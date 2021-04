Fijian Drua participe au championnat national australien de rugby de niveau inférieur et a remporté le titre en 2018

Les équipes des îles du Pacifique Moana Pasifika et Fijian Drua ont obtenu des licences conditionnelles pour rejoindre une compétition proposée de Super Rugby l’année prochaine, a annoncé mercredi la Nouvelle-Zélande de rugby (NZR).

La décision du conseil d’administration du NZR est une étape majeure vers les équipes rejoignant les équipes néo-zélandaise et australienne du Super Rugby dans un nouveau tournoi en 2022.

NZR a déclaré que la participation des équipes du Pacifique était conditionnelle à leurs plans d’affaires définitifs et au soutien de Rugby Australia.

« Nous entrons dans la phase finale de la planification pour 2022 et au-delà, et nous sommes convaincus que Moana Pasifika et le Fidjien Drua seront en mesure de remplir les conditions de la licence, qui comprend l’approbation finale d’un plan d’affaires durable d’ici le 30 juin. », A déclaré le directeur général de NZR, Mark Robinson, dans un communiqué.

« Au cours des deux prochains mois, nous travaillerons avec Rugby Australia et les deux équipes de Pasifika pour officialiser leur place dans la nouvelle compétition pour ce qui, selon nous, ouvrira une nouvelle ère passionnante pour le jeu professionnel. »

Rugby Australia s’est dit « encouragé » par l’annonce de la NZR.

« Nous sommes impatients de poursuivre notre engagement avec la NZR sur ce processus alors que nous prévoyons d’ici 2022 », a déclaré le directeur général de la RA, Andy Marinos, dans un communiqué séparé.

« Une fois que les conditions relatives aux licences seront remplies, nous attendons avec impatience d’officialiser la composition des équipes dans ce qui, nous l’espérons, sera une nouvelle aube pour le rugby dans la région. »

Fijian Drua, lancé en 2017, participe au championnat national australien de rugby de niveau inférieur et a remporté le titre en 2018.

Une équipe sur invitation de Moana Pasifika a été battue 28-21 par les Maori All Blacks lors d’un match unique l’année dernière.

On s’attend à ce que Fijian Drua soit basé aux Fidji, mais Moana Pasifika, qui comprendrait des joueurs des Tonga et des Samoa, devrait opérer hors de la Nouvelle-Zélande en raison de problèmes de coûts.

La Nouvelle-Zélande a fait pression pour l’inclusion du Pacifique dans un nouveau tournoi avec les équipes professionnelles australiennes depuis que la compétition plus large de Super Rugby, qui comprenait des équipes sud-africaines et une d’Argentine, a été abandonnée l’année dernière en raison de la pandémie COVID-19.

L’organe directeur World Rugby a donné un nouvel élan le mois dernier en promettant 1,2 million de livres sterling par an sur trois ans pour aider à faciliter l’entrée des équipes du Pacifique.

« C’est un grand moment pour la Drua et cela nous donnera l’impulsion pour finaliser nos partenaires en actions, nommer des entraîneurs, souscrire des joueurs et confirmer nos partenaires commerciaux », a déclaré le président de la Fiji Rugby Union, Conway Begg.

« Nous sommes sur la dernière ligne droite et l’excitation monte aux Fidji. »