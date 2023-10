La Nouvelle-Zélande dans un vide politique alors que National réfléchit à la forme d’une coalition

La Nouvelle-Zélande pourrait être coincée dans un vide politique pendant des semaines alors que le parti national nouvellement élu attend de voir s’il peut gouverner uniquement avec son partenaire de coalition préféré, Act, ou si le décompte final des voix le forcera à travailler avec le parti populiste New Zealand First.

Les élections de samedi soir ont brutalement évincé le parti travailliste au pouvoir, les résultats préliminaires donnant au parti national de centre droit 50 sièges, et à son parti de coalition traditionnel, la loi 11, juste assez pour atteindre les 61 sièges nécessaires pour gouverner.

Mais deux développements significatifs au cours des six prochaines semaines pourraient déstabiliser leur position.

Environ 570 000 « votes spéciaux » – ceux exprimés depuis l’étranger ou en dehors de l’électorat d’un électeur – sont encore en cours de décompte, les résultats définitifs étant attendus le 3 novembre.

Si ces votes, qui tendent à favoriser la gauche, réduisaient les chiffres de National ou d’Act, cela obligerait les deux hommes à conclure un accord avec le leader de NZ First, Winston Peters – un politicien non-conformiste qui pourrait briser certaines des politiques fondamentales de National et d’Act. .

Une bonne performance du Te Pāti Māori pourrait également influencer la forme du futur gouvernement. Le parti a remporté plus de sièges que prévu par son vote de parti et, dans le cadre du système proportionnel mixte de la Nouvelle-Zélande, cela pourrait augmenter la taille du parlement – ​​ce qui signifie que la loi nationale devra garantir plus de sièges pour gouverner.

Lundi matin, le nouveau Premier ministre, Christopher Luxon, du National, a confirmé à RNZ il parlerait avec NZ First avant le décompte des votes spéciaux, mais a refusé de discuter de ce à quoi pourraient ressembler les négociations, le cas échéant.

« Nous allons travailler avec chaque partie, nous allons le faire d’une manière qui les respecte et qui se fasse en privé », a déclaré Luxon.

S’il s’agit d’un choix, National devra décider s’il veut s’en tenir à une majorité fragile, ou s’associer à un parti qui ne manquera pas de lui causer des maux de tête.

« Essayer de gouverner avec une majorité d’un siège va être très, très difficile », déclare le professeur Andrew Geddis, expert en droit électoral à l’Université d’Otago.

« C’est un député qui est dénoncé pour quelque chose de terrible et qui doit quitter le Parlement pour éviter d’être un parlement sans majorité. »

Les deux dernières élections ont abouti au basculement de deux sièges du National au Labour, a déclaré Geddis.

« À moins que les votes spéciaux ne soient très différents de ce qu’ils ont été dans le passé, Luxon n’aura pas suffisamment de sièges pour gouverner… pour le moment, Luxon doit comprendre qu’il aura besoin de la Nouvelle-Zélande d’abord. »

Lors des élections précédentes, où Peters a été le faiseur de rois, il a exigé que son parti soit autour de la table du cabinet, qu’il prenne part à toutes les décisions et, dans certains cas, qu’il tienne à l’écart l’autre partenaire de soutien, a déclaré Geddis.

« Est-ce qu’Act tolérera cela est une autre question », a-t-il déclaré.

Le chef du parti Act, David Seymour. Photographie : Shane Wenzlick/EPA

Il est peu probable que les Néo-Zélandais voient comment les négociations progressent tant que ces votes spéciaux ne seront pas révélés, a déclaré Geddis.

« National et Act discuteront entre eux de la façon dont ils vont gérer Peters, mais Peters existe depuis longtemps et il a un ensemble particulier d’exigences quant à la façon dont il est traité personnellement ainsi que la façon dont son parti est réglé », a déclaré Geddis. « S’il n’y parvient pas, il sera intéressant de voir s’il est prêt à négocier. »

Peters a critiqué un certain nombre de promesses politiques de National et Act comme étant inabordables et risquant de stimuler l’inflation – en particulier le plan de National visant à permettre à certains acheteurs étrangers de revenir sur le marché du logement, les réductions d’impôts de National et le désir de National et d’Act de réduire les fonds et les emplois. issus des services publics. Peters ne souhaite pas que l’âge de la retraite soit relevé de 65 à 67 ans, ni que les émissions agricoles soient tarifées sous quelque forme que ce soit – tous deux à l’ordre du jour de National.