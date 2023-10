La défaite 44-6 de l’Argentine envoie les All Blacks en finale, où ils affronteront soit l’Afrique du Sud, championne en titre, soit l’Angleterre.

La Nouvelle-Zélande a débuté la Coupe du Monde de Rugby avec une défaite face à la France, hôte, et une réaction de critiques, mais les All Blacks sont désormais à une victoire d’un quatrième titre historique.

La défaite 44-6 contre l’Argentine en demi-finale vendredi a propulsé les All Blacks dans une cinquième finale record.

Il y a seulement quelques semaines, les observateurs les avaient écartés après une défaite 35-7 contre l’Afrique du Sud juste avant le tournoi, puis une défaite 27-13 face aux Tricolores pour une première défaite en phase de poules.

« Les critiques et tout ça, le bruit extérieur, nous sommes devenus assez bons pour bloquer », a déclaré le capitaine Sam Cane. «Nous faisons énormément confiance au staff technique, nous faisons confiance au plan. J’ai l’impression que nous avons bien construit jusqu’à présent.

En finale du week-end prochain, la Nouvelle-Zélande attendra l’Afrique du Sud, championne en titre – également en quête du quatrième titre – ou l’Angleterre. Leur demi-finale aura lieu samedi.

«Je vais le regarder, je prendrai probablement du pop-corn. Pour être honnête, peu importe qui gagnera », a déclaré l’entraîneur néo-zélandais Ian Foster.

Avant la demi-finale contre l’Argentine, il y avait un point d’interrogation quant à savoir si les All Blacks seraient physiquement et mentalement capables de soutenir leur étonnant effort herculéen pour renverser l’Irlande en quarts de finale. Ils l’ont fait, surclassant une équipe argentine qui tentait d’atteindre sa première finale.

La défense des All Blacks contre les Pumas a terminé avec 195 plaqués, mais 121 d’entre eux étaient en première mi-temps alors qu’ils n’en ont raté que 10. Cela a épuisé les Pumas, qui ont tout lancé sur les All Blacks mais étaient pratiquement hors du combat à la mi-temps. 20-6 derrière.

Alors que le jeu s’ouvrait davantage lors de la deuxième période, les All Blacks ont montré leur cruauté en construisant des attaques et en battant les Pumas au point de les éliminer. Ils menaient 39-6 au début du dernier quart, lorsqu’ils viennent d’ajouter un essai de tour du chapeau pour l’ailier Will Jordan.

Jordan aurait pu faire un quatrième essai dans le match, mais Richie Mo’unga a ignoré le chevauchement et a choisi d’y aller seul et a été bouclé.

Quoi qu’il en soit, la Jordanie compte huit essais, en tête du tournoi, égalant le record d’un seul tournoi établi par Jonah Lomu en 1995, Bryan Habana en 2007 et Julian Savea en 2015. Et la Jordanie a la finale à venir.

Le bilan global de Jordan sous le maillot des All Blacks s’élève désormais à un nombre incroyable de 31 essais en 30 matches. Vendredi, il a couru 105 m, réalisé sept courses de ballon, trois breaks sur trois lignes et cassé trois plaqués.

Son premier essai a déclenché la déroute, mais le dernier des trois a été le meilleur, scellant ainsi la victoire, alors qu’il courait avec le ballon en main, avançait puis sprintait devant la défense pour récupérer le ballon et plonger.

« Il vient de montrer à quel point il est doué pour terminer les choses », a déclaré Foster.

Il s’agit du résultat le plus déséquilibré en demi-finale depuis 1987, lorsque la Nouvelle-Zélande, futur champion, avait battu le Pays de Galles 49-6, à commencer par un penalty précoce de l’Argentin Emiliano Boffelli après avoir perdu 14 phases dans les deux premières minutes.

Le talonneur Julian Montoya, le capitaine argentin, a également rendu hommage à l’efficacité impitoyable de la Nouvelle-Zélande.

« Chaque opportunité qu’ils ont, ils marquent », a-t-il déclaré. «Super équipe.»

Le seul point négatif pour la Nouvelle-Zélande a été le carton jaune de Scott Barrett à 15 minutes de la fin pour une faute cynique de ruck. Pourtant, leur discipline était toujours impressionnante. Ils ont concédé trois penaltys en première mi-temps, sept dans le match.

Les All Blacks ont évacué la tension dès le début, ce qui a ajouté à une atmosphère tamisée au Stade de France, d’une capacité de 80 000 places, qui accueillait auparavant des matches contre l’Irlande remplis de 40 000 supporters irlandais en chemise verte chantant de tout leur cœur, ou des supporters pleins d’espoir de la France, triple finaliste.

La Nouvelle-Zélande devra s’arrêter le week-end prochain.

« Nous sommes dans une bonne position, en finale, exactement là où nous voulions être », a déclaré Cane.