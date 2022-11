La Nouvelle-Zélande décroche presque sa place en demi-finale de la Coupe du monde T20 après 35 victoires contre l’Irlande | Nouvelles du cricket

La Nouvelle-Zélande a pratiquement décroché une place en demi-finale de la Coupe du monde T20 après avoir battu l’Irlande par 35 points à Adelaide Oval dans un match au cours duquel Josh Little a réussi un triplé pour l’équipe perdante.

Les Black Caps pourraient encore être rejoints à sept points par l’Angleterre et l’Australie en tête du groupe 1, mais leur excellent run-rate de +2,113 a très peu de chances d’être dépassé, en particulier par les hôtes australiens, dont le run-rate actuel est de -0,304.

L’Australie affrontera l’Afghanistan lors de son dernier match du Groupe 1 à Adélaïde vendredi avant que l’Angleterre affronte le Sri Lanka à Sydney samedi.

La progression de la Nouvelle-Zélande sera confirmée plus tard vendredi si l’Australie ne parvient pas à gagner ou est incapable de réviser les Black Caps au rythme net.

La Nouvelle-Zélande a affiché 185-6 contre l’Irlande tandis que ses adversaires ont répondu avec 150-9.

Le skipper kiwi Kane Williamson (61 sur 35) a obtenu le meilleur score pour son équipe – avant de devenir la première des victimes de Little alors que le bras gauche a rapidement réussi un superbe triplé au 19e rang.

Williamson a été rattrapé par Gareth Delany au carré arrière profond et Jimmy Neesham (0) a été épinglé Lbw, avant que Little ne réalise le sixième triplé de la Coupe du monde T20 masculine lorsqu’il a piégé Mitchell Santner devant pour un canard.

Image:

L’Irlandais Josh Little célèbre après avoir remporté un triplé de la Coupe du monde T20 contre la Nouvelle-Zélande vendredi





Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les Irlandais Little ont réussi un triplé historique lors de leur match de Coupe du monde T20 contre la Nouvelle-Zélande



La Nouvelle-Zélande avait regardé sur la bonne voie pendant plus de 200 jusqu’à l’étonnante intervention de Little, qui était le deuxième triplé d’un joueur irlandais lors des internationaux du T20, après Curtis Campher contre les Pays-Bas lors de la Coupe du monde de l’année dernière aux Émirats arabes unis.

L’Irlande a couru à 68-0 en huit overs en réponse par le skipper Andrew Balbirnie (30 sur 25) et Paul Stirling (37 sur 27) alors qu’ils sentaient un bouleversement, qui aurait donné un coup de pouce à l’Angleterre et à l’Australie et maintenu les espoirs du Sri Lanka. d’atteindre les demi-finales.

Cependant, Balbirnie a coupé Santner sur ses moignons au début du neuvième, Stirling a été renversé par Ish Sodhi au début du 10 et Harry Tector (2) a ensuite poussé Santner au milieu du 11 alors que les manches de l’Irlande s’estompaient.

L’Irlande avait les chances les plus faibles de se qualifier pour les demi-finales si elle avait pu gagner et d’une manière ou d’une autre porter son taux net au-dessus de celui de la Nouvelle-Zélande.

Ce ne devait pas être le cas, mais ils peuvent réfléchir à un tournoi largement réussi dans lequel ils ont battu les doubles champions des Antilles pour faire les Super 12, puis ont remporté une célèbre victoire contre l’Angleterre au MCG.