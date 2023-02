La Nouvelle-Zélande déclare l’état d’urgence national après que le cyclone Gabrielle a causé des dégâts majeurs | Nouvelles du monde

L’état d’urgence national a été déclaré en Nouvelle-Zélande pour la troisième fois seulement après que le pays a été frappé par le cyclone Gabrielle.

Il y a eu des inondations, des coupures de courant, des glissements de terrain et des évacuations forcées après des pluies intenses dans la nuit de mardi.

Le ministre des urgences du pays l’a qualifié de “catastrophe importante avec une menace réelle pour la vie des Néo-Zélandais”.

Auckland, Nouvelle-Zélandela plus grande ville d’Hawaï, est couverte par l’alerte – tout comme les régions de Northland, Tairawhiti, Bay of Plenty, Waikato et Hawke’s Bay.

Image:

Des voitures évitent des arbres tombés sur une route à Cook’s Beach, à l’est d’Auckland. Photo : AP



Image:

Des sacs de sable ont été posés dans certaines zones exposées avant l’arrivée du cyclone. Photo : AP



“Cela a été une grande soirée pour les Néo-Zélandais à travers le pays, mais particulièrement dans la partie supérieure de l’île du Nord”, a déclaré le Premier ministre Chris Hipkins.

“Beaucoup de familles déplacées, beaucoup de maisons sans électricité, d’importants dégâts causés à travers le pays.”

Il a dit qu’il n’y avait pas de chiffres jusqu’à présent sur le nombre de personnes déplacées ou si quelqu’un a été tué.

L’armée a été appelée pour aider aux évacuations et livrer des fournitures dans les parties les plus touchées de l’île du Nord.

Certaines zones de la région sont isolées en raison de routes endommagées et le niveau des rivières continue de monter.

Image:

Une route inondée à Hawke’s Bay sur la côte est de l’île du Nord



Le prévisionniste national du pays a déclaré dans une station météorologique de Hawke’s Bay que trois fois plus de pluie était tombée lundi soir que la normale pour tout le mois de février.

Plus de pluie et de vents violents sont prévus – avec la partie supérieure de l’île du Sud peut-être dans la ligne de mire – mais on pense que le pire de la tempête est passé.

Mardi après-midi, Gabrielle se trouvait à environ 60 miles à l’est d’Auckland et devrait se déplacer parallèlement à la côte.

La ville était pratiquement à l’arrêt avant l’arrivée de la tempête et les gens étaient priés de ne faire que les déplacements essentiels.

Le cyclone a frappé seulement deux semaines après qu’une autre violente tempête a provoqué de graves inondations et tué quatre personnes dans la ville.

Air New Zealand a supprimé 500 vols à la suite du cyclone, y compris les liaisons intérieures à destination et en provenance d’Auckland.

Environ 10 000 clients ont également été touchés par des annulations internationales – même si certains fonctionnaient toujours avec des détournements potentiels.