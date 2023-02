La Nouvelle-Zélande déclare l’état d’urgence en raison du cyclone Gabrielle

La dernière tempête survient peu de temps après que plusieurs endroits à Auckland, la capitale commerciale, aient enregistré leur journée la plus humide jamais enregistrée le 27 janvier ; quatre personnes sont mortes dans les inondations qui en ont résulté. Cette fois, le coupable est le cyclone Gabrielle, qui a frappé l’île du Nord du pays avec de fortes pluies et des vents violents de dimanche soir à mardi.

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande — Gouvernement néo-zélandais a déclaré un état d’urgence rare alors qu’un cyclone frappait le pays, provoquant des inondations et des glissements de terrain destructeurs pour la deuxième fois en quelques semaines, soulignant les difficultés d’adaptation à des crises météorologiques graves plus fréquentes.

L’état d’urgence national – seulement le troisième de l’histoire de la Nouvelle-Zélande – a été déclaré tôt mardi, heure locale, avec de nombreuses écoles fermées et de nombreux avertissements toujours en vigueur pour les fortes pluies, le vent et la houle.

“Il s’agit d’un événement météorologique extrême … probablement le plus important que nous ayons vu ces derniers temps et qui fait suite à d’autres événements météorologiques extrêmes que nous avons vus”, a déclaré mardi le Premier ministre Chris Hipkins aux journalistes.

Air New Zealand a annulé des centaines de vols. De nombreuses routes ont été fermées et les transports en commun ont été perturbés par des inondations, des arbres tombés et des débris, selon Transports à Auckland , qui a exhorté les gens à éviter les voyages. Des ordres d’évacuation étaient en place dans les zones basses le long de la côte est.

Les tempêtes consécutives ont déclenché un jugement national sur la résilience de la Nouvelle-Zélande aux menaces futures, car le changement climatique alimente des systèmes météorologiques plus extrêmes comme ceux-ci. Pendant la tempête de janvier, de nouveaux records de précipitations quotidiennes à Auckland ont été signalé par l’Institut national de recherche sur l’eau et l’atmosphère (NIWA) du pays. L’aéroport d’Auckland a été fermé en raison des inondations à l’intérieur du terminal. La station d’observation de l’aéroport a enregistré cinq pouces de pluie en deux heures.

“Les aléas naturels en cascade alimentés par le changement climatique sont la nouvelle norme pour Auckland”, a déclaré Christine Kenney, experte en catastrophes à l’Université Massey de Nouvelle-Zélande, dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “Les familles et les communautés devraient anticiper que les cyclones, les inondations et autres catastrophes se produiront plus fréquemment et planifier des moyens de rester en sécurité.”