La Nouvelle-Zélande dévoile un plan pour taxer les pets de vache

Le régime fiscal respectueux de l’environnement se heurte à l’opposition des groupes d’agriculteurs locaux

Le gouvernement néo-zélandais a proposé un plan pour taxer les gaz à effet de serre créés par les animaux de ferme, dans l’espoir de réduire les émissions de carbone dans le cadre d’une initiative de plusieurs décennies sur le changement climatique, malgré les critiques virulentes des organisations agricoles.

La Première ministre Jacinda Ardern a annoncé la proposition mardi matin, affirmant que ce plan était le premier du genre jamais tenté et mettrait la Nouvelle-Zélande sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions de méthane au cours de la prochaine décennie.

“Aucun autre pays au monde n’a encore développé de système de tarification et de réduction des émissions agricoles, nos agriculteurs devraient donc bénéficier du fait d’être les premiers à agir”, dit-elle, ajoutant que “La réduction des émissions aidera les agriculteurs néo-zélandais à être non seulement les meilleurs au monde, mais les meilleurs pour le monde.”

En vertu de la proposition, les agriculteurs qui respectent les seuils de taille du troupeau et d’utilisation d’engrais seraient tenus de payer une redevance pour les gaz de méthane et d’oxyde nitreux créés par leur bétail – ce qui vaudrait au programme le titre sans cérémonie, bien que quelque peu trompeur, de « taxe sur les pets » (la plupart le méthane des vaches est libéré sous forme de rots).

Si le plan obtient l’approbation finale d’ici la fin de l’année, les paiements d’impôt commenceront en 2025 et seront prélevés tous les un à trois ans. Les montants exacts restent à déterminer.

Selon le gouvernement, les revenus générés par les taxes seraient consacrés à la recherche et au développement de technologies vertes, ainsi qu’à “paiements incitatifs” pour les agriculteurs qui adoptent des pratiques respectueuses de l’environnement.

Le programme fait partie d’un objectif à plus long terme visant à atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050, mais a déjà été condamné par des groupes d’agriculteurs locaux et des législateurs de l’opposition.

Federated Farmers, un important groupe de pression, a déclaré que la proposition fiscale “Arracher les tripes d’une petite ville de Nouvelle-Zélande” et met “des arbres là où se trouvaient les fermes.”

« Federated Farmers n’est pas du tout impressionné par la position du gouvernement sur la… proposition et s’inquiète pour l’avenir de nos membres », le président national du groupe, Andrew Hoggard, a déclaré.

Beef and Lamb New Zealand et DairyNZ ont également exprimé leurs inquiétudes, cette dernière organisation affirmant que si l’annonce de mardi était “une autre étape” vers un nouveau système, il restait encore beaucoup à faire pour “bien faire les choses” pour les agriculteurs.

Étant donné que près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre de la Nouvelle-Zélande sont liées à son secteur agricole – qui compte quelque 10 millions de bovins et 26 millions de moutons – des propositions similaires de « taxe sur les pets » ont été lancées dans le passé. Une initiative en 2003 a cependant rencontré une résistance majeure de la part des agriculteurs de tout le pays, provoquant une manifestation massive qui a vu des centaines de personnes se rassembler dans les rues de Wellington, certains apportant leurs vaches et leurs tracteurs.

Plus récemment, des agriculteurs aux Pays-Bas ont organisé de grandes manifestations pour protester contre des taxes sur les émissions similaires, bloquant un certain nombre d’entrepôts de supermarchés tout en affrontant la police. Ces manifestations se sont poursuivies, plusieurs agriculteurs ayant été arrêtés le mois dernier après avoir garé six tracteurs dans une rue de La Haye et refusé de partir.

