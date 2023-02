La Nouvelle-Zélande craint plus de morts après le cyclone qui a fait 4 morts

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande –

Un cyclone qui a laissé un sillage dévastateur d’inondations et de glissements de terrain en Nouvelle-Zélande a fait au moins quatre morts et la police a de “graves inquiétudes” pour les autres résidents qui sont toujours portés disparus, a déclaré mercredi le Premier ministre.

Le cyclone Gabrielle a frappé le nord du pays lundi et a causé plus de destructions dans ce pays de 5 millions d’habitants que n’importe quel événement météorologique depuis des décennies.

La police a déclaré qu’au moins quatre personnes avaient été confirmées tuées par la tempête, dont un enfant pris dans la montée des eaux mardi à Eskdale sur Hawke’s Bay. Les quatre décès sont survenus près de la même baie de la côte est de l’île du Nord, deux dans des glissements de terrain et deux par noyade.

Une station météorologique de la région de Hawke’s Bay a enregistré lundi soir trois fois plus de pluie qu’il ne tombe habituellement pendant tout le mois de février, ont indiqué les autorités.

Le Premier ministre Chris Hipkins a déclaré qu’il n’était pas clair combien de personnes restaient portées disparues, plusieurs communautés étant toujours isolées par les inondations, les glissements de terrain et les pannes de télécommunications.

La police a déclaré que 1 442 personnes avaient été signalées comme injoignables dans l’île du Nord mercredi après-midi.

“Nous nous attendons à ce que la grande majorité de ces personnes soient retrouvées. Cependant, il y a plusieurs personnes portées disparues pour lesquelles la police a de sérieuses inquiétudes”, a déclaré Hipkins aux journalistes.

Hipkins a déclaré qu’il ne pouvait pas chiffrer le nombre de signalements de personnes disparues qui étaient très préoccupants.

Il a déclaré que 1 111 personnes avaient été retrouvées mercredi, ce qui annulerait certaines de celles déclarées injoignables. Environ 9 000 personnes ont été chassées de chez elles depuis lundi.

Plus de 300 personnes ont été secourues mardi dans la région de Hawke’s Bay, dont 60 bloquées sur un même toit, a indiqué un responsable. Les 25 derniers sauvetages d’individus et de groupes familiaux devaient s’achever mercredi.

Hipkins a déclaré que sept sauvetages n’avaient pas encore été effectués mercredi soir. Il n’a pas précisé combien de personnes devaient encore être récupérées, mais a déclaré qu’aucune n’était en danger.

“Les commentaires que nous avons eus sont que ces sept qui sont toujours en suspens, toutes les personnes concernées sont en sécurité”, a déclaré Hipkins.

“Les personnes qui se trouvaient sur les toits et les positions précaires ont été secourues”, a-t-il ajouté.

Parallèlement aux sauvetages, le gouvernement accordait la priorité au rétablissement de l’électricité et des télécommunications ainsi qu’à la livraison de nourriture, d’eau et de médicaments là où ils étaient nécessaires, a déclaré Hipkins. Un navire de la marine a quitté Auckland mercredi soir avec de l’eau potable pour les communautés de Hawke’s Bay et un autre navire suivrait jeudi avec des fournitures vitales.

Un hélicoptère déposerait de l’eau en bouteille pour 3 000 personnes mercredi soir.

Les intervenants d’urgence prévoyaient d’organiser un barbecue pour 3 000 personnes mercredi soir dans la ville de Wairoa à Hawke’s Bay.

“Ils continueront à cuisiner toute la nuit jusqu’à ce qu’ils soient à court de personnes à nourrir ou qu’ils manquent de nourriture”, a déclaré Hipkins.

Des équipements de traitement de l’eau seront également livrés à Wairoa jeudi, a-t-il précisé.

Environ 160 000 propriétés sur l’île du Nord étaient sans électricité mercredi, contre 225 000 mardi, a indiqué le gouvernement.

La sœur du roi britannique Charles III, la princesse Anne, a visité mercredi le siège de la gestion des catastrophes de la Nouvelle-Zélande dans la capitale, Wellington, et a salué la réponse de la nation. Sa visite en Nouvelle-Zélande était prévue avant le passage du cyclone.

“Mes pensées vont à tous les Néo-Zélandais dont les maisons ou les moyens de subsistance ont été touchés par le cyclone Gabrielle”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

“J’admire le courage des habitants d’Aotearoa pendant cette période alarmante et difficile”, a-t-elle déclaré, en utilisant le nom maori du pays.

“Vous devriez tous être fiers de la résilience, de la force et de l’attention que vous portez à vos communautés face à l’adversité”, a-t-elle ajouté.

Auckland a été submergée il y a deux semaines par une tempête record qui a également tué quatre personnes.

Une urgence nationale a été déclarée mardi, permettant au gouvernement de soutenir les régions touchées et de fournir des ressources supplémentaires. Ce n’est que la troisième urgence nationale jamais déclarée.