La Nouvelle-Zélande dit au revoir à Quasi, la sculpture géante en forme de main qui divise

Les habitants de Wellington sont sur le point de dire adieu à un personnage polarisant… Au moins, il pourra passer son dernier Halloween sur son perchoir…

Saviez-vous qu’au cours des cinq dernières années, une silhouette imposante se profile au-dessus de la capitale Wellington, en Nouvelle-Zélande ?

C’est un gardien silencieux. Un protecteur vigilant. Un couteau noir – non, attendez, c’est Batman.

C’est une sculpture à la main.

Son nom est Quasi. Il a les yeux froids et morts d’un tueur. Il a été créé par l’artiste néo-zélandais Ronnie van Hout, basé à Melbourne, qui a utilisé de l’acier, du polystyrène et de la résine pour fabriquer ce joyau/monstruosité d’horreur corporelle basé sur sa main et son visage.

Et au cas où vous vous poseriez la question, le nom fait référence au roman de Victor Hugo de 1831 « Le Bossu de Notre-Dame » – d’où le genre masculin que les gens lui ont donné.

Perché sur deux doigts sur le toit de la City Gallery, ses jours imminents seront bientôt terminés, puisque Quasi sera retiré d’ici la fin de cette semaine et emmené dans une nouvelle maison.

« C’est soit un grand jour pour Wellington, soit un jour terrible pour Wellington et il n’y a pas beaucoup de vue entre les deux », a déclaré Ben McNulty, membre du conseil municipal de Wellington.

« Je serai personnellement ravi de le voir ailleurs pour changer », a déclaré à l’AP le maire de la ville, Tory Whanau. « Je pense qu’il y a un fort sentiment de soulagement. »

Quasi a été présenté pour la première fois au monde dans une galerie d’art à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en 2016. Il s’est avéré polarisant, mais a toujours été installé à Wellington trois ans plus tard.

« Il est arrivé et je ne dirai pas que la ville le détestait unanimement, mais je pense que 80 % d’entre eux se disaient : « C’est quoi ce monstre ? Qu’avons-nous fait ?’ », a déclaré McNulty. « Mais je pense qu’avec le temps, il y a eu un certain adoucissement, il y a une sorte de groupe pro-Quasi, dont je considère que je fais partie. »

Quasi doit être soulevé du toit par hélicoptère samedi, lorsque la main géante se rendra vers un lieu tenu secret en Australie, a indiqué la galerie.

« Tout finit par avoir une fin », a déclaré van Hout à AP. « Je suis sûr que cela nous manquera, mais même les cauchemars lovecraftiens doivent retourner d’où ils viennent, et maintenant vous n’avez qu’une absence sur laquelle réfléchir. »

La nouvelle a suscité un débat en ligne, beaucoup de personnes ayant répondu avec joie, consternation et certains affirmant même que la quasi-malédiction serait bientôt levée.

« Il va à La Haye », a écrit un Néo-Zélandais sur X.

Un nouveau membre de la Cour internationale de Justice de l’ONU ? Des choses plus étranges se sont produites.

Pour revenir à notre erreur de Dark Knight, qui ne semble plus si idiote maintenant – Peut-être que Quasi était le héros que Wellington méritait, mais pas celui dont il avait besoin en ce moment. Alors ils l’ont chassé. Parce qu’il pouvait le supporter. Parce qu’il n’est pas leur héros.

C’est un gardien silencieux. Un protecteur vigilant. Un très gros visage-main.