La Nouvelle-Zélande a rompu tous ses liens avec le gouvernement militaire birman, annonçant une interdiction de voyager pour ses dirigeants, alors que des manifestants se sont rendus en force au Myanmar contre le renversement du chef de facto Aung San Suu Kyi.

La Nouvelle-Zélande ne reconnaît pas la junte militaire comme le représentant légitime du peuple birman, a déclaré lundi la ministre des Affaires étrangères Nanaia Mahuta, exigeant l’armée «Libérez immédiatement tous les dirigeants politiques détenus et rétablissez l’état civil.»

En plus de l’appel à annuler la prise de contrôle, la Nouvelle-Zélande a déclaré qu’elle ne s’engagerait pas avec le gouvernement militaire, dirigé par le général Min Aung Hlaing.

Aotearoa New Zealand🇳🇿 ne reconnaît pas la légitimité du gouvernement dirigé par l’armée du Myanmar. À la suite du coup d’État de la semaine dernière, nous suspendons l’engagement de haut niveau avec le Myanmar parmi une série d’autres mesures. https://t.co/D3rJPQX1FT – Nanaia Mahuta (@NanaiaMahuta) 9 février 2021

«La Nouvelle-Zélande suspend tous les contacts politiques et militaires de haut niveau avec le Myanmar», Dit Mahuta.

La Nouvelle-Zélande n’interrompra pas son aide au Myanmar, mais veillera à ce que le programme ne « Inclure des projets qui sont livrés avec le gouvernement militaire ou qui en bénéficient, » selon le ministre. Les responsables militaires doivent se voir imposer des interdictions de voyager, a-t-elle ajouté, notant que les restrictions devraient être finalisées en «Les semaines à venir.»

Cela survient alors que des dizaines de milliers de manifestants ont envahi les rues du Myanmar pour dénoncer le régime militaire nouvellement imposé et que les travailleurs ont entamé une grève générale pour protester.

Mardi, pour un quatrième jour consécutif, des manifestants sont descendus dans les rues de plusieurs villes du Myanmar pour exprimer leur frustration face à la détention de Suu Kyi et d’autres responsables civils. Les manifestants ont défié les restrictions limitant les rassemblements à cinq personnes imposées dans plusieurs quartiers de Yangon et Mandalay, les plus grandes villes du pays.

Aujourd’hui YANGON, le 9 février ENTENDRE NOTRE VOIX Jour 9 après le coup d’État militaire.

Nous devons dire au monde entier. Nous luttons pour notre avenir.#WhatsHappeningInMyanmar# Feb9Coup pic.twitter.com/UDh1UomsiQ – NZlinn (@nyanzlinn) 9 février 2021

ENTENDRE NOTRE VOIX

La police birmane a bloqué tous les itinéraires de circulation à destination et en provenance de Yangon avec un accès limité depuis ce matin. L’accès routier à Yangon a été partiellement restauré à partir de 9h30.# Feb9Coup#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/PsAqSJ3ywF – Je_am_Sean’s (@ 2002Shy) 9 février 2021

Alors que les rassemblements qui ont balayé le comté ont été pour la plupart pacifiques, il y aurait eu des arrestations alors que les manifestants affrontaient la police à Mandalay.

La police arrête des manifestants à Mandalay

============ Un garçon et une fille ont été arrêtés dans la 38e rue pour avoir détenu des tracts antigouvernementaux et pointé du doigt la police ‼ ️ENTENDRE NOTRE VOIX‼ ️# Feb9Coup#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/uaiwn3C68u – Éternité avec MSS MyanmarFC🇲🇲 (@mew_myanmar) 9 février 2021

Les tensions sont également vives dans la capitale, Naypyidaw, où la police ont déployé plusieurs canons à eau dans le but de disperser la foule de ceux qui s’opposent au régime militaire.

À NayPyiTaw, capitale du Myanmar, la police sépare la foule avec de l’eau à haute pression.

Certains civils ont tellement souffert.#WhatIsHappeningInMyanmar# Feb9Coup pic.twitter.com/6FyW5RiRij – 🌵SuT🌵 (@ SuT12252516) 9 février 2021

Plusieurs personnes ont apparemment été blessées lors de la confrontation, avec des images sur les réseaux sociaux montrant des manifestants traités sur les lieux.

Les manifestants luttent tous pacifiquement pour la démocratie. Au moins 10 personnes ont été blessées dans une répression des canons à eau contre des manifestants anti-coup d’État dans le Thapyegone de Naypyidaw.# Feb9Coup#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/d0hiT1CHLu – Éternité avec MSS MyanmarFC🇲🇲 (@mew_myanmar) 9 février 2021

Dans son premier discours après le coup d’État du 1er février de lundi, le général Min Aung Hlaing s’est engagé à tenir une nouvelle élection pour céder le pouvoir à un gouvernement civil afin que le Myanmar puisse devenir un «Une démocratie vraie et disciplinée.» Alors que l’armée avait précédemment déclaré qu’un état d’urgence serait imposé pendant un an, le général n’a pas fourni de calendrier pour les élections.

L’armée a accusé Suu Kyi et ses alliés d’avoir truqué les élections de novembre, dont son Parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) est sorti clairement vainqueur. L’armée a également méprisé les responsables électoraux, affirmant qu’ils n’avaient pas enquêté sur les allégations d’irrégularités de vote généralisées.

La lauréate du prix Nobel de la paix 1991, Suu Kyi – la conseillère d’État du Myanmar – et des dizaines d’autres hauts fonctionnaires civils ont été arrêtés dans le cadre de la répression militaire. Suu Kyi devrait rester assignée à résidence jusqu’au 15 février au moins après que la police a déclaré avoir trouvé des talkies-walkies non autorisés chez elle.

