lors des débats télévisés, selon les observateurs politiques. Mais Luxon a également fait quelques gaffes, comme lorsqu’on lui a demandé lors d’un débat sur 1News combien il dépensait chaque semaine en nourriture.

Sa réponse, « environ soixante dollars » (36 dollars américains), a été ridiculisée sur les réseaux sociaux, car elle montrait qu’il était déconnecté du coût de la vie.